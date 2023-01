BioMar bezieht Inhaltsstoffe von Benson Hill zur Steigerung der Nachhaltigkeit von Aquafutter für höchste Anforderungen

BioMar Sources Benson Hill Ingredients to Boost Sustainability of High-Performance Aquafeed (Photo: Business Wire)

ST. LOUIS, Missouri, USA--(BUSINESS WIRE)--Benson Hill, Inc. (NYSE: BHIL, das „Unternehmen“ oder „Benson Hill“), ein Foodtech-Unternehmen, das die natürliche genetische Vielfalt von Pflanzen nutzt, und das dänische Unternehmen BioMar, ein weltweiter Marktführer bei nachhaltigen Futtermitteln für die Aquakultur, haben heute ihre strategische Zusammenarbeit bekannt gegeben, um Soja von Benson Hill zu verwenden und dessen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit von leistungsstarken Aquafutter-Formulierungen auszuwerten.

Im Zuge seiner Anstrengungen für den Aufbau restaurativer Soja-Lieferketten bezieht BioMar in mehreren aufeinander folgenden Saisons Inhaltsstoffe von Benson Hill. Futtermittel stellen den Hauptkostenfaktor in der Aquakultur dar und haben den größten Anteil am CO2-Fußabdruck. Benson Hill verfolgt Nachhaltigkeitsziele während des gesamten Entwicklungsprozesses der Inhaltsstoffe – von der Überwachung regenerativer und entwaldungsfreier Praktiken auf Bauernhöfen bis hin zur Herstellung von Inhaltsstoffen, die die wasser- und energieintensiven Schritte der Proteinkonzentration während der Verarbeitung minimieren. Gemeinsam prüfen die Unternehmen, wie die Vorteile der Inhaltsstoffe von Benson Hill das Nachhaltigkeitsprogramm von BioMar unterstützen und die Auswirkungen der Aquakulturzucht für die Kunden von BioMar verringern können.

„BioMar hat sich dazu verpflichtet, die Auswirkungen unserer Futtermittel zu reduzieren, und 97 Prozent der Kohlenstoffemissionen stammen von den Futtermittelinhaltsstoffen“, erklärt Morten Holdorff Møjbæk, Global Sourcing Director, BioMar Group. „Nach unserem Ausstieg aus dem russischen Rohstoffmarkt im vergangenen Jahr haben wir nach Lieferanten gesucht, die mit uns gemeinsam daran arbeiten, unsere Ziele mit Blick auf eine verantwortungsvolle Beschaffung zu erreichen. Das Closed-Loop-Geschäftsmodell von Benson Hill, sein umfangreiches Netzwerk von US-amerikanischen Farmern und seine Fähigkeit, die Rückverfolgbarkeit bis zum Saatgut zu gewährleisten, machen das Unternehmen zu einem idealen Kooperationspartner.“

Die Unternehmen setzen hohe Erwartungen an diese Zusammenarbeit. Sie soll zeigen, dass die Verringerung der Kohlenstoffemissionen im weltweit am schnellsten wachsenden Proteinsektor und die Erfüllung der Marktanforderungen an die Rückverfolgbarkeit gleichzeitig erreicht werden können. Der Konsum von „blauen Lebensmitteln“ steigt weltweit an. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) ist der weltweite Verbrauch an blauen Lebensmitteln (ohne Algen) seit 1961 jährlich um durchschnittlich 3,0 Prozent gestiegen, bei einem Bevölkerungswachstum von 1,6 Prozent. Im Jahr 2020 erreichte die weltweite Aquakulturproduktion die Rekordmarke von 122,6 Millionen Tonnen.

„Durch die Zusammenarbeit mit einem globalen Marktführer wie BioMar können wir dabei helfen, die Anstrengungen der Branche für vollständig entwaldungsfreie Lieferketten zu beschleunigen und die Kohlendioxidemissionen der von den Verbrauchern geliebten Produkte zu senken“, so Matt Crisp, Chief Executive Officer bei Benson Hill. „Im Rahmen dieser Kooperation werden Benson Hill und BioMar weiter erforschen, wie proteinreiche, pflanzliche Inhaltsstoffe mit niedrigem Oligosaccharidgehalt in Aquakulturfutter in großem Maßstab effektiv einsetzbar sind und zur Senkung der CO2-Emissionen in der Lieferkette beitragen können. Der verantwortungsbewusste Umgang mit den Ressourcen der Erde ist von zentraler Bedeutung, um den Wandel in der globalen Aquakulturindustrie voranzubringen.“

Laut der FAIRR-Initiative, einem kollaborativen Investorennetzwerk mit dem Ziel, das Bewusstsein für die bedeutendsten Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen zu stärken, die sich aus einer intensiven Produktion von tierischem Eiweiß ergeben, ist die Produktion von Aquafutter „mit der Entnahme großer Mengen an Wildfisch verbunden, die zu einer Überfischung der Bestände führen kann“. Wie die Forschung zeigt, können Rohstoffe, die auf ethische Weise aus eiweißreichem Soja gewonnen werden, dieses Problem abmildern. Unabhängig davon hat Benson Hill erst kürzlich die ProTerra-Zertifizierung erhalten, die die Einhaltung der ESG-Prinzipien des Unternehmens bei der Bereitstellung von gentechnikfreien Inhaltsstoffen an Märkte in und außerhalb der USA bestätigt.

Die innovativen Inhaltsstoffe von Benson Hill bezieht BioMar über Denofa, einem erfahrenen Marktführer bei Lieferketten für gentechnikfreies Soja, der das Aquafeed-Portfolio von Benson Hill in Nordeuropa vermarktet und vertreibt. Im April 2022 kündigten Benson Hill und Denofa an, eine strategische Allianz zu bilden, um nachhaltige Sojaprotein-Inhaltsstoffe auf dem nordeuropäischen Markt für Aquakulturfutter einzuführen. Weitere Informationen über die einzigartige Eignung der Inhaltsstoffe von Benson Hill für die Aquakulturindustrie finden Sie unter https://bensonhill.com/aquafeed.

Über Benson Hill

Benson Hill transformiert die Lebensmittelproduktion mithilfe der CropOS®-Plattform, eines richtungweisenden Innovationsmotors für den Agrarsektor, der Datenwissenschaft und maschinelles Lernen mit Biologie und Genetik verbindet. Benson Hill hilft Innovatoren, die genetische Vielfalt der Natur in allen Abschnitten zu erschließen – von der Pflanze bis zum Teller –, um nahrhafte, wohlschmeckende Lebensmittel und Inhaltsstoffe zu produzieren, die erschwinglich und nachhaltig zugleich sind. Weitere Informationen finden Sie unter bensonhill.com oder auf Twitter unter @bensonhillinc.

Über BioMar

BioMar ist ein innovativer Hersteller von Hochleistungsfuttermitteln für die Aquakultur, der seinen Beitrag zu einer gesunden und nachhaltigen globalen Aquakulturindustrie leistet. Weltweit betreibt BioMar 17 Futtermittelfabriken in Norwegen, Chile, Dänemark, Schottland, Spanien, Frankreich, Griechenland, der Türkei, China, Vietnam, Costa Rica, Ecuador und Australien. Wir liefern Futtermittel für mehr als 45 verschiedene Tierarten in rund 90 Länder. BioMar befindet sich zu hundert Prozent im Besitz des dänischen Industriekonzerns Schouw & Co, der an der NASDAQ in Kopenhagen notiert ist. Erfahren Sie mehr über die Ziele des Unternehmens und die BioMar Group unter www.biomar.com.

Über Denofa

Denofa AS wurde am 10. Mai 1912 auf der Grundlage eines deutschen Patents zur Nutzung von Walöl für Lebensmittel gegründet. Später wurde Denofa zu einem führenden Aufkäufer und Raffinierer von Speiseölen und -fetten und exportierte weltweit Meeres- und Pflanzenöle. Heute besitzt und betreibt Denofa eine Zerkleinerungsanlage für GVO-freies Soja in Fredrikstad, Norwegen. Denofa verarbeitet ausschließlich GVO-freie, nachhaltige und zertifizierte Sojabohnen zu Sojamehl, Sojaöl und Lecithin. Die Marktposition von Denofa beruht auf einer nachhaltigen Wertschöpfungskette und Lebensmittelsicherheit. Denofa-Sojaschrot wird an den Futtermittelmarkt verkauft, vor allem in Norwegen, Schweden und Finnland. Sojaöl und Lecithin von Denofa werden auf dem europäischen Markt als Inhaltsstoffe für Futter- und Lebensmittel verkauft. Denofa ist im Besitz von Amaggi, einem führenden brasilianischen Hersteller und Exporteur von gentechnikfreiem Soja.

