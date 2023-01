Ponad połowa odwiedzających obiekt teamLab Planets w Toyosu, Tokio, to goście zagraniczni. Począwszy od marca, dzieła sztuki przedstawiające kwitnące w przestrzeni kwiaty wiśni będzie można podziwiać wyłącznie wiosną

teamLab, Floating Flower Garden; Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One © teamLab

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Około 100 tys. zagranicznych gości odwiedziło teamLab Planets w Toyosu, Tokio, w okresie od 9 grudnia 2022 r. do 9 stycznia 2023 r. (*1)

Około 60% gości (co 2. odwiedzający), którzy odwiedzili obiekt w ciągu wspomnianego miesiąca, pochodziło spoza Japonii (*1), a liczba zagranicznych gości zwiększyła się trzykrotnie w porównaniu z analogicznym miesiącem w 2019 r. (przed pandemią COVID-19).

Ponadto, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez samo muzeum, około 70% zagranicznych gości dowiedziało się o jego istnieniu przed rozważeniem podróży do Japonii. Zaobserwowano również, że odwiedzenie muzeum stało się jednym z popularnych celów wizyty w Tokio. (*2)

*1 Według danych z oficjalnej strony internetowej służącej do zakupu biletów (okres objęty badaniem: 9 grudnia 2022 r. – 9 stycznia 2023 r.)

*2 Według danych z badania przeprowadzonego wśród odwiedzających (okres objęty badaniem: 17 grudnia 2022 r. – 10 stycznia 2023 r.)

Obiekt planuje w dalszym ciągu zapewniać swoim gościom z całego świata doświadczenie oparte na koncepcji teamLab Planets, polegającej na „zanurzeniu całego ciała, aby wraz z innymi stać się jednością ze światem”.

Od 1 marca 2023 r. (środa) do 30 kwietnia 2023 r. (niedziela) dwie instalacje, Floating in the Falling Universe of Flowers oraz Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity, zaprezentują kwitnące w przestrzeni kwiaty wiśni, które będzie można podziwiać wyłącznie w okresie wiosennym.

Floating in the Falling Universe of Flowers, instalacja, w ramach której kwiaty rozkwitają i podlegają rozmaitym przemianom w miarę upływu czasu, a wszechświat życia rozciąga się w przestrzeni, przez ten ograniczony czas wypełni się kwiatami wiśni. W ramach instalacji Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity odwiedzający brodzą w wodzie, a karpie koi pływają po powierzchni wody zdającej się ciągnąć w nieskończoność. Po zderzeniu z ludźmi ryby zmieniają się w kwiaty wiśni i rozpraszają się wokół.

[Instalacje, które zaprezentują kwiaty wiśni]

Floating in the Falling Universe of Flowers

teamLab, 2016-2018, interaktywna instalacja cyfrowa, prezentowana bez konca, dźwięk: Hideaki Takahashi

Instalacja: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/fitfuof/

Materiał wideo: https://youtu.be/FzJ5svgIueQ

Pory roku pełne kwitnących kwiatów, które zmieniają się wraz z upływem czasu, podczas gdy życie rozprzestrzenia się po wszechświecie.

Połóż się lub usiądź nieruchomo w tej artystycznej przestrzeni, aby ostatecznie pozwolić ciału dryfować po wodzie i zanurzyć się w instalacji.

Kwiaty rosną, pączkują, kwitną, a z biegiem czasu tracą płatki, usychają i umierają. Cykl narodzin i śmierci nie ma końca.

Instalacja nie stanowi nagranego, a następnie odtwarzanego obrazu; jest tworzona przez program komputerowy, który nieustannie przedstawia dzieło w czasie rzeczywistym. Całość ulega ciągłym zmianom i poprzednio zaprezentowane obrazy nigdy nie zostają powielone. Wszechświata takim, jaki jest w danej chwili, nie sposób zobaczyć ponownie.

Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity

teamLab, 2016-2018, interaktywna instalacja cyfrowa, prezentowana bez końca, dźwięk: Hideaki Takahashi

Instalacja: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/koi_and_people/

Materiał wideo: https://youtu.be/SsRNptTOniw

Karpie koi pływają po powierzchni wody, która zdaje się ciągnąć w nieskończoność. Ludzie mogą do niej wejść.

Ryby poruszają się w reakcji na obecność ludzi w wodzie oraz na ruch innych koi. Po zderzeniu z ludźmi zmieniają się w kwiaty i rozpraszają się wokół. Kwitnące kwiaty zmieniają się wraz z kolejnymi porami roku.

Drogę, którą poruszają się koi, wyznacza obecność człowieka, a reprezentują ją linie kreślone na powierzchni wody.

Instalacja jest tworzona w czasie rzeczywistym przez program komputerowy. Nie jest to nagranie ani materiał odtwarzany w nieskończoność. Interakcja między odwiedzającym a instalacją skutkuje jej ciągłymi zmianami. Poprzednio zaprezentowane obrazy nigdy nie zostają powielone i nigdy się nie powtórzą.

[Skosztuj wegańskiego ramenu w przestrzeni artystycznej]

W październiku 2021 r. w tym samym budynku, w którym mieści się teamLab Planets, została otwarta pochodząca z Kioto restauracja Vegan Ramen UZU Tokyo, serwująca wegański ramen. Goście restauracji mogą skosztować ramenu w przestrzeniach artystycznych teamLab Reversible Rotation - Non-Objective Space, jak również Table of Sky and Fire oraz One Stroke Bench na zewnątrz restauracji. Vegan Ramen UZU Tokyo serwuje również wegańskie lody i różne herbaty dostępne wyłącznie w Tokio. Restaurację można odwiedzić również bez wizyty w teamLab Planets.

Vegan Ramen UZU Tokyo: https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

[teamLab Planets TOKYO]

teamLab, Floating Flower Garden; Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One © teamLab

teamLab Planets to muzeum, w którym brodzi się po wodzie i przemierza ogród, stając się jednością z kwiatami. Obejmuje cztery ogromne przestrzenie wystawowe i dwa ogrody.

Gdy wspólnie z innymi zwiedzającymi zanurzamy całe ciało w sztuce, zacierają się granice między ciałem a dziełem sztuki, granice między własnym „ja”, innymi ludźmi i światem stają się płynne, a my tworzymy nową relację bez granic między sobą a światem.

Odwiedzający wchodzą do muzeum boso, po czym wraz z innymi zagłębiają się w przestrzenie wypełnione dziełami sztuki, stając się jednością ze światem.

[Szczegóły wystawy]

teamLab Planets TOKYO

Miejsce: teamLab Planets TOKYO, 6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokio

[Godziny otwarcia]

Styczeń – kwiecień

Od poniedziałku do piątku 10:00 - 20:00

Soboty, niedziele i święta 9:00 - 21:00

*20 marca (pon), 22 marca (śr) – 24 marca (pt) 9:00 - 21:00

*25 marca (sob) – 2 kwietnia (nd) 9:00 - 22:00

*29 kwietnia (sob), 30 kwietnia (nd) 9:00 - 22:00

*Ostatni zwiedzający wpuszczani są na godzinę przed zamknięciem

[Zamknięte]

9 lutego (czw), 2 marca (czw), 13 kwietnia (czw)

*Godziny otwarcia wystaw mogą ulec zmianie. Zapraszamy na oficjalną stronę internetową, na której zamieszczane są aktualne informacje.

Oficjalna strona internetowa: https://planets.teamlab.art/tokyo/

teamLab Planets Reprezentacyjny materiał wideo: https://youtu.be/oiQoe9Ow9o0

*teamLab Planets można zwiedzać w Toyosu, Tokio, do końca 2023 r.

[Bilety]

Dorośli: 3200 JPY

Uczniowie gimnazjów i szkół średnich: 2000 JPY

Dzieci (od 4 do 12 lat): 1000 JPY

Dzieci w wieku do 3 lat: wstęp wolny

Zniżka dla osób niepełnosprawnych: 1600 JPY

*Od soboty 1 kwietnia 2023 r.: ceny biletów wstępu w weekendy, święta oraz dni o wydłużonych godzinach otwarcia ulegną zmianie zgodnie z informacją poniżej.

Dorośli: 3500 JPY

Uczniowie gimnazjów i szkół średnich: 2300 JPY

Dzieci (od 4 do 12 lat): 1300 JPY

Dzieci w wieku do 3 lat: wstęp wolny

Zniżka dla osób niepełnosprawnych: 1900 JPY

Sklep internetowy prowadzący sprzedaż biletów wstępu do teamLab Planets TOKYO: https://teamlabplanets.dmm.com

[Środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19]

Informacje na temat środków zapobiegania infekcjom wdrożonych w teamLab Planets są dostępne na stronie: https://teamlabplanets.dmm.com/covid-19

[Oficjalna strona internetowa / profile w mediach społecznościowych]

Oficjalna strona internetowa: https://planets.teamlab.art/tokyo/

Instagram: https://www.instagram.com/teamlab.planets/

Facebook: https://www.facebook.com/TL.Planets/

Twitter: https://twitter.com/teamLabPlanets

#teamLabPlanets

[Gastronomia i zakupy]

Vegan Ramen UZU Tokyo: https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

Kwiaciarnia teamLab

*Godziny otwarcia można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej

*Zamknięte w te same dni co teamLab Planets

[Środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19 (dotyczące gastronomii i zakupów)]

・Wdrożenie regularnych procedur czyszczenia i dezynfekcji

・Dezynfekcja krzeseł po każdym kliencie

・Dezynfekcja dłoni przy wejściu

・Ograniczenia dotyczące liczby osób w pomieszczeniu

・Zapewnienie wystarczającej przestrzeni pomiędzy miejscami siedzącymi

・Maseczki ochronne noszone przez personel

・Usunięcie artykułów stołowych

・Pomiary temperatury

[Zestaw materiałów dla prasy]

https://goo.gl/tQXMLm

[PLANETS Co., Ltd.]

Firma założona w 2017 r. Zarządza obiektami teamLab Planets TOKYO i zapewnia ich obsługę.

Adres: Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokio

Przedstawiciel: Takumi Nomoto

[teamLab]

teamLab (zał. 2001) to międzynarodowy kolektyw artystyczny wspólnie działający na styku sztuki, nauki, technologii i przyrody. Za pomocą sztuki ten interdyscyplinarny zespół specjalistów, w tym artystów, programistów, inżynierów, animatorów grafiki komputerowej, matematyków i architektów, dąży do poznania relacji pomiędzy własnym „ja” a światem oraz nowych sposobów postrzegania świata.

Aby zrozumieć otaczający nas świat, dzielimy go na niezależne całości o widzialnych granicach. teamLab stawia sobie za cel przekraczanie tych granic naszego postrzegania świata, relacji pomiędzy własnym „ja” a światem i ciągłości czasu. Wszystko istnieje w ciągłym, kruchym, ale cudownym trwaniu życia, które nie ma granic.

Wystawy teamLab zostały zaprezentowane w wielu miastach świata, między innymi w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, Singapurze, Dolinie Krzemowej, Pekinie oraz Melbourne. Muzea i stałe wystawy na dużą skalę teamLab obejmują teamLab Borderless i teamLab Planets w Tokio, teamLab Borderless Shanghai, teamLab SuperNature Macao oraz teamLab Massless Beijing, a kolejne wystawy są planowane w Abu Dabi, Hamburgu, Dżeddzie i Utrechcie.

Prace teamLab są prezentowane na wystawach stałych w Museum of Contemporary Art w Los Angeles, Art Gallery of New South Wales w Sydney; Art Gallery of South Australia w Adelaide; Asian Art Museum w San Francisco; Asia Society Museum w Nowym Jorku; Borusan Contemporary Art Collection w Stambule; National Gallery of Victoria w Melbourne i Amos Rex w Helsinkach.

Strona internetowa: https://www.teamlab.art/

Instagram: https://instagram.com/teamlab/

Facebook: https://www.facebook.com/teamLab.inc

Twitter: https://twitter.com/teamLab_net

YouTube: https://www.youtube.com/c/teamLabART

