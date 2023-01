REE Automotive neemt Microvast in de arm als leverancier van batterijpakketten voor zijn commerciële EV-platforms

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Microvast Holdings, Inc. (NASDAQ: MVST), een technologie-innovator die oplossingen voor lithium-ionbatterijen ontwerpt, ontwikkelt en produceert, en REE Automotive, Ltd. (NASDAQ: REE), een autotechnologiebedrijf en leverancier van elektrische voertuigplatforms en EV's, kondigden vandaag de ondertekening aan van een leverings- en aankoopovereenkomst.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal Microvast, via haar volledige dochteronderneming Microvast GmbH, MV-C Gen 4 HpCO hoogenergetische lithium-ionbatterijpakketten aanbieden die zullen bijdragen als energieopslagsysteem voor de 'Powered by REE'-platforms voor EV's. Klanten zullen profiteren van deze samenwerking door REE's emissievrije bedrijfsvoertuigen te combineren met de geavanceerde batterijtechnologie van Microvast die een hoge energiedichtheid, hoge vermogensprestaties, een lange cycluslevensduur en snelle oplaadmogelijkheden biedt (volledig opladen in 30 min.).

Met haar verticale integratiemogelijkheden zal Microvast naar verwachting gepatenteerde batterijtechnologie en uitzonderlijke celchemie leveren om te voldoen aan de vereisten van REE op het gebied van vermogen, dichtheid, oplaadtijd en levensduur. De uitstekende veiligheidskenmerken van Microvast-batterijen sluiten perfect aan bij het doel van REE om de beste veiligheid in zijn klasse te bieden voor zijn EV-platforms.

"Het MV-C Gen 4-batterijpakket van Microvast past uitstekend bij REE," verklaarde Sascha Kelterborn, Chief Revenue Officer van Microvast Holdings, Inc. "Het is specifiek ontworpen om te voldoen aan de eisen van commerciële wagenparken." Het nieuw ontwikkelde MV-C Gen 4-batterijpakket bevat de energierijke HpCO-zakjescellen van 53,5 Ah van Microvast die ongeveer 27% meer energie en vermogen leveren in vergelijking met de vorige batterijgeneratie van Microvast. Het beschikt ook over verbeterd thermisch beheer en veiligheidscontroles, waarmee het voldoet aan de aanstaande veiligheidsnormen met betrekking tot thermische runaway. De Gen 4-batterijpakketten zullen naar verwachting worden gecertificeerd om te voldoen aan interregionale batterijnormen zoals ECE R100.3, GB 38031 en UL2580.

"Aangezien we ons enorm blijven concentreren op het op de markt brengen van commerciële voertuigen die worden aangedreven door het P7-platform van REE, zijn we verheugd een kant-en-klare oplossing te bieden met de flexibele, hightech en toonaangevende prestatiemogelijkheden van de batterijsystemen van Microvast," aldus Daniel Barel, mede-oprichter en CEO van REE. "Door deze samenwerking zullen klanten zoals wagenparkeigenaren en leverings- en logistieke bedrijven profiteren van REE's commerciële EV's, die naar verwachting zullen worden afgestemd op hun behoeften met duurzame, snelladende batterijen."

De revolutionaire, bekroonde REEcorner™-technologie van REE integreert voertuigaandrijfcomponenten zoals besturing, remmen, ophanging, aandrijflijn en controle in een compacte module tussen het chassis en het wiel, waardoor het platste EV-platform in de branche mogelijk is met naadloze integratie in elk AD-systeem.

Het REE P7-platform wordt aangedreven door MV-C Gen 4 van Microvast. De REE P7 is geschikt voor toepassingen zoals bedrijfsvrachtwagens, schoolbussen, inloopbusjes en bestelwagens. De schaalbare en modulaire architectuur van REE maakt elke platformgrootte van klasse 1-6 mogelijk. Microvast biedt consistente modulariteit met haar batterijsystemen en kan voldoen aan de eisen van alle EV-platformafmetingen van REE.

"We zijn enthousiast om samen te werken met REE, een baanbrekend autobedrijf," stelde Kelterborn. "REE deelt dezelfde houding en doelen als Microvast: een revolutie teweegbrengen in de toekomst van transport. Een ander bindend element tussen onze bedrijven zijn de hoge veiligheidsdoelen die we elk voor onze producten stellen."

Over Microvast

Microvast Holdings, Inc., dat actief is via haar dochterondernemingen, is een innovator op het gebied van groene technologie die oplossingen voor lithium-ionbatterijen ontwerpt, ontwikkelt en produceert. Microvast, opgericht in 2006 en met het hoofdkantoor in Houston, TX, staat bekend om haar geavanceerde celtechnologie en verticale integratiemogelijkheden, die zich uitstrekken van kernbatterijchemie (kathode, anode, elektrolyt en separator) tot batterijpakketten. Door het proces van grondstof tot systeemassemblage te integreren, heeft Microvast een reeks producten ontwikkeld die een breed scala aan markttoepassingen dekt. Meer informatie is te vinden op de bedrijfswebsite van Microvast: www.microvast.com.

Over REE

REE Automotive, Ltd. is een autotechnologiebedrijf dat bedrijven in staat stelt elektrische voertuigen van elke grootte of vorm op hun modulaire platforms te bouwen. Met volledige ontwerpvrijheid zijn de Powered by REE-voertuigen uitgerust met de revolutionaire REEcorner, die kritieke voertuigcomponenten (besturing, remmen, ophanging, aandrijflijn en controle) verpakt in een enkele compacte module die tussen het chassis en het wiel is geplaatst. Hierdoor kan REE de platste EV-platforms in de branche bouwen met meer ruimte voor passagiers, vracht en batterijen. REE-platforms zijn ontworpen om bewezen autonoom te zijn, bieden een lage TCO en zullen naar verwachting de time-to-market verkorten voor wagenparken die men wil elektrificeren. Ga voor meer informatie naar www.ree.auto.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Deze mededeling bevat 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Dergelijke verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen over toekomstige financiële en bedrijfsresultaten; onze plannen, doelstellingen, verwachtingen en intenties met betrekking tot toekomstige activiteiten, producten en diensten; en andere uitspraken geïdentificeerd door woorden als 'zal waarschijnlijk leiden tot,' 'zullen naar verwachting,' 'zullen blijven,' 'wordt verwacht,' 'geschat,' 'geloven,' 'van plan zijn,' 'plannen,' 'projectie,' 'vooruitzichten' of woorden met een vergelijkbare betekenis. Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot de industrie- en marktomvang van Microvast, toekomstige kansen voor Microvast en de geschatte toekomstige resultaten van het gecombineerde bedrijf en van Microvast. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige overtuigingen en verwachtingen van ons management en zijn inherent onderhevig aan aanzienlijke zakelijke, economische en concurrentieonzekerheden en onvoorziene gebeurtenissen, waarvan vele moeilijk te voorspellen zijn en over het algemeen buiten onze controle liggen. Werkelijke resultaten en de timing van gebeurtenissen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten in deze toekomstgerichte verklaringen. Bovendien zijn deze toekomstgerichte verklaringen gebaseerd op informatie die beschikbaar is op de datum van deze mededeling en huidige verwachtingen, vooruitzichten en veronderstellingen. Hoewel we van mening zijn dat de verwachtingen die worden weerspiegeld in toekomstgerichte verklaringen redelijk zijn, houden dergelijke verklaringen een onbekend aantal risico's, onzekerheden, beoordelingen en andere factoren in die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen uitgedrukt of geïmpliceerd door toekomstgerichte verklaringen. Deze factoren zijn moeilijk nauwkeurig te voorspellen en kunnen buiten onze controle liggen. De toekomstgerichte verklaringen in dit bericht gelden alleen op de datum waarop ze worden gedaan, en we zijn niet verplicht om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins, mochten de omstandigheden veranderen, behalve zoals anderszins vereist door effecten- en andere toepasselijke wetten. In het licht van deze risico's en onzekerheden dienen beleggers in gedachten te houden dat resultaten, gebeurtenissen en ontwikkelingen die worden besproken in toekomstgerichte verklaringen in dit bericht, mogelijk niet plaatsvinden.

Onzekerheden en risicofactoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige prestaties van REE en die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten verschillen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: REE's vermogen om zijn strategische plan te commercialiseren, inclusief het plan om zijn nieuwste middelzware elektrische bakwagen gebouwd op een P7-cabinechassis, zoals besproken in dit persbericht, met succes te evalueren, te produceren en op de markt te brengen; REE's vermogen om relaties met huidige Tier 1-leveranciers en strategische partners te onderhouden en te bevorderen; de ontwikkeling van REE's geavanceerde prototypen tot verhandelbare producten; REE's vermogen om de productiecapaciteit te vergroten en op te schalen door middel van relaties met Tier 1-leveranciers; REE's schattingen van de verkoop per eenheid, kosten en winstgevendheid en onderliggende veronderstellingen; REE's afhankelijkheid van zijn UK Engineering Centre of Excellence voor het ontwerp, de validatie, de verificatie, het testen en de homologatie van zijn producten; REE's beperkte bedrijfsgeschiedenis; risico's verbonden aan plannen voor de initiële commerciële productie van REE; REE's afhankelijkheid van potentiële leveranciers, waarvan sommige een enkele of beperkte bron zullen zijn; de ontwikkeling van de markt voor commerciële EV's; hevige concurrentie op het gebied van e-mobiliteit, ook met concurrenten die aanzienlijk meer middelen hebben; risico's verbonden aan het feit dat REE is opgericht in Israël en valt onder de Israëlische wet; REE's vermogen om voortdurende investeringen in zijn platform te doen; de impact van de aanhoudende COVID-19-pandemie en andere wereldwijde gezondheidsepidemieën of -uitbraken die zich kunnen voordoen; en ongunstige mondiale omstandigheden, waaronder macro-economische en geopolitieke onzekerheid; de noodzaak om hoogopgeleid technisch personeel aan te trekken, op te leiden en te behouden; veranderingen in wet- en regelgeving die van invloed zijn op REE; REE's vermogen om intellectuele eigendomsrechten af te dwingen, te beschermen en te behouden; REE's vermogen om ingenieurs en andere hooggekwalificeerde werknemers te behouden om zijn doelen te bereiken; en andere risico's en onzekerheden uiteengezet in de secties getiteld 'Risicofactoren' en 'Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen' in het jaarverslag van REE dat is ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de 'SEC') op 28 maart 2022 en in latere deponeringen bij de SEC.

