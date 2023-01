Meer dan de helft van de bezoekers aan teamLab Planets in Toyosu, Tokyo komt nu uit het buitenland. Vanaf maart zijn kunstwerken met kersenbloesems die overal in de ruimte bloeien alleen in het lenteseizoen te zien

teamLab, Floating Flower Garden; Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One © teamLab

teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers © teamLab

teamLab, Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity © teamLab

teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers © teamLab

teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers © teamLab

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Ongeveer 100.000 mensen uit het buitenland bezochten tussen 9 december 2022 en 9 januari 2023 teamLab Planets in Toyosu, Tokyo. (*1)

Van de bezoekers gedurende een maand waren ongeveer 60%, of 1 op de 2 bezoekers, niet-ingezetenen die Japan bezochten (*1), en het aantal bezoekers uit het buitenland is verdrievoudigd in vergelijking met dezelfde maand in 2019 (vóór COVID-19).

Volgens een onderzoek uitgevoerd door het museum kende bovendien ongeveer 70% van de bezoekers uit het buitenland het museum voordat ze hun reis naar Japan overwogen, en er was een trend dat het museum een van de belangrijkste doelen was om Tokio te bezoeken. (*2)

*1 Van de gegevens over ticketkopers via de officiële website (enquêteperiode: 9 december 2022 - 9 januari 2023)

*2 Van de bezoekersenquêtegegevens (onderzoeksperiode: 17 december 2022 - 10 januari 2023)

We zullen mensen over de hele wereld een ervaring blijven bieden op basis van het teamLab Planets-concept: 'Immerse your Body, and with Others, Become One with the World' (Dompel je lichaam onder en word één met de wereld samen met anderen).

Van woensdag 1 maart 2023 t/m zondag 30 april 2023 zullen twee kunstwerken, Floating in the Falling Universe of Flowers en Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity, kersenbloesems bevatten die in de hele ruimte bloeien, alleen te zien tijdens het lenteseizoen.

Floating in the Falling Universe of Flowers, een kunstwerk waarin bloemen bloeien en veranderen met het verstrijken van de tijd, en het universum van het leven zich door de ruimte verspreidt, zal gedurende deze beperkte periode gevuld zijn met kersenbloesems. In het werk Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity lopen bezoekers in het water en zwemmen koi op het oppervlak van het oneindig uitdijende water. Wanneer de koi met mensen in botsing komen, veranderen ze in kersenbloesems en verspreiden ze zich.

[Kunstwerken die kersenbloesems bevatten]

Floating in the Falling Universe of Flowers

teamLab, 2016-2018, Interactive Digital Installation, Endless, geluid: Hideaki Takahashi

Kunstwerk: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/fitfuof/

Video: https://youtu.be/FzJ5svgIueQ

Een seizoensjaar van bloemen bloeien en veranderen met de tijd, het leven verspreidt zich in het universum.

Ga liggen of zit stil in de ruimte en uiteindelijk zweeft je lichaam en los jij op in het kunstwerk.

Bloemen groeien, ontluiken, bloeien en na verloop van tijd vallen de bloemblaadjes af, en verwelken en sterven de bloemen. De cyclus van geboorte en dood gaat eeuwig door.

Het kunstwerk is geen vooraf opgenomen beeld dat wordt afgespeeld; het is gemaakt door een computerprogramma dat het kunstwerk continu in realtime weergeeft. Als geheel verandert het continu en worden eerdere visuele toestanden nooit gerepliceerd. Het universum op dit exacte moment kan nooit meer zo worden gezien.

Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity

teamLab, 2016-2018, Interactive Digital Installation, Endless, geluid: Hideaki Takahashi

Kunstwerk: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/koi_and_people/

Video: https://youtu.be/SsRNptTOniw

Koi zwemmen op het wateroppervlak dat zich uitstrekt tot in het oneindige. Mensen kunnen het water in lopen.

De beweging van de koi wordt beïnvloed door de aanwezigheid van mensen in het water en ook andere koi. Wanneer de vissen met mensen in botsing komen, veranderen ze in bloemen en verspreiden ze zich. Het hele jaar door veranderen de bloemen die bloeien met de seizoenen mee.

De baan van de koi wordt bepaald door de aanwezigheid van mensen en deze banen trekken lijnen op het wateroppervlak.

Het werk wordt in realtime weergegeven door een computerprogramma. Het is niet vooraf opgenomen en wordt ook niet getoond als een herhaling. De interactie tussen de kijker en de installatie zorgt voor continue verandering in het kunstwerk. Eerdere visuele toestanden kunnen nooit worden gerepliceerd en zullen nooit meer voorkomen.

[Geniet van vegan ramen in een kunstruimte]

Vegan Ramen UZU Tokyo, een vegan ramen-restaurant uit Kyoto, werd in oktober 2021 geopend op hetzelfde terrein als teamLab Planets. Eters kunnen genieten van ramen in de Reversible Rotation - Non-Objective Space-kunstwerkruimte van teamLab, evenals de Table of Sky and Fire en One Stroke Bench buiten het restaurant. Vegan Ramen UZU Tokyo heeft ook vegan ijs en diverse theesoorten die alleen in Tokyo verkrijgbaar zijn. Het restaurant is te bezoeken zonder toegang tot teamLab Planets.

Vegan Ramen UZU Tokyo: https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

[teamLab Planets TOKYO]

teamLab, Floating Flower Garden; Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One © teamLab

teamLab Planets is een museum waar je door het water loopt, en een tuin waar je één wordt met de bloemen. Er zijn vier enorme expositieruimtes en twee tuinen.

Door je hele lichaam samen met andere mensen onder te dompelen in deze enorme kunstwerken, lost de grens tussen het lichaam en het kunstwerk op. Het zelf, anderen en de wereld worden continu en we verkennen een nieuwe relatie zonder grenzen tussen onszelf en de wereld.

Betreed blootsvoets, dompel je lichaam onder in de kunstruimtes en word één met de wereld.

[Expositiegegevens]

teamLab Planets TOKYO

Locatie: teamLab Planets TOKYO, 6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo

[Openingstijden]

Januari - april

Maandag - Vrijdag 10:00 - 20:00 uur

Zaterdag, zondag en feestdagen 9:00 - 21:00 uur

*20 maart (ma), 22 maart (wo) - 24 maart (vr) 9:00 - 21:00 uur

*25 maart (za) - 2 april (zo) 9:00 - 22:00 uur

*29 april (za), 30 april (zo) 9:00 - 22:00 uur

*Laatste toegang 1 uur vóór sluitingstijd

[Gesloten]

9 februari (do), 2 maart (do), 13 april (do)

*Openingstijden zijn onder voorbehoud. Kijk op de officiële website voor de laatste details.

Officiële website: https://planets.teamlab.art/tokyo/

teamLab Planets Video met hoogtepunten: https://youtu.be/oiQoe9Ow9o0

*teamLab Planets is tot eind 2023 geopend in Toyosu, Tokyo.

[Tickets]

Volwassenen: 3.200 JPY

Lagere en middelbare scholieren: 2.000 JPY

Kinderen (4 tot 12 jaar): 1.000 JPY

3 jaar en jonger: gratis

Invaliditeitskorting: 1.600 JPY

*Vanaf zaterdag 1 april 2023: ticketprijzen voor weekenden, feestdagen en datums met verruimde openingstijden wijzigen in de onderstaande prijzen.

Volwassenen: 3.500 JPY

Lagere en middelbare scholieren: 2.300 JPY

Kinderen (4 tot 12 jaar): 1.300 JPY

3 jaar en jonger: gratis

Invaliditeitskorting: 1.900 JPY

teamLab Planets TOKYO DMM Ticket Store: https://teamlabplanets.dmm.com

[Maatregelen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan]

Bekijk de onderstaande link voor meer informatie over de infectiepreventiemaatregelen die zijn geïmplementeerd bij teamLab Planets: https://teamlabplanets.dmm.com/covid-19

[Officiële HP / sociale media]

Officiële website: https://planets.teamlab.art/tokyo/

Instagram: https://www.instagram.com/teamlab.planets/

Facebook: https://www.facebook.com/TL.Planets/

Twitter: https://twitter.com/teamLabPlanets

#teamLabPlanets

[Eten en winkels]

Vegan Ramen UZU Tokyo: https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

teamLab Flower Shop & Art

*Kijk voor de openingstijden op de officiële website

*Gesloten op dezelfde dagen als teamLab Planets

[Maatregelen ter voorkoming van verspreiding van COVID-19 (van toepassing op eten en winkels)]

・Implementatie van regelmatige reiniging en desinfectie

・Desinfectie van de stoel na elke klant

・Handontsmetting bij binnenkomst

・Beperkingen op het aantal mensen in de ruimte

・Zorgen voor voldoende ruimte tussen de stoelen

・Werknemers dragen maskers

・Verwijdering van tafelbladitems

・Temperatuurmeting

[Persmap]

[PLANETS Co., Ltd.]

Opgericht in 2017. Exploiteert en beheert de faciliteiten van teamLab Planets TOKYO.

Locatie: Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

Vertegenwoordiger: Takumi Nomoto

[teamLab]

teamLab (f. 2001) is een internationaal kunstcollectief. Hun gezamenlijke praktijk probeert te navigeren door de samenvloeiing van kunst, wetenschap, technologie en de natuurlijke wereld. Door middel van kunst wil de interdisciplinaire groep van specialisten, waaronder kunstenaars, programmeurs, ingenieurs, CG-animators, wiskundigen en architecten, de relatie tussen het zelf en de wereld en nieuwe vormen van perceptie onderzoeken.

Om de wereld om hen heen te begrijpen, scheiden mensen deze in onafhankelijke entiteiten met waargenomen grenzen ertussen. teamLab probeert deze grenzen te overstijgen in onze perceptie van de wereld, van de relatie tussen het zelf en de wereld, en van de continuïteit van de tijd. Alles bestaat in een lange, fragiele maar wonderbaarlijke, grenzeloze continuïteit.

Er zijn teamLab-tentoonstellingen gehouden in steden over de hele wereld, waaronder New York, Londen, Parijs, Singapore, Silicon Valley, Beijing en Melbourne. teamLab-musea en grootschalige permanente tentoonstellingen zijn onder meer teamLab Borderless en teamLab Planets in Tokyo, teamLab Borderless Shanghai, teamLab SuperNature Macao en teamLab Massless Beijing, met meer die geopend worden in steden als Abu Dhabi, Hamburg, Jeddah en Utrecht.

De werken van teamLab bevinden zich in de permanente collectie van het Museum of Contemporary Art, Los Angeles; de Kunstgalerie van New South Wales, Sydney; de Kunstgalerie van Zuid-Australië, Adelaide; het Asian Art Museum, San Francisco; het Asia Society Museum, New York; de Borusan-collectie van hedendaagse kunst, Istanbul; de Nationale Galerij van Victoria, Melbourne; en Amos Rex, Helsinki.

Website: https://www.teamlab.art/

Instagram: https://instagram.com/teamlab/

Facebook: https://www.facebook.com/teamLab.inc

Twitter: https://twitter.com/teamLab_net

YouTube: https://www.youtube.com/c/teamLabART

