半数以上到访东京丰洲teamLab Planets的游客来自海外。从3月开始，樱花将在整个空间绽放，与艺术作品交相辉映，仅在春季呈现

teamLab, Floating Flower Garden; Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One © teamLab

teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers © teamLab

teamLab, Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity © teamLab

teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers © teamLab

teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers © teamLab

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--2022年12月9日至2023年1月9日期间,约10万名海外游客访问了位于东京丰州的teamLab Planets。(*1)

在上述一个月内的来访游客中,约60%(即超过二分之一的游客)是到日本旅游的非日本居民(*1),海外游客数量为2019年(新冠疫情之前)同期的三倍。

此外,该博物馆开展的调查显示,约70%的海外游客在规划其日本行程之前便已了解该博物馆,而且有趋势显示,该博物馆已成为游客访问东京的主要目的之一。(*2)

*1 根据官方网站门票购买者数据(调查期限:2022年12月9日至2023年1月9日)

*2 根据游客调查数据(调查期限:2022年12月17日至2023年1月10日)

我们将继续为全球民众提供基于 teamLab Planets理念的体验,即“身临其境,以及与其他人一道与世界融为一体”(Immerse your Body, and with Others, Become One with the World)。

从2023年3月1日(周三)到2023年4月30日(周日),两件艺术作品“漂浮于落花世界”(Floating in the Falling Universe of Flowers)和“锦鲤与人共舞所描绘之水面图——无限”(Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity),将与在整个空间盛开的樱花交相辉映,仅在春季呈现。

在艺术作品“漂浮于落花世界”中,繁花不断绽放变幻,随着时间的流逝,生命的宇宙在空间内不断扩张。在这段有限的时期中,整个空间将开满樱花。在另一件艺术作品“锦鲤与人共舞所描绘之水面图——无限”中,参观者赤脚徜徉于水中,而锦鲤在无限延伸的水中畅游,当锦鲤与人碰撞相遇,立即变成樱花四散而去。

[与樱花盛开交相辉映的作品]

漂浮于落花世界

teamLab,2016-2018,Interactive Digital Installation,Endless, 声效:Hideaki Takahashi

艺术作品:https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/fitfuof/

视频:https://youtu.be/FzJ5svgIueQ

一年四季的花朵随着时间推移而绽放变幻,生命向着宇宙空间无限扩张。

在空间中安静地躺着或坐着,最终你的身体仿佛飘浮在空中,和艺术世界融为一体。

花朵萌芽生长,含苞待放,繁花盛开,最终花瓣飘落,花朵枯萎死亡,生死轮回,无限循环。

艺术作品由计算机实时呈现,并非预先录制的动画,也无法回放。观赏者和装置之间的互动会带来艺术作品的不断变化。此时此刻的景象将无法再现。

“锦鲤与人共舞所描绘之水面图——无限”

teamLab,2016-2018,Interactive Digital Installation,Endless,声效:Hideaki Takahashi

艺术作品:https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/koi_and_people/

视频:https://youtu.be/SsRNptTOniw

锦鲤在无限延伸的水面畅游。人在水中徜徉。

锦鲤的运动会受到水中的人和其他锦鲤的影响。当锦鲤与人碰撞时,会变成花朵四散而去。花朵在一年中会随着四季不断变换。

游客的存在决定了锦鲤的游动轨迹,这些轨迹在水面上形成彩绘。

作品由计算机程序实时呈现,并非预先录制的动画,也无法回放。观赏者和装置之间的互动会带来艺术作品的不断变化。之前出现的视觉画面无法复制,也无法再现。

[在艺术空间中享用素食拉面]

来自于京都的素食拉面餐厅Vegan Ramen UZU Tokyo于2021年10月在teamLab Planets所在场馆开业。用餐者可在teamLab的“无差别翻转 - 非客观空间”(Reversible Rotation - Non-Objective Space)与餐厅之外的“天与火之桌”(Table of Sky and Fire)和一线相连的长椅(One Stroke Bench)享用拉面。Vegan Ramen UZU Tokyo还将供应素食冰淇淋和各类仅在东京发售的茶饮。游客无需进入teamLab Planets亦可前往餐厅。

Vegan Ramen UZU Tokyo:https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

[teamLab Planets TOKYO]

teamLab,“漂浮花园:我与花同根,花园与我一体”(Floating Flower Garden; Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One) © teamLab

teamLab Planets是一个让你可以在水中徜徉的美术馆,也是一个让人们能够与花融为一体的花园,拥有四个巨大的展示空间和两个花园。

通过与他人一道将整个身体沉浸于这些巨型艺术作品中,身体和艺术作品之间的界限便不复存在,自我、他人和世界之间的界限也开始融为一体,我们在自身和世界之间探索一种无界限的新关系。

参观者赤脚进入博物馆,和其他人一道完全沉浸在艺术作品空间中,并与世界融为一体。

[展览详情]

teamLab Planets TOKYO

地址:teamLab Planets TOKYO, 6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo

[开放时间]

1月至4月

周一至周五 10:00 - 20:00

周六、周日和节假日 9:00 - 21:00

*3月 20日(周一) 、3月22日(周三)至3月24日(周五)9:00 - 21:00

*3月25日(周六)至4月2日(周日)9:00 - 22:00

*4月29日(周六)、4月30日(周日) 9:00 - 22:00

*最终进场时间为闭馆前1小时

[闭馆]

2月9日(周四)、3月2日(周四)、4月13日(周四)

*开放时间可能会变化。请登录官网查看最新详情。

官方网站:https://planets.teamlab.art/tokyo/

teamLab Planets集锦视频:https://youtu.be/oiQoe9Ow9o0

*teamLab Planets将在东京丰洲持续开放至2023年底 。

[门票]

成人:3,200日元

初中与高中学生:2,000 日元

儿童(4-12岁):1,000日元

3岁及以下:免费

残障人士折扣票价:1,600日元

*从2023年4月1日周六开始:周末、公共节假日以及延时关闭日将执行以下票价:

成人:3,500日元

初中与高中学生:2,300 日元

儿童(4-12岁):1,300日元

3岁及以下:免费

残障人士折扣票价:1,900日元

teamLab Planets TOKYO DMM 售票处:https://teamlabplanets.dmm.com

[预防新冠传播举措]

请查看以下链接,查看teamLab Planets防疫举措详情:https://teamlabplanets.dmm.com/covid-19

[官方HP/社交媒体]

官网:https://planets.teamlab.art/tokyo/

Instagram:https://www.instagram.com/teamlab.planets/

Facebook:https://www.facebook.com/TL.Planets/

Twitter:https://twitter.com/teamLabPlanets

#teamLabPlanets

[餐饮与购物]

Vegan Ramen UZU Tokyo:https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

teamLab花店与艺术

*请登录官网查看营业时间

*闭店日期与teamLab Planets 同步

[新冠传播预防举措(适用于餐饮与购物)]

・定期清洁与消毒

・每位顾客使用之后都将进行座椅消毒

・进店时手部消毒

・空间内限制人数

・确保足够的座位间距

・雇员佩戴口罩

・不摆放桌面物品

・体温测量

[新闻资料袋]

https://goo.gl/tQXMLm

[PLANETS Co., Ltd.]

成立于2017年。经营和管理teamLab Planets TOKYO设施。

地址:Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

代表:Takumi Nomoto

[teamLab]

teamLab(创立于2001年)是一个国际化的艺术团体,是由艺术家、程序员、工程师、CG动画师、数学家和建筑师等各种专业人士组成的跨学科团体,他们通过集体创作来探索艺术、科学、技术和自然世界的融汇点,其目标是通过艺术探索自我与世界之间的关系以及新的认知形式。

为了了解周围的世界,人们将世界分割为一个个独立的实体,这些实体之间有着感知的界限。teamLab则努力突破在我们对世界的感知、对自我与世界之间关系的感知以及对时间连续性的感知中存在的这些界限。世间万物都存在于漫长、易逝但却奇迹般无界的生命延续中。

teamLab展览已在全球各地举办,包括纽约、伦敦、巴黎、新加坡、硅谷、北京和墨尔本等等。teamLab博物馆与大型永久性展览包括东京teamLab无界(teamLab Borderless)和teamLab Planets,teamLab无界上海,teamLab SuperNature Macao和teamLab Massless Beijing,并将在阿布扎比、汉堡、吉达和乌特勒支等城市举办更多展览。

teamLab的作品被永久收藏于洛杉矶现代艺术博物馆、悉尼新南威尔士州美术馆、阿德莱德南澳大利亚美术馆、旧金山亚洲艺术博物馆、纽约亚洲协会博物馆、伊斯坦布尔Borusan现代艺术收藏馆、墨尔本维多利亚国立美术馆,以及赫尔辛基Amos Rex艺术博物馆。

网站:https://www.teamlab.art/

Instagram:https://instagram.com/teamlab/

Facebook:https://www.facebook.com/teamLab.inc

Twitter:https://twitter.com/teamLab_net

YouTube:https://www.youtube.com/c/teamLabART

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。