A Tokió Toyosu negyedében lévő teamLab Planets múzeum látogatóinak immár több mint a fele a tengerentúlról érkezik. A látogatók márciustól április végéig „Cseresznyefa-virágzás a térben” tematikájú műalkotásokat tekinthetnek meg

TOKIÓ--(BUSINESS WIRE)--2022. december 9. és 2023. január 9. között mintegy 100 000 tengerentúli látogató kereste fel a Tokió Toyosu negyedében található teamLab Planets múzeumot. (*1)Ebben az egy hónapos időszakban a látogatók körülbelül 60%-a, vagyis minden 2. látogató Japánon kívülről érkezett (*1), a látogatószám pedig 2019 azonos (a Covid19-járványt megelőző) időszakához képest megháromszorozódott.

Ráadásul – a múzeum által végzett felmérés szerint – a tengerentúlról érkező látogatók nagyjából 70%-a már azelőtt hallott a múzeumról, hogy felmerült volna bennük a Japánba utazás ötlete, így a múzeum egyre inkább tekinthető Tokió egyik legfőbb, turistákat vonzó látványosságának. (*2)

*1 A múzeum hivatalos weboldalán közzétett jegyvásárlási adatok alapján (a felmérésre a 2022. december 9. és 2023. január 9. közötti időszakban került sor)

*2 A látogatók között végzett felmérés adatai alapján (a felmérésre a 2022. december 17. és 2023. január 10. közötti időszakban került sor)

A világ minden tájáról érkező látogatóknak továbbra is a teamLab Planets koncepcióján alapuló, „Merítkezzen meg, és a többi emberrel együtt váljon eggyé a világgal” élményt kínálják.

2023. március 1. szerdától 2023. április 30. vasárnapig két művészeti alkotás, a Lebegés a szálló virágok világában (Floating in the Falling Universe of Flowers) és A koi pontyok és az emberek vízfelszínre festett közös alkotása – a végtelenség élménye (Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People – Infinity) a cseresznyefa-virágzást jeleníti meg, és a virágok a teljes teret beborítják. A két művészeti alkotás csak tavasszal lesz megtekinthető.

A Lebegés a szálló virágok világában műalkotásnak helyt adó teremben folyamatosan újabb és újabb virágok nyílnak ki, amelyek percről percre változnak, egy élettel teli univerzumot hozva létre a térben, amely ebben a rövid időszakban cseresznyevirágokkal telik meg. Egy másik teremben, ahol A koi pontyok és az emberek vízfelszínre festett közös alkotása – a végtelenség élménye elnevezésű műalkotás várja az érdeklődőket, a látogatók vízben sétálnak, miközben koi pontyok úszkálnak a végtelennek tűnő vízfelszín közelében. Amikor a koik véletlenül nekiütköznek egy látogatónak, cseresznyevirágok jelennek meg, majd szóródnak szét.

[Cseresznyevirágokat ábrázoló műalkotások]

Lebegés a szálló virágok világában (Floating in the Falling Universe of Flowers)

teamLab, 2016-2018, Interaktív digitális installáció, végtelenített, Hang: Hideaki Takahashi

Műalkotás: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/fitfuof/

Videó: https://youtu.be/FzJ5svgIueQ

Az évszakok változásának megfelelően változó virágok; az élet birtokba veszi az univerzumot.

Feküdjön vagy üljön le kényelmesen, és hamarosan érezni fogja, ahogy a teste lebegni kezd és eggyé válik a művészeti alkotással.

Az ágak kirügyeznek, a bimbókból virágok fakadnak, majd idővel a virágok lehullatják szirmaikat, elhervadnak és meghalnak. A születés és a halál örökös körforgása.

A műalkotást valós időben hozza létre egy számítógépprogram, azok nem előre rögzítettek, és nem felvételről játsszák le őket. A műalkotások folyamatosan változnak, a már egyszer létrejött látvány nem hozható létre újra, és soha nem ismétlődik meg. A világot, amelyet ebben a pillanatban látunk, soha nem láthatjuk ismét ugyanilyennek.

A koi pontyok és az emberek vízfelszínre festett közös alkotása – a végtelenség élménye(Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity)

teamLab, 2016-2018, Interaktív digitális installáció, végtelenített, Hang: Hideaki Takahashi

Műalkotás: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/koi_and_people/

Videó: https://youtu.be/SsRNptTOniw

A végtelennek tűnő vízfelszínen koi pontyok táncolnak. Az emberek pedig beléphetnek közéjük a vízbe.

A koi pontyok mozgását a vízben lévő emberek és a többi koi mozgása is befolyásolja. Amikor egy hal nekiütközik egy embernek, virágok jelennek meg, majd szóródnak szét. A virágok az adott évszaknak megfelelően változnak.

A koi pontyok útját a vízben lévő emberek jelenléte befolyásolja, és ahogy a halak úszkálnak, fényes csíkot húznak maguk után a vízfelszínen.

Az illusztrációt valós időben hozza létre egy számítógépprogram, nem előre rögzített, és nem végtelenített felvételről játsszák le. A múzeumlátogatók és az installáció közti interakció nyomán az alkotás folyamatosan változik. A már egyszer létrejött látvány nem hozható létre újra, és soha nem ismétlődik meg.

[Kóstoljon vegán rament művészi környezetben]

A Vegan Ramen UZU Tokyo, amely eredetileg egy kiotói vegán ramen étterem, 2021 októberében nyitotta meg kapuit a teamLab Planets területén. Vendégei a teamLab Visszafordítható forgás – nem objektív tér művészeti terében, valamint az éttermen kívül elhelyezett Ég és tűz asztalánál és az Egy ecsetvonás padnál fogyaszthatják el ételeiket. A Vegan Ramen UZU Tokyo kínálatában a ramenen kívül szerepelnek még vegán fagylaltok és a csak Tokióban kapható különleges teák. Az étterembe beülhetünk úgy is, hogy nem váltunk belépőjegyet a teamLab Planets múzeumba.

Vegan Ramen UZU Tokyo: https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

[teamLab Planets TOKYO]

teamLab, Lebegő virágok kertje; A virágok és én ugyanarról a tőről származunk, A kert és én egyek vagyunk © teamLab

A teamLab Planets egy múzeum, amelyben a látogatók vízben sétálnak, és egy kert, amelyben eggyé válnak a virágokkal. Négy hatalmas kiállítóteremből és két kertből áll.

Azzal, hogy más emberekkel együtt teljes testünkkel részesévé válunk ezeknek a hatalmas művészeti alkotásoknak, elmosódnak a határok a test és a művészeti alkotás között. Az egyén, a többi ember és a világ egyetlen végtelen térré válik, ahol egy új, határok nélküli kapcsolatot létesíthetünk önmagunk és a világ között.

A terembe mezítláb belépve, teljes testével és a többi emberrel együtt belemerülve a művészeti alkotásba, váljon eggyé a világgal.

[Összefoglaló a kiállításról]

teamLab Planets TOKYO

Helyszín: teamLab Planets TOKYO, 6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokió

[Nyitvatartás]

Január – április

Hétfő – péntek: 10:00 – 20:00

Szombat, vasárnap és ünnepnapok: 9:00 – 21:00

*Március 20. (hétfő), március 22. (szerda) – március 24. (péntek): 9:00 – 21:00

*Március 25. (szombat) – április 2. (vasárnap): 9:00 – 22:00

*Április 29. (szombat), április 30. (vasárnap): 9:00 – 22:00

* Utolsó belépés: 1 órával zárás előtt

[Zárva]

Február 9. (csütörtök), március 2. (csütörtök), április 13. (csütörtök)

*A nyitvatartási idő változhat. Kérjük, mielőtt a múzeumba látogat, tájékozódjon a múzeum hivatalos weboldalán.

Hivatalos weboldal: https://planets.teamlab.art/tokyo/

A teamLab Planets figyelemfelkeltő videója: https://youtu.be/oiQoe9Ow9o0

*A teamLab Planets 2023 végéig látogatható Tokió Toyosu negyedében.

[Jegyek]

Felnőtt: 3200 japán jen

12 év feletti diákok: 2000 japán jen

Gyermekek (4 és 12 év között): 1000 japán jen

Gyermekek 3 éves korig: ingyenes

Kedvezményes jegy fogyatékkal élők számára: 1600 japán jen

*2023. április 1. szombattól hétvégén, ünnepnapokon és a meghosszabbított nyitvatartási idővel rendelkező napokon a belépőjegyek ára az alábbiak szerint módosul.

Felnőtt: 3500 japán jen

12 év feletti diákok: 2300 japán jen

Gyermekek (4 és 12 év között): 1300 japán jen

Gyermekek 3 éves korig: ingyenes

Kedvezményes jegy fogyatékkal élők számára: 1900 japán jen

teamLab Planets TOKYO DMM jegyiroda: https://teamlabplanets.dmm.com

[A Covid19-járvány terjedésének megelőzését szolgáló intézkedések]

Kérjük, a következő linkre kattintva tájékozódjon a teamLab Planets múzeumban bevezetett, a fertőzés elkerülését szolgáló intézkedésekről: https://teamlabplanets.dmm.com/covid-19

[Étterem és múzeumi bolt]

Vegan Ramen UZU Tokyo: https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

teamLab virágüzlet és művészbolt

*A nyitvatartási időről kérjük, tájékozódjon a múzeum hivatalos weboldalán

*Ugyanazokon a napokon van zárva, mint a teamLab Planets

[A koronavírus terjedésének megelőzését szolgáló intézkedések (az étteremben és a múzeumi boltban)]

・Rendszeres takarítás és fertőtlenítés

・Ülőhelyek fertőtlenítése minden látogató után

・Belépést követő kézfertőtlenítés

・Zárt térben tartózkodók számának korlátozása

・Kellő távolság biztosítása az ülőhelyek között

・Alkalmazottak számára kötelező maszkviselés

・Asztali díszítőelemek eltávolítása

・Testhőmérséklet mérése

[PLANETS Co., Ltd.]

Alapítva: 2017-ben. Üzemeli és kezeli a teamLab Planets TOKYO létesítményeit.

Címe: Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokió

Képviseli: Takumi Nomoto

[teamLab]

A teamLab (alapítás éve: 2001) egy különféle művészeti és tudományágakat képviselő szakemberekből (művészek, programozók, mérnökök, számítógépes animációval foglalkozó szakemberek, matematikusok és építészek) álló, nemzetközi alkotói közösség, melynek alkotásai sajátságos világgá olvasztják össze a művészeteket, a tudományt, a technológiát és a természeti környezetet, és amelynek célja az egyén és a világ közti kapcsolatok és újfajta érzékelés felfedezése a művészet eszközeivel.

Ahhoz, hogy az emberek megértsék az őket körülvevő világot, felbontják azt különálló egységekre, amelyeket határok választanak el egymástól. A teamLab szeretné átlépni ezeket a határokat, amelyek korlátok közé szorítják a világról alkotott képünket, az egyén és a világ közti kapcsolatokat, és az idő képviselte folytonosságot. Minden egy végtelen, törékeny és egyben csodálatos, határtalan áramlat részeként létezik.

A teamLab számos kiállítást mutatott be a világ minden részén, ideértve többek közt New Yorkot, Londont, Párizst, Szingapúrt, a Szilikon-völgyet, Pekinget és Melbourne-t. A teamLab múzeumai és nagyszabású állandó kiállításai között említhetjük a teamLab Borderless és a teamLab Planets tokiói kiállítást, a sanghaji teamLab Borderless, a makaói teamLab SuperNature és a pekingi teamLab Massless kiállítást, és a tervek között szerepel továbbiak megnyitása is Abu-Dzabiban, Hamburgban, Dzsiddában és Utrechtben.

A teamLab alkotásai megtalálhatók a következő múzeumok állandó kiállításában: a Los Angeles-i Museum of Contemporary Art; a Sydney-ben taláható Art Gallery of New South Wales; az Adelaide-ban található Art Gallery of South Australia; a San Francisco-i Asian Art Museum; a New York-i Asia Society Museum ; az isztambuli Borusan Contemporary Art Collection; a Melbourne-ben található National Gallery of Victoria; valamint a Helsinkiben található Amos Rex.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.