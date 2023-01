Mais da metade dos visitantes do teamLab Planets em Toyosu, Tóquio agora vem do exterior. A partir de março, as obras de arte com flores de cerejeira que desabrocham no espaço estarão à vista apenas na temporada de primavera

teamLab, Floating Flower Garden; Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One © teamLab

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--Cerca de 100.000 pessoas do exterior visitaram o teamLab Planets em Toyosu, Tóquio, entre 9 de dezembro de 2022 e 9 de janeiro de 2023. (*1)

Dos visitantes durante um mês, cerca de 60%, ou 1 em cada 2 visitantes, eram não residentes visitando o Japão (*1), e o número de visitantes do exterior triplicou quando comparado com o mesmo mês de 2019 (antes da COVID-19).

Além disto, segundo uma pesquisa realizada pelo museu, cerca de 70% dos visitantes do exterior conheciam o museu antes de pensar em sua viagem ao Japão, e havia uma tendência de o museu ser um dos principais motivos para visitar Tóquio. (*2)

*1 Dados de compradores de ingressos do site oficial (período da pesquisa: 9 de dezembro de 2022 a 9 de janeiro de 2023)

*2 A partir dos dados da pesquisa de visitantes (período da pesquisa: 17 de dezembro de 2022 a 10 de janeiro de 2023)

Continuaremos oferecendo às pessoas ao redor do mundo uma experiência baseada no conceito do teamLab Planets, "Submirja seu corpo e, com os outros, se torne um com o mundo".

De quarta-feira, 1º de março de 2023 a domingo, 30 de abril de 2023, duas obras, Flutuando no Universo Cadente das Flores e Desenhando na Superfície da Água Criada pela Dança de Kois e Pessoas - Infinito, contará com flores de cerejeira que desabrocham em todo o espaço, à vista apenas durante a primavera.

Flutuando no Universo Cadente das Flores, uma obra de arte em que as flores desabrocham e mudam com o passar do tempo, e o universo da vida se espalha pelo espaço, será preenchida com flores de cerejeira durante este período limitado. Na obra Desenhando na Superfície da Água Criada pela Dança de Kois e Pessoas - Infinito, os visitantes caminham na água e as carpas nadam na superfície em sua superfície em expansão infinita. Quando os kois colidem com as pessoas, elas se transformam em flores de cerejeira e se espalham.

[Obras que irão apresentar flores de cerejeira]

Flutuando no Universo Cadente das Flores

teamLab, 2016-2018, Instalação Digital Interativa, Sem Fim, Som: Hideaki Takahashi

Obra de arte: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/fitfuof/

Vídeo: https://youtu.be/FzJ5svgIueQ

Um ano sazonal de flores desabrochando e mudando com o tempo, a vida se espalha pelo universo.

Deite-se ou sente-se imóvel no espaço e, eventualmente, seu corpo irá flutuar e você se dissolver na obra de arte.

As flores crescem, brotam, desabrocham e, com o tempo, as pétalas caem, as flores murcham e morrem. O ciclo de nascimento e morte continua perpetuamente.

A obra de arte não é uma imagem pré-gravada que é reproduzida; é criada por um programa de computador que representa continuamente a obra de arte em tempo real. Como um todo, está mudando continuamente e os estados visuais anteriores nunca são replicados. O universo neste momento nunca poderá ser visto novamente.

Desenhando na Superfície da Água Criada pela Dança de Kois e Pessoas - Infinito

teamLab, 2016-2018, Instalação Digital Interativa, Sem Fim, Som: Hideaki Takahashi

Obra de arte: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/koi_and_people/

Vídeo: https://youtu.be/SsRNptTOniw

Kois nadam na superfície da água que se estende até o infinito. As pessoas podem entrar na água.

O movimento de kois é influenciado pela presença de pessoas na água e também de outros kois. Quando os peixes colidem com as pessoas, eles se transformam em flores e se espalham. Ao longo do ano, as flores que desabrocham mudam conforme as estações.

A trajetória de kois é determinada pela presença de pessoas e estas trajetórias traçam linhas na superfície da água.

A obra é representada em tempo real por um programa de computador. Não é pré-gravado nem em loop. A interação entre o espectador e a instalação causa mudanças contínuas na obra de arte. Os estados visuais anteriores nunca podem ser replicados e jamais irão ocorrer de novo.

[Desfrute do ramen vegano em um espaço de arte]

Vegan Ramen UZU Tokyo, um restaurante de ramen vegano de Kyoto, abriu em outubro de 2021 nas mesmas instalações que o teamLab Planets. Os comensais podem desfrutar do ramen no espaço de arte Reversible Rotation - Non-Objective Space do teamLab, bem como da Table of Sky and Fire e do One Stroke Bench fora do restaurante. O Vegan Ramen UZU Tokyo também tem sorvetes veganos e vários chás que só estão disponíveis em Tóquio. O restaurante pode ser visitado sem ingresso no teamLab Planets.

Vegan Ramen UZU Tokyo: https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

[teamLab Planets TOKYO]

teamLab, Floating Flower Garden; Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One © teamLab

teamLab Planets é um museu onde você caminha pela água e um jardim onde você se torna um com as flores. Existem quatro enormes espaços de exposição e dois jardins.

Ao imergir todo o seu corpo com outras pessoas nestas obras de arte maciças, a fronteira entre o corpo e a obra de arte se dissolve. O eu, os outros e o mundo se tornam contínuos e exploramos uma nova relação sem fronteiras entre nós e o mundo.

Entre descalço, mergulhe seu corpo com os outros nos espaços de arte e se torne um com o mundo.

[Detalhes da exposição]

teamLab Planets TOKYO

Local: teamLab Planets TOKYO, 6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tóquio

[Horários de abertura]

Janeiro a abril

Segunda-feira a sexta-feira das 10h às 20h

Sábados, domingos e feriados das 9h às 21h

*20 de março (segunda), 22 de março (quarta) a 24 de março (sexta) das 9h às 21h

*25 de março (sábado) a 2 de abril (domingo) das 9h às 22h

*29 de abril (sábado) e 30 de abril (domingo) das 9h às 22h

*Última entrada 1 hora antes de fechar

[Fechado]

9 de fevereiro (quinta), 2 de março (quinta) e 13 de abril (quinta)

*O horário de funcionamento está sujeito a alterações. Verifique o site oficial para obter os detalhes mais recentes.

Site oficial: https://planets.teamlab.art/tokyo/

teamLab PlanetsVídeo em destaque: https://youtu.be/oiQoe9Ow9o0

*teamLab Planets estará aberto em Toyosu, Tóquio até o fim de 2023.

[Ingressos]

Adulto: 3.200 JPY

Alunos do ensino fundamental e médio: 2.000 JPY

Crianças (4 a 12 anos): 1.000 JPY

Até 3 anos: Gratuito

Desconto para deficientes: 1.600 JPY

*A partir de sábado, 1º de abril de 2023: os preços dos ingressos nos fins de semana, feriados e datas com horário de funcionamento estendido serão alterados conforme preços abaixo.

Adulto: 3.500 JPY

Alunos do ensino fundamental e médio: 2.300 JPY

Crianças (4 a 12 anos): 1.300 JPY

Até 3 anos: Gratuito

Desconto para deficientes: 1.900 JPY

Loja virtual de ingressos do teamLab Planets TOKYO DMM: https://teamlabplanets.dmm.com

[Medidas para prevenir a propagação da COVID-19]

Verifique o link abaixo para obter detalhes sobre as medidas de prevenção de infecções implementadas no teamLab Planets: https://teamlabplanets.dmm.com/covid-19

[HP oficial / mídia social]

Site oficial: https://planets.teamlab.art/tokyo/

Instagram: https://www.instagram.com/teamlab.planets/

Facebook: https://www.facebook.com/TL.Planets/

Twitter: https://twitter.com/teamLabPlanets

[Alimentação e compras]

Vegan Ramen UZU Tokyo: https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

teamLab Flower Shop & Art

*Verifique o site oficial para saber o horário de funcionamento

*Fechado nos mesmos dias que o teamLab Planets

[Medidas para prevenir a propagação da COVID-19 (aplicável para alimentação e compras)]

・Implementação de limpeza e desinfecção regulares

・Desinfecção de assentos após cada cliente

・Desinfeção das mãos na entrada

・Restrições ao número de pessoas no espaço

・Garantia de espaço suficiente entre assentos

・Uso de máscaras pelos funcionários

・Remoção de itens de mesa

・Medição de temperatura

[PLANETS Co., Ltd.]

Fundada em 2017, opera e administra instalações do teamLab Planets TOKYO.

Local: Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tóquio

Representante: Takumi Nomoto

[teamLab]

teamLab (f. 2001) é uma coleção de arte internacional. Sua prática de cooperação busca navegar na confluência da arte, ciência, tecnologia e o mundo natural. Por meio da arte, o grupo interdisciplinar de especialistas, incluindo artistas, programadores, engenheiros, animadores CG, matemáticos e arquitetos, visa explorar a relação entre o eu e o mundo bem como novas formas de percepção.

A fim de entender o mundo a seu redor, as pessoas o separam em entidades independentes com limites percebidos entre elas. O teamLab busca transcender estes limites em nossas percepções do mundo, da relação entre o eu e o mundo e da continuidade do tempo. Tudo existe em uma continuidade longa, frágil, mas milagrosa, sem fronteiras.

As exposições do teamLab foram realizadas em cidades de todo o mundo, incluindo Nova York, Londres, Paris, Singapura, Vale do Silício, Pequim e Melbourne, entre outras. Os museus do teamLab e exposições permanentes em grande escala incluem teamLab Borderless e teamLab Planets em Tóquio, teamLab Borderless Shanghai, teamLab SuperNature Macao e teamLab Massless Beijing, com mais a serem inaugurados em cidades como Abu Dhabi, Hamburgo, Jeddah e Utrecht.

As obras do teamLab estão na coleção permanente do Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles; Galeria de Arte de Nova Gales do Sul, Sydney; Galeria de Arte da Austrália Meridional, Adelaide; Museu de Arte Asiática de San Francisco; Museu da Sociedade Asiática de Nova York; Coleção de Arte Contemporânea Borusan, Istambul; Galeria Nacional de Victoria, Melbourne; e Amos Rex, Helsinki.

Site: https://www.teamlab.art/

Instagram: https://instagram.com/teamlab/

Facebook: https://www.facebook.com/teamLab.inc

Twitter: https://twitter.com/teamLab_net

YouTube: https://www.youtube.com/c/teamLabART

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.