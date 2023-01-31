半數以上到訪東京豐洲teamLab Planets的遊客來自海外。從3月開始，櫻花將在整個空間綻放，與藝術作品交相輝映，僅在春季呈現

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--2022年12月9日至2023年1月9日期間，約10萬名海外遊客造訪了位於東京豐州的teamLab Planets。(*1)

在上述一個月內的來訪遊客中，約60%（即超過二分之一的遊客）是到日本旅遊的非日本居民(*1)，海外遊客數量為2019年（新冠疫情之前）同期的三倍。

此外，該博物館進行的調查顯示，約70%的海外遊客在規劃其日本行程之前便已瞭解該博物館，而且有趨勢顯示，該博物館已成為遊客到東京遊覽的主要目的之一。(*2)

*1 根據官方網站購票者資料（調查期間：2022年12月9日至2023年1月9日）

*2 根據遊客調查資料（調查期間：2022年12月17日至2023年1月10日）

我們將繼續為全球民眾提供以 teamLab Planets理念為基礎的體驗，即「身臨其境，以及與其他人一起，與世界融為一體」(Immerse your Body, and with Others, Become One with the World)。

從2023年3月1日（週三）到2023年4月30日（週日），兩件藝術作品「漂浮於落花世界」(Floating in the Falling Universe of Flowers)和「錦鯉與人共舞所描繪之水面圖——無限」(Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity)，將與在整個空間盛開的櫻花交相輝映，僅在春季呈現。

在藝術作品「漂浮於落花世界」中，繁花不斷綻放變幻，隨著時間流逝，生命的宇宙在空間內不斷擴張。在這段有限的時期中，整個空間將開滿櫻花。在另一件藝術作品「錦鯉與人共舞所描繪之水面圖——無限」中，參觀者赤腳徜徉於水中，而錦鯉在無限延伸的水中暢遊，當錦鯉與人碰撞相遇，立即變成櫻花四散而去。

[與櫻花盛開交相輝映的作品]

漂浮於落花世界

teamLab，2016-2018，Interactive Digital Installation，Endless, 聲效：Hideaki Takahashi

藝術作品：https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/fitfuof/

影片：https://youtu.be/FzJ5svgIueQ

一年四季的花朵隨著時間而綻放變幻，生命向宇宙空間無限擴張。

在空間中安靜地躺著或坐著，最終你的身體仿佛飄浮在空中，與藝術世界融為一體。

花朵萌芽生長，含苞待放，繁花盛開，最終花瓣飄落，花朵枯萎死亡，生死輪迴，無限循環。

藝術作品由電腦即時呈現，並非預先錄製的動畫，也無法重播。觀賞者和裝置之間的互動會帶來藝術作品的不斷變化。此時此刻的景象將無法再現。

「錦鯉與人共舞所描繪之水面圖——無限」

teamLab，2016-2018，Interactive Digital Installation，Endless，聲效：Hideaki Takahashi

藝術作品：https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/koi_and_people/

影片：https://youtu.be/SsRNptTOniw

錦鯉在無限延伸的水面暢遊。人在水中徜徉。

錦鯉的運動會受到水中的人和其他錦鯉的影響。當錦鯉與人碰撞時，會變成花朵四散而去。花朵在一年中會隨著四季不斷變換。

遊客的存在決定了錦鯉的游動軌跡，這些軌跡在水面上形成彩繪。

作品由電腦程式即時呈現，並非預先錄製的動畫，也無法重播。觀賞者和裝置之間的互動會帶來藝術作品的不斷變化。之前出現的視覺畫面無法複製，也無法再現。

[在藝術空間中享用素食拉麵]

來自於京都的素食拉麵餐廳Vegan Ramen UZU Tokyo於2021年10月在teamLab Planets所在場館開業。用餐者可在teamLab的「無差別翻轉 - 非客觀空間」(Reversible Rotation - Non-Objective Space)與餐廳之外的「天與火之桌」(Table of Sky and Fire)和一線相連的長椅(One Stroke Bench)享用拉麵。Vegan Ramen UZU Tokyo還將供應素食霜淇淋和各類僅在東京發售的茶飲。遊客無需進入teamLab Planets亦可前往餐廳。

Vegan Ramen UZU Tokyo：https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

[teamLab Planets TOKYO]

teamLab，「漂浮花園：我與花同根，花園與我一體」(Floating Flower Garden; Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One) © teamLab

teamLab Planets是讓你可以在水中徜徉的美術館，也是讓人們能夠與花融為一體的花園，擁有四個巨大的展示空間和兩個花園。

與他人一起將整個身體沉浸於這些巨型藝術作品中，身體和藝術作品之間的界限便不復存在，自我、他人和世界之間的界限也開始融為一體，我們在自身和世界之間探索無界限的新關係。

參觀者赤腳進入博物館，和其他人一起完全沉浸在藝術作品空間中，並與世界融為一體。

[展覽詳情]

teamLab Planets TOKYO

地址：teamLab Planets TOKYO, 6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo

[開放時間]

1月至4月

週一至週五 10:00 - 20:00

週六、週日和假日 9:00 - 21:00

*3月 20日（週一） 、3月22日（週三）至3月24日（週五）9:00 - 21:00

*3月25日（週六）至4月2日（週日）9:00 - 22:00

*4月29日（週六）、4月30日（週日） 9:00 - 22:00

*最終進場時間為閉館前1小時

[閉館]

2月9日（週四）、3月2日（週四）、4月13日（週四）

*開放時間可能變動。請至官網查看最新詳情。

官方網站：https://planets.teamlab.art/tokyo/

teamLab Planets集錦影片：https://youtu.be/oiQoe9Ow9o0

*teamLab Planets將在東京豐洲持續開放至2023年底 。

[門票]

成人：3,200日圓

初中與高中學生：2,000 日圓

兒童（4-12歲）：1,000日圓

3歲及以下：免費

殘障人士折扣票價：1,600日圓

*從2023年4月1日（週六）開始：週末、公共假日以及延長開放日的票價變更如下：

成人：3,500日圓

初中與高中學生：2,300 日圓

兒童（4-12歲）：1,300日圓

3歲及以下：免費

殘障人士折扣票價：1,900日圓

teamLab Planets TOKYO DMM 售票處：https://teamlabplanets.dmm.com

[預防新冠傳播措施]

請查看以下連結，查看teamLab Planets防疫措施詳情：https://teamlabplanets.dmm.com/covid-19

[官方HP/社群媒體]

官網：https://planets.teamlab.art/tokyo/

Instagram：https://www.instagram.com/teamlab.planets/

Facebook：https://www.facebook.com/TL.Planets/

Twitter：https://twitter.com/teamLabPlanets

#teamLabPlanets

[餐飲與購物]

Vegan Ramen UZU Tokyo：https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

teamLab花店與藝術

*請至官網查看營業時間

*閉店日期與teamLab Planets 同步

[新冠傳播預防措施（適用於餐飲與購物）]

・定期清潔與消毒

・每位顧客使用之後都將進行座椅消毒

・進店時手部消毒

・空間內限制人數

・確保足夠的座位間距

・員工佩戴口罩

・不擺放桌面物品

・量體溫

[新聞資料袋]

https://goo.gl/tQXMLm

[PLANETS Co., Ltd.]

成立於2017年。經營和管理teamLab Planets TOKYO設施。

地址：Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

代表：Takumi Nomoto

[teamLab]

teamLab（創立於2001年）是國際化的藝術團體，是由藝術家、程式設計師、工程師、CG動畫師、數學家和建築師等各種專業人士組成的跨領域團體，他們透過集體創作來探索藝術、科學、科技和自然世界的融匯點，其目標是透過藝術來探索自我與世界之間的關係以及新的認知形式。

為了瞭解周圍的世界，人們將世界分割為一個個獨立的實體，這些實體之間有著感知的界限。teamLab則努力突破在我們對世界的感知、對自我與世界之間關係的感知，以及對時間連續性的感知中存在的這些界限。世間萬物都存在於漫長、易逝但卻奇蹟般無界的生命延續中。

teamLab展覽已在全球各地舉辦，包括紐約、倫敦、巴黎、新加坡、矽谷、北京和墨爾本等等。teamLab博物館與大型永久性展覽包括東京teamLab無界(teamLab Borderless)和teamLab Planets，teamLab無界上海，teamLab SuperNature Macao和teamLab Massless Beijing，並將在阿布達比、漢堡、吉達和烏特勒支等城市舉辦更多展覽。

teamLab的作品被永久收藏於洛杉磯現代藝術博物館、雪梨新南威爾斯州美術館、阿德萊德南澳美術館、舊金山亞洲藝術博物館、紐約亞洲協會博物館、伊斯坦堡Borusan現代藝術收藏館、墨爾本維多利亞國立美術館，以及赫爾辛基Amos Rex藝術博物館。

網站：https://www.teamlab.art/

Instagram：https://instagram.com/teamlab/

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