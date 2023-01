Oltre la metà dei visitatori di teamLab Planets a Toyosu, Tokyo ora arriva da oltreoceano. A partire da marzo, opere d’arte che mostrano la fioritura dei ciliegi nello spazio espositivo potranno essere ammirate solo durante la stagione primaverile.

teamLab, Floating Flower Garden; Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One © teamLab

teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers © teamLab

teamLab, Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity © teamLab

teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers © teamLab

teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers © teamLab

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Circa 100.000 persone venute da oltreoceano hanno visitato teamLab Planets a Toyosu, Tokyo, tra il 9 dicembre 2022 e il 9 gennaio 2023. (*1)

Circa il 60% dei visitatori nell’arco di un mese, ossia 1 su 2, erano non residenti che visitavano il Giappone (*1) e il numero di visitatori da oltreoceano è triplicato rispetto allo stesso mese del 2019 (prima del COVID-19).

Inoltre, secondo un sondaggio condotto dal museo, circa il 70% dei visitatori da oltreoceano sapeva del museo prima di considerare il viaggio in Giappone e c’era una tendenza – recarsi al museo come uno degli scopi principali della visita di Tokyo. (*2)

*1 Dai dati sugli acquisti dei biglietti tramite il sito web ufficiale (periodo del sondaggio: 9 dicembre 2022 - 9 gennaio 2023)

*2 Dai dati del sondaggio condotto tra i visitatori (periodo del sondaggio: 17 dicembre 2022 - 10 gennaio 2023)

Continueremo a offrire alle persone da tutto il mondo un’esperienza basata sul concetto di teamLab Planets, “Immergi il tuo corpo e con altri diventa uno solo essere con il mondo”.

Da mercoledì 1º marzo a domenica 30 aprile 2023 due opere d’arte, Floating in the Falling Universe of Flowers e Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity mostreranno la fioritura dei ciliegi nello spazio espositivo e saranno esposte solo durante la stagione primaverile.

Floating in the Falling Universe of Flowers, un’opera d’arte che mostra la fioritura dei ciliegi mentre cambiano nel corso del tempo e l’universo della vita si diffonde nello spazio, sarà piena di ciliegi in fiore durante questo limitato periodo di tempo, mentre nell’opera Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity i visitatori camminano nell’acqua e carpe koi nuotano sulla superficie dell’acqua che si espande senza limiti. Quando le carpe toccano le persone, si trasformano in ciliegi in fiore e si sparpagliano.

[Opere che mostreranno i ciliegi in fiore]

Floating in the Falling Universe of Flowers

teamLab, 2016-2018, Installazione digitale interattiva, senza limiti, audio: Hideaki Takahashi

Opera d’arte: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/fitfuof/

Video: https://youtu.be/FzJ5svgIueQ

Un anno stagionale di ciliegi in fiore e che cambiano nel corso del tempo, la vita si diffonde nell’universo.

Distenditi o siediti senza muoverti nello spazio e alla fine il tuo corpo galleggia e ti dissolvi nell’opera d’arte.

I fiori crescono, sbocciano e nel corso del tempo i petali cadono e i fiori appassiscono e muoiono. Il ciclo della vita e della morte continua per l’eternità.

L’opera d’arte non è un’immagine preregistrata che viene riprodotta; è creata da un software che la realizza continuamente in tempo reale. Nel suo complesso cambia continuamente e gli stati visivi precedenti non vengono mai ripetuti. L’universo in uno specifico momento non può mai essere rivisto.

Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity

teamLab, 2016-2018, Installazione digitale interattiva, senza limiti, audio: Hideaki Takahashi

Opera d’arte: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/koi_and_people/

Video: https://youtu.be/SsRNptTOniw

Carpe koi nuotano sulla superficie dell’acqua che si estende all’infinito. Le persone possono camminare nell’acqua.

Il movimento di ciascuna carpa koi è influenzato dalla presenza delle persone nell’acqua e anche dalle altre carpe. Quando i pesci toccano le persone, si trasformano in fiori e si sparpagliano. Durante l’anno, i fiori che sbocciano cambieranno nel corso delle stagioni.

La traiettoria di ciascuna carpa koi è determinata dalla presenza delle persone e le traiettorie sono rappresentate da linee sulla superficie dell’acqua.

L’opera è realizzata in tempo reale da un software. Non è preregistrata né ripetuta ciclicamente. L’interazione tra chi osserva e l’opera d’arte fa sì che quest’ultima cambi continuamente. I precedenti stati visivi non possono essere mai ripetuti né si ripresenteranno.

[Gusta un ramen vegan in uno spazio artistico]

Vegan Ramen UZU Tokyo, un ristorante di Kyoto il cui piatto tipico è il ramen vegan, ha aperto a ottobre 2021 nella stessa sede di teamLab Planets. I clienti possono gustare il ramen nello spazio artistico Reversible Rotation - Non-Objective Space di teamLab oltre che negli spazi Table of Sky and Fire e One Stroke Bench fuori del ristorante. Vegan Ramen UZU Tokyo offre anche gelato vegan e vari tipi di tè disponibili solo a Tokyo. Si può andare al ristorante senza bisogno di accedere a teamLab Planets.

Vegan Ramen UZU Tokyo: https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

[teamLab Planets TOKYO]

teamLab, Floating Flower Garden; Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One © teamLab

teamLab Planets è un museo in cui si cammina nell’acqua e un giardino in cui si diventa un tutt’uno con i fiori. Presenta quattro vasti spazi espositivi e due giardini.

Immergendo il proprio intero corpo con altre persone in queste enormi opere d’arte, il confine tra il corpo e il prodotto artistico si dissolve. Sé stessi, gli altri e il mondo diventano un continuo ed esploriamo un nuovo rapporto senza confini tra noi stessi e il mondo.

Entra a piedi nudi, immergi il tuo corpo con altri negli spazi dell’opera d’arte e diventa un tutt’uno con il mondo.

[Informazioni sull’esposizione]

teamLab Planets TOKYO

Sede: teamLab Planets TOKYO, 6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo

[Orario di apertura]

Gennaio - Aprile

Lunedì - Venerdì 10:00 - 20:00

Sabato, domenica e giorni festivi 9:00 - 21:00

*20 marzo (lunedì), 22 marzo (mercoledì) - 24 marzo (venerdì) 9:00 - 21:00

*25 marzo (sabato) - 2 aprile (domenica) 9:00 - 22:00

*29 aprile (sabato), 30 aprile (domenica) 9:00 - 22:00

*Ultimo ingresso 1 ora prima della chiusura

[Giorni di chiusura]

9 febbraio (giovedì), 2 marzo (giovedì), 13 aprile (giovedì)

*L’orario di apertura è soggetto a modifiche. Visitare il sito web ufficiale per le informazioni più recenti.

Sito web ufficiale: https://planets.teamlab.art/tokyo/

teamLab Planets – Video dei punti salienti: https://youtu.be/oiQoe9Ow9o0

*teamLab Planets rimarrà aperto a Toyosu, Tokyo sino alla fine del 2023.

[Biglietti]

Adulti: 3.200 JPY

Studenti di scuola media e liceali: 2.000 JPY

Bambini (da 4 a 12 anni di età): 1.000 JPY

Bambini di età non superiore a 3 anni: ingresso gratuito

Sconto per persone con disabilità: 1.600 JPY

*Da sabato 1º aprile 2023: il prezzo del biglietto per i fine settimana, le pubbliche festività e le date con orari di apertura prolungati cambierà come indicato di seguito.

Adulti: 3.500 JPY

Studenti di scuola media e liceali: 2.300 JPY

Bambini (da 4 a 12 anni di età): 1.300 JPY

Bambini di età non superiore a 3 anni: ingresso gratuito

Sconto per persone con disabilità: 1.900 JPY

Biglietteria di teamLab Planets TOKYO:https://teamlabplanets.dmm.com

[Misure di prevenzione della diffusione di COVID-19]

Controllare tramite il link seguente le informazioni sulle misure di prevenzione delle infezioni adottate da teamLab Planets: https://teamlabplanets.dmm.com/covid-19

[Social media/HP ufficiali]

Sito web ufficiale: https://planets.teamlab.art/tokyo/

Instagram: https://www.instagram.com/teamlab.planets/

Facebook: https://www.facebook.com/TL.Planets/

Twitter: https://twitter.com/teamLabPlanets

#teamLabPlanets

[Negozi e ristoranti]

Vegan Ramen UZU Tokyo: https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

Prodotti artistici e negozio di fiori teamLab

*Si prega di controllare il sito web ufficiale per l’orario di apertura

*Giorni di chiusura identici a quelli di teamLab Planets

(Misure di prevenzione della diffusione di COVID-19 [applicabili a negozi e ristoranti])

・Pulizia e disinfezione regolari

・Disinfezione del sedile dopo l’occupazione da parte di ciascun cliente

・Disinfezione delle mani all’ingresso

・Restrizioni sul numero di persone che possono essere presenti nello spazio espositivo

・Spazio sufficiente tra un sedile e l’altro

・I dipendenti indossano mascherine

・Rimozione degli articoli dai tavoli

・Misurazione della temperatura

[Cartella stampa]

https://goo.gl/tQXMLm

[PLANETS Co., Ltd.]

Fondata nel 2017. Gestisce gli impianti di teamLab Planets TOKYO.

Sede: Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

Rappresentante: Takumi Nomoto

[teamLab]

teamLab (fondato nel 2001) è un collettivo di arte internazionale la cui prassi collaborativa si propone di navigare la confluenza di arte, scienza, tecnologia e il mondo naturale. Attraverso l’arte, questo gruppo interdisciplinare di specialisti – artisti, programmatori, ingegneri, esperti di animazione digitale, matematici e architetti – mira a esplorare sia il rapporto tra sé stessi e il mondo sia nuove forme di percezione.

Per comprendere il mondo che le circonda, le persone lo separano in entità indipendenti con confini percepiti fra di loro. teamLab cerca di superare questi confini nelle nostre percezioni del mondo, del rapporto tra noi stessi e il mondo e della continuità del tempo. Tutto esiste in una lunga, ma fragile, miracolosa continuità senza confini.

Le esposizioni di teamLab si sono tenute in varie città e regioni del mondo, tra cui New York, Londra, Parigi, Singapore, Silicon Valley, Pechino e Melbourne. I musei e le esposizioni permanenti su grande scala di teamLab sono teamLab Borderless e teamLab Planets a Tokyo, teamLab Borderless Shanghai, teamLab SuperNature Macao e teamLab Massless Beijing; altri apriranno in varie città tra cui Abu Dhabi, Amburgo, Gedda e Utrecht.

Le opere di teamLab fanno parte delle collezioni permanenti di vari musei e gallerie – Museum of Contemporary Art, Los Angeles; Art Gallery of New South Wales, Sydney; Art Gallery of South Australia, Adelaide; Asian Art Museum, San Francisco; Asia Society Museum, New York; Borusan Contemporary Art Collection, Istanbul; National Gallery of Victoria, Melbourne; e Amos Rex, Helsinki.

Sito web: https://www.teamlab.art/

Instagram: https://instagram.com/teamlab/

Facebook: https://www.facebook.com/teamLab.inc

Twitter: https://twitter.com/teamLab_net

YouTube: https://www.youtube.com/c/teamLabART

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.