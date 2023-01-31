半數以上到訪東京豐洲teamLab Planets的遊客來自海外。從3月開始，櫻花將在整個空間綻放，與藝術作品交相輝映，僅在春季呈現

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--2022年12月9日至2023年1月9日期間，約10萬名海外遊客造訪了位於東京豐州的teamLab Planets。(*1)
在上述一個月內的來訪遊客中，約60%（即超過二分之一的遊客）是到日本旅遊的非日本居民(*1)，海外遊客數量為2019年（新冠疫情之前）同期的三倍。
此外，該博物館進行的調查顯示，約70%的海外遊客在規劃其日本行程之前便已瞭解該博物館，而且有趨勢顯示，該博物館已成為遊客到東京遊覽的主要目的之一。(*2)
*1 根據官方網站購票者資料（調查期間：2022年12月9日至2023年1月9日）
*2 根據遊客調查資料（調查期間：2022年12月17日至2023年1月10日）
我們將繼續為全球民眾提供以 teamLab Planets理念為基礎的體驗，即「身臨其境，以及與其他人一起，與世界融為一體」(Immerse your Body, and with Others, Become One with the World)。
從2023年3月1日（週三）到2023年4月30日（週日），兩件藝術作品「漂浮於落花世界」(Floating in the Falling Universe of Flowers)和「錦鯉與人共舞所描繪之水面圖——無限」(Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity)，將與在整個空間盛開的櫻花交相輝映，僅在春季呈現。
在藝術作品「漂浮於落花世界」中，繁花不斷綻放變幻，隨著時間流逝，生命的宇宙在空間內不斷擴張。在這段有限的時期中，整個空間將開滿櫻花。在另一件藝術作品「錦鯉與人共舞所描繪之水面圖——無限」中，參觀者赤腳徜徉於水中，而錦鯉在無限延伸的水中暢遊，當錦鯉與人碰撞相遇，立即變成櫻花四散而去。
[與櫻花盛開交相輝映的作品]
漂浮於落花世界
teamLab，2016-2018，Interactive Digital Installation，Endless, 聲效：Hideaki Takahashi
藝術作品：https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/fitfuof/
影片：https://youtu.be/FzJ5svgIueQ
一年四季的花朵隨著時間而綻放變幻，生命向宇宙空間無限擴張。
在空間中安靜地躺著或坐著，最終你的身體仿佛飄浮在空中，與藝術世界融為一體。
花朵萌芽生長，含苞待放，繁花盛開，最終花瓣飄落，花朵枯萎死亡，生死輪迴，無限循環。
藝術作品由電腦即時呈現，並非預先錄製的動畫，也無法重播。觀賞者和裝置之間的互動會帶來藝術作品的不斷變化。此時此刻的景象將無法再現。
「錦鯉與人共舞所描繪之水面圖——無限」
teamLab，2016-2018，Interactive Digital Installation，Endless，聲效：Hideaki Takahashi
藝術作品：https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/koi_and_people/
影片：https://youtu.be/SsRNptTOniw
錦鯉在無限延伸的水面暢遊。人在水中徜徉。
錦鯉的運動會受到水中的人和其他錦鯉的影響。當錦鯉與人碰撞時，會變成花朵四散而去。花朵在一年中會隨著四季不斷變換。
遊客的存在決定了錦鯉的游動軌跡，這些軌跡在水面上形成彩繪。
作品由電腦程式即時呈現，並非預先錄製的動畫，也無法重播。觀賞者和裝置之間的互動會帶來藝術作品的不斷變化。之前出現的視覺畫面無法複製，也無法再現。
[在藝術空間中享用素食拉麵]
來自於京都的素食拉麵餐廳Vegan Ramen UZU Tokyo於2021年10月在teamLab Planets所在場館開業。用餐者可在teamLab的「無差別翻轉 - 非客觀空間」(Reversible Rotation - Non-Objective Space)與餐廳之外的「天與火之桌」(Table of Sky and Fire)和一線相連的長椅(One Stroke Bench)享用拉麵。Vegan Ramen UZU Tokyo還將供應素食霜淇淋和各類僅在東京發售的茶飲。遊客無需進入teamLab Planets亦可前往餐廳。
Vegan Ramen UZU Tokyo：https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo
[teamLab Planets TOKYO]
teamLab，「漂浮花園：我與花同根，花園與我一體」(Floating Flower Garden; Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One) © teamLab
teamLab Planets是讓你可以在水中徜徉的美術館，也是讓人們能夠與花融為一體的花園，擁有四個巨大的展示空間和兩個花園。
與他人一起將整個身體沉浸於這些巨型藝術作品中，身體和藝術作品之間的界限便不復存在，自我、他人和世界之間的界限也開始融為一體，我們在自身和世界之間探索無界限的新關係。
參觀者赤腳進入博物館，和其他人一起完全沉浸在藝術作品空間中，並與世界融為一體。
[展覽詳情]
teamLab Planets TOKYO
地址：teamLab Planets TOKYO, 6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo
[開放時間]
1月至4月
週一至週五 10:00 - 20:00
週六、週日和假日 9:00 - 21:00
*3月 20日（週一） 、3月22日（週三）至3月24日（週五）9:00 - 21:00
*3月25日（週六）至4月2日（週日）9:00 - 22:00
*4月29日（週六）、4月30日（週日） 9:00 - 22:00
*最終進場時間為閉館前1小時
[閉館]
2月9日（週四）、3月2日（週四）、4月13日（週四）
*開放時間可能變動。請至官網查看最新詳情。
官方網站：https://planets.teamlab.art/tokyo/
teamLab Planets集錦影片：https://youtu.be/oiQoe9Ow9o0
*teamLab Planets將在東京豐洲持續開放至2023年底 。
[門票]
成人：3,200日圓
初中與高中學生：2,000 日圓
兒童（4-12歲）：1,000日圓
3歲及以下：免費
殘障人士折扣票價：1,600日圓
*從2023年4月1日（週六）開始：週末、公共假日以及延長開放日的票價變更如下：
成人：3,500日圓
初中與高中學生：2,300 日圓
兒童（4-12歲）：1,300日圓
3歲及以下：免費
殘障人士折扣票價：1,900日圓
teamLab Planets TOKYO DMM 售票處：https://teamlabplanets.dmm.com
[預防新冠傳播措施]
請查看以下連結，查看teamLab Planets防疫措施詳情：https://teamlabplanets.dmm.com/covid-19
[官方HP/社群媒體]
官網：https://planets.teamlab.art/tokyo/
Instagram：https://www.instagram.com/teamlab.planets/
Facebook：https://www.facebook.com/TL.Planets/
Twitter：https://twitter.com/teamLabPlanets
#teamLabPlanets
[餐飲與購物]
Vegan Ramen UZU Tokyo：https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo
teamLab花店與藝術
*請至官網查看營業時間
*閉店日期與teamLab Planets 同步
[新冠傳播預防措施（適用於餐飲與購物）]
・定期清潔與消毒
・每位顧客使用之後都將進行座椅消毒
・進店時手部消毒
・空間內限制人數
・確保足夠的座位間距
・員工佩戴口罩
・不擺放桌面物品
・量體溫
[新聞資料袋]
https://goo.gl/tQXMLm
[PLANETS Co., Ltd.]
成立於2017年。經營和管理teamLab Planets TOKYO設施。
地址：Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo
代表：Takumi Nomoto
[teamLab]
teamLab（創立於2001年）是國際化的藝術團體，是由藝術家、程式設計師、工程師、CG動畫師、數學家和建築師等各種專業人士組成的跨領域團體，他們透過集體創作來探索藝術、科學、科技和自然世界的融匯點，其目標是透過藝術來探索自我與世界之間的關係以及新的認知形式。
為了瞭解周圍的世界，人們將世界分割為一個個獨立的實體，這些實體之間有著感知的界限。teamLab則努力突破在我們對世界的感知、對自我與世界之間關係的感知，以及對時間連續性的感知中存在的這些界限。世間萬物都存在於漫長、易逝但卻奇蹟般無界的生命延續中。
teamLab展覽已在全球各地舉辦，包括紐約、倫敦、巴黎、新加坡、矽谷、北京和墨爾本等等。teamLab博物館與大型永久性展覽包括東京teamLab無界(teamLab Borderless)和teamLab Planets，teamLab無界上海，teamLab SuperNature Macao和teamLab Massless Beijing，並將在阿布達比、漢堡、吉達和烏特勒支等城市舉辦更多展覽。
teamLab的作品被永久收藏於洛杉磯現代藝術博物館、雪梨新南威爾斯州美術館、阿德萊德南澳美術館、舊金山亞洲藝術博物館、紐約亞洲協會博物館、伊斯坦堡Borusan現代藝術收藏館、墨爾本維多利亞國立美術館，以及赫爾辛基Amos Rex藝術博物館。
網站：https://www.teamlab.art/
Instagram：https://instagram.com/teamlab/
Facebook：https://www.facebook.com/teamLab.inc
Twitter：https://twitter.com/teamLab_net
YouTube：https://www.youtube.com/c/teamLabART
免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。