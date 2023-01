Libeskind Studio Design cresce con un nuovo studio di progettazione a Roma

ROMA--(BUSINESS WIRE)--L'architetto di fama internazionale Lev Libeskind ha annunciato l'ampliamento del suo studio di architettura, Libeskind Studio Design, con l'apertura di una nuova sede a Roma. La firma ha inoltre annunciato la prossima apertura di uno studio a Los Angeles, in California.

“Stiamo crescendo rapidamente”, ha dichiarato Lev Libeskind. “Questo nuovo studio, che offre vedute spettacolari del centro di Roma, ci consentirà anche di catturare l'ispirazione e utilizzarla per creare nuove forme e idee architettoniche entusiasmanti”.

Lev Libeskind e il suo studio sono stati recentemente nominati per la loro collaborazione con Hennessey e Studio Libeskind per rilanciare la celebre bottiglia di Richard Hennessy. In passato, lo Studio ha collaborato in noti progetti come le residenze CityLife a Milano, Italy; la scultura Life Electric a Como; il Museo di Arte Moderna MO di Vilnius, in Lituania; e la Stazione Thiers di Nizza, in Francia. Lo studio è attualmente impegnato in nuove progettazioni, tra cui House X a West Palm Beach, in Florida; Diamond Residences a Dallas, in Texas; Rainbow Road Residences a Phoenix, in Arizona; la torre El Corazon a Città del Messico; oltre al progetto di un hotel da oltre 250 camere in Toscana e un importante progetto urbanistico negli Stati Uniti.

“L'architettura dovrebbe essere un'esperienza”, ha dichiarato il Direttore di Libeskind Studio Design, Zachary Cohen. “Siamo entusiasti di riunire persone straordinarie in nuove location in tutto il pianeta mentre cerchiamo di portare progetti espressivi e rilevanti che valorizzano le comunità locali”.

Informazioni su Libeskind Studio Design

Uno Studio dedito a progetti che trasformano la realtà. Alla LSD, crediamo che l'architettura sia un'esperienza spirituale, profondamente umana e uno degli aspetti più importanti della costruzione di una comunità. La nostra filosofia del design è semplice e ha una doppia finalità: creare un'architettura di ampio respiro e che duri nel tempo, rendendola redditizia per il cliente e attraente per gli investitori. Per maggiori informazioni, visitare https://www.libeskind.it/.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.