Wise Platform entame l’année 2023 en compagnie de 15 nouveaux partenaires sur 4 nouveaux marchés, ce qui porte à 60 le nombre de ses partenariats dans le monde

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Wise, l’entreprise technologique internationale qui offre le meilleur moyen de transférer et gerer de l’argent dans le monde, a lancé 15 nouveaux partenariats en 2022 et commence l’année 2023 avec un total de 60 partenaires dans le monde.

Ces partenariats ont pu être établis grâce à Wise Platform, qui permet aux banques et aux entreprises d’intégrer le service de Wise à leur propre plateforme. Rien qu’en 2022, près de 10 millions de nouveaux clients ont gagné accès à Wise, via Wise Platform.

De plus, l’an dernier Wise Platform a été lancé sur quatre nouveaux marchés: en Israël avec la société de cartes de crédit Max, en Turquie grâce au partenariat avec Birlesik Odeme et Fibabanka, aux Émirats arabes unis avec la néobanque Wio et à Hong Kong avec la banque virtuelle ZA Bank.

Wise Platform a également accru sa présence en Asie et en Amérique du Nord en se développant dans deux domaines en particulier: les investissements et les services aux entreprises. À Singapour, Wise Platform s’est associé à Tiger Brokers et GoTrade pour permettre aux clients d’investir mondialement de manière plus facile, tandis qu’aux États-Unis, les nouveaux partenaires AvidXchange, Ramp, Brex et Firstbase fournissent aux entreprises des outils essentiels pour faciliter leurs opérations à l’international.

Au Royaume-Uni, Wise a lancé un partenariat avec Wagestream, une application de bien-être financier pour les travailleurs de première ligne, et Onfolk, une société de ressources humaines et de gestion de paie, ce qui renforce son impact quant à la manière dont les gens du monde entier sont payés par leurs employeurs.

Outre le lancement de ces nouveaux partenariats, en 2022 Wise Platform a renforcé ses partenariats existants en introduisant des fonctionnalités supplémentaires: de nouveaux services commerciaux avec Monzo et Yapeal, un service pour les indépendants avec Multiplier et un service plus rapide et plus étendu avec Deel.

Enfin, Wise Platform a lancé le service International Receive, qui permet aux banques de recevoir de manière plus efficace et plus fiable les paiements internationaux via le réseau Swift. Avec International Receive, les clients des néobanques peuvent recevoir facilement de l’argent de l’étranger. Quant aux banques établies, la rapidité et de l’abordabilité de Wise Platform est un plus. Et l’intégration de ce service peut se faire en quelques semaines seulement.

Steve Naudé, responsable de Wise Platform, a déclaré:

« L’expansion de Wise Platform démontre la pertinence de notre offre pour les entreprises de différents secteurs et leurs clients. Grâce à Wise Platform, nos partenaires peuvent intégrer à leur plateforme une infrastructure de paiements transfrontaliers leader sur le marché de manière facile et pour un coût abordable. De cette façon, ils peuvent mieux servir leurs clients tout en restant concentrés sur leur cœur de métier.»

« Grâce à ces partenariats, nous offrons un système de paiements internationaux rapide, économique, pratique et transparent, à plus en plus de particuliers et d’entreprises. Notre objectif, "l’argent sans frontières pour tous", se concrétise peu à peu et nous avons hâte de travailler avec d’autres partenaires – nouveaux et anciens – en 2023.»

Dan Drees, responsable stratégie, AvidXchange, a déclaré:

« C’est sans hésiter que nous nous sommes associés à Wise. Leur plateforme est le leader sur le marché et il est facile à intégrer, ce qui nous a permis de fournir à nos clients les meilleures capacités de paiement international. Ensemble, nous nous engageons à rendre les opérations de paiement de nos clients plus efficaces, n’importe le pays concerné.»

Dan Westgarth, chef d’exploitation, Deel, a déclaré:

« Grâce aux nouvelles fonctionnalités de Wise, les clients de Deel sont maintenant plus nombreux à pouvoir utiliser leur devise locale et leur système de paiement local. Nous pouvons améliorer nos capacités et apporter l’expérience Wise à plus d’entreprises à travers le monde. C’est une expérience extrêmement positive pour nos clients, qui choisissent Deel pour faciliter leurs opérations d’embauche, d’accueil et de paie des employés étrangers.»

À propos de Wise Platform

Au cours des dix dernières années, Wise (anciennement Transferwise) a construit une infrastructure de paiement mondiale qui a révolutionné la façon dont l’argent circule dans le monde. Wise sert les banques, les grandes entreprises et les autres grandes entreprises, tandis que Wise Platform permet à d’autres entreprises de profiter du service de Wise et de l’intégrer directement à leur propre infrastructure la meilleure façon d’envoyer, de recevoir et de gérer de l’argent à l’international.

Wise Platform fait gagner du temps et de l’argent à nos partenaires en leur permettant de déployer facilement de nouveaux produits et services pour leurs clients, en les aidant à accélérer l’innovation et à servir, fidéliser et accroître leur clientèle.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.