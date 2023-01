BioMar s’approvisionne en ingrédients de Benson Hill pour renforcer la durabilité de l’aquaculture haute performance

BioMar Sources Benson Hill Ingredients to Boost Sustainability of High-Performance Aquafeed (Photo: Business Wire)

SAINT-LOUIS--(BUSINESS WIRE)--Benson Hill, Inc. (NYSE : BHIL, la « Société » ou « Benson Hill »), une entreprise de technologie alimentaire qui libère la diversité génétique naturelle des plantes, et le danois BioMar, un leader mondial des solutions d’alimentation durable pour l’aquaculture, ont annoncé aujourd’hui une collaboration stratégique pour tirer parti du soja Benson Hill et évaluer son impact sur la durabilité des formulations aquacoles à haute performance.

BioMar achète pour des plusieurs saisons d’ingrédients de Benson Hill dans le cadre de son engagement à construire des chaînes d’approvisionnement en soja régénératives. L’alimentation animale représente le coût principal de l’agriculture aquacole et est le contributeur majeur à son empreinte carbone. Benson Hill fait progresser les objectifs de durabilité tout au long du processus de développement des ingrédients — depuis la surveillance des pratiques régénératives et sans déforestation, jusqu'à la production d’ingrédients qui réduisent les étapes de concentration protéinique gourmandes en eau et en énergie durant la transformation. Ensemble, les entreprises étudient comment les avantages des ingrédients de Benson Hill font progresser le programme de durabilité de BioMar et réduisent l’impact de l’agriculture aquacole pour les clients de BioMar.

« BioMar s’est engagé à réduire les impacts de ses aliments pour animaux, et 97 pour cent de l’empreinte carbone provient des ingrédients alimentaires », déclare Morten Holdorff Møjbæk, directeur mondial de l’approvisionnement, BioMar Group. « Avec notre sortie l’année dernière du marché russe des matières premières, il était important pour nous de trouver des fournisseurs engagés pour nous assurer de concrétiser nos ambitions en matière d’approvisionnement responsable. Le modèle commercial en circuit fermé de Benson Hill, son solide réseau d’agriculteurs américains et sa capacité à remonter jusqu'à la semence en font un collaborateur idéal. »

Les entreprises s’attendent à ce que cette collaboration démontre qu’il est à la fois possible de réduire les émissions de carbone dans le secteur des protéines, qui connaît la croissance la plus rapide au monde, et de répondre aux exigences du marché en matière de traçabilité. La consommation d’aliments bleus continue d’augmenter dans le monde entier. Selon l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, la consommation mondiale d’aliments bleus (à l’exclusion des algues) augmente à un taux annuel moyen de 3,0 pour cent depuis 1961, contre un taux de croissance de la population de 1,6 pour cent. En 2020, la production aquacole mondiale a atteint un record de 122,6 millions de tonnes.

« En travaillant avec un chef de file mondial comme BioMar, nous pouvons aider à accélérer les efforts continus dans le secteur pour défendre pleinement les chaînes d’approvisionnement sans déforestation et réduire l’empreinte carbone des produits que les consommateurs aiment », déclare Matt Crisp, PDG de Benson Hill. « Grâce à cet effort conjoint, Benson Hill et BioMar seront en mesure d’approfondir la recherche sur la performance à grande échelle des ingrédients à base de plantes, riches en protéines et à faible teneur en oligosaccharide dans les aliments aquacoles pour animaux, et de réduire potentiellement les émissions de carbone dans cette chaîne d’approvisionnement. La gestion de nos ressources planétaires est essentielle pour accélérer la transformation du secteur aquacole mondial. »

Selon l’Initiative FAIRR, un réseau collaboratif d’investisseurs qui sensibilise aux risques et aux opportunités ESG liés à la production intensive de protéines animales, la production aquacole est « associée à l’extraction de grandes quantités de poissons sauvages, ce qui peut conduire à une surexploitation des stocks. » Des recherches montrent que les matières premières, dérivées éthiquement d'un soja riche en protéines, peuvent commencer à atténuer ce problème. Par ailleurs, Benson Hill a récemment obtenu la certification ProTerra, validant les principes ESG qui guident sa mission de fournir des ingrédients non OGM sur les marchés américains et internationaux.

BioMar est approvisionné en ingrédients innovants de Benson Hill par Denofa, un leader expérimenté dans les chaînes d’approvisionnement en soja sans OGM, qui gère les ventes et la distribution du portefeuille aquacole de Benson Hill en Europe du Nord. En avril 2022, Benson Hill et Denofa ont annoncé un plan pour former une alliance stratégique afin d'introduire des ingrédients de protéines de soja durables sur le marché des aliments d'aquaculture du nord de l’Europe. Pour découvrir pourquoi les ingrédients de Benson Hill conviennent parfaitement au secteur aquacole, veuillez visiter https://bensonhill.com/aquafeed.

À propos de Benson Hill

Benson Hill fait avancer les questions alimentaires avec la plateforme CropOS®, un moteur d’innovation alimentaire de pointe qui combine la science des données et l’apprentissage automatique avec la biologie et la génétique. Benson Hill permet aux innovateurs de libérer la diversité génétique de la nature, de la plante à l’assiette, dans le but de créer des options d’aliments et d'ingrédients nutritifs et savoureux à la fois largement accessibles et durables. Pour plus d’informations, rendez-vous sur bensonhill.com ou sur Twitter @bensonhillinc.

À propos de BioMar

BioMar est un innovateur d'aliments aquacoles haute performance nous permettant de contribuer à la création d’un secteur aquacole mondial sain et durable. BioMar exploite 17 usines d’alimentation en Norvège, au Chili, au Danemark, en Écosse, en Espagne, en France, en Grèce, en Turquie, en Chine, au Vietnam, au Costa Rica, en Équateur et en Australie. Nous fournissons des aliments à environ 90 pays et pour plus de 45 espèces différentes. BioMar est détenu à 100 % par le groupe industriel danois Schouw & Co, qui est coté au NASDAQ de Copenhague. Pour en savoir plus sur la mission de l’entreprise et sur le groupe BioMar, rendez-vous sur www.biomar.com.

À propos de Denofa

Denofa AS a été créé le 10 mai 1912, sur la base d’un brevet allemand utilisant de l’huile de baleine à des fins comestibles. Denofa est ensuite devenu un grand acheteur et raffineur d’huiles et de graisses comestibles, exportant de l’huile marine et végétale dans le monde entier. Aujourd’hui, Denofa possède et exploite une usine de concassage de soja sans OGM située à Fredrikstad, en Norvège. Denofa transforme exclusivement des graines de soja sans OGM, durables et certifiées en farine de soja, huile de soja et lécithine. La position de Denofa repose sur une chaîne de valeur durable et la sécurité alimentaire. La farine de soja Denofa est vendue sur le marché de l’alimentation animale, principalement en Norvège, en Suède et en Finlande. L’huile de soja et la lécithine Denofa sont vendues sur le marché européen en tant qu’ingrédients pour aliments pour animaux et denrées alimentaires. Denofa appartient à Amaggi, l’un des principaux producteurs et exportateurs brésiliens de soja non OGM.

Note de mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse peuvent être considérées comme des énoncés prospectifs au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933 et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934. Les énoncés prospectifs se rapportent généralement à des événements futurs ou à la performance financière ou opérationnelle future de la Société et peuvent être identifiés par des mots tels que « peut », « devrait », « s'attendre à », « estimer », « anticiper », « croire », « prédire », les conjugaisons au futur, ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses formulées par la Société à la date des présentes et sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par de tels énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, des déclarations concernant notre stratégie et nos plans de croissance, des déclarations concernant les attentes relatives aux marchés auxquels nous participons, y compris le marché mondial de l’aquaculture, des déclarations concernant la performance future attendue de notre technologie et de notre modèle commercial intégré, des déclarations concernant les avantages attendus de nos variétés de soja propriétaires, y compris leurs avantages potentiels pour BioMar et la chaîne d’approvisionnement de l’aquaculture, et des déclarations concernant les avantages attendus de notre collaboration avec BioMar. Les facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques associés à la concrétisation des avantages attendus de l’utilisation de nos variétés de soja propriétaires et de notre plateforme technologique CropOS® pour approvisionner BioMar et la chaîne d’approvisionnement de l’aquaculture, les risques associés à notre capacité à prospérer et à gérer la croissance de manière rentable, notre capacité à exécuter nos plans d’affaires et à tirer parti de notre technologie, ainsi que d’autres risques et incertitudes énoncés dans les sections intitulées « Risk Factors » et « Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements » dans nos dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), qui sont disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Nous déclinons expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.