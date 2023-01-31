日本自動導引車領域的領導者Geekplus選擇Boomi來實現智慧物流平臺的自動化

東京和賓州賈斯特布魯克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--智慧連接和自動化領域的領導者Boomi™今天宣布，Geekplus Co., Ltd. (Geekplus)已選擇Boomi AtomSphere™平臺來實現其新一代智慧物流平臺的自動化。Geekplus的自動導引車(AGV)市場佔有率已連續四年高居日本首位。

Geekplus於2017年在日本成立，是北京極智嘉科技股份有限公司與日本資本的合資公司。北京極智嘉科技股份有限公司是一家獨角獸公司，在全球自主移動機器人(AMR)市場中擁有第一大份額。Geekplus提供銷售、安裝、全天候維護和生產力改善諮詢等服務，致力於提升物流公司的企業價值。

Geekplus擁有零售、服裝、製藥、汽車、鋰電池、太陽能光電、電子等領域的客戶，分布在全球數千個地點，在日本擁有約100家客戶。Geekplus希望拓展和創造新的收入來源，以引領公司進入下一個成長階段。利用其在供應鏈產業的優勢，該公司正致力於在內部為其承運商和協力廠商物流(3PL)供應商網路建立一個智慧物流平臺。面對各種複雜的資料格式以及物聯網(IoT)等技術的引進，Geekplus需要一款工具來簡化和精簡其所有應用程式和資料的整合。

Geekplus系統開發小組的Yusuke Arima先生表示：「我們的目標是利用新一代機器人技術來共創新的物流標準，解決日本日益嚴重的勞動力短缺問題，以及電子商務需求成長與實物供應成長之間的差距。在評估了各種整合平臺後，Geekplus選擇了Boomi的智慧、低程式碼、雲端原生平台，主要緣於該平臺的多功能性、開發速度和易用性。Boomi平臺將使我們的業務與承運商、供應商和合作夥伴相關聯，同時能夠緩解潛在的即時供應鏈問題。」

Boomi日本總監Kazunori Hori表示：「Geekplus正在引領智慧物流革命，需要一款統一的整合解決方案來消除各種複雜性。我們的平臺為他們整個全球合作夥伴網路的所有技術和流程提供了單一的資料集通道，使Geekplus能夠快速、輕鬆地使用其貨運和3PL的營運和倉儲系統。」

作為一家業界領先的跨國軟體即服務(SaaS)公司，Boomi的客戶群在所有系統整合商中名列前茅。Boomi擁有一個會員超過10萬名且日益壯大的社群、一個約800家合作夥伴組成的全球網路，以及整合平臺即服務(iPaaS)領域首屈一指的全球系統整合商(GSI)陣容之一。公司最近在日本市場擴展全球業務，以滿足整個亞太地區不斷成長的需求，同時入選德勤高科技高成長500大(Deloitte Technology Fast 500™)和《Inc.》5000大企業名單，是美國發展速度和創新能力首屈一指的技術公司之一。

Boomi還獲得了年度公司和產品創新兩項國際史蒂夫獎(Stevie® Awards)、Globee®平臺即服務(PaaS)金獎(Gold Globee® Award)、雲端服務技術Merit獎、2022年度雲端運算全球領導者Stratus獎(Stratus Award)，並在《CRN合作夥伴計畫指南》中獲得了久負盛名的五星評比。

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關於Boomi

Boomi致力於透過幫助每個人與世界萬物建立連接，讓世界變得更加美好。作為採用雲端運算技術的整合平臺即服務(iPaaS)先驅、如今全球軟體即服務(SaaS)類別的領先公司，Boomi在整合平臺供應商中擁有規模首屈一指的客戶群，以及由大約800家合作夥伴組成的全球網路——包括埃森哲、凱捷、德勤、SAP和Snowflake。全球各大組織競相選擇Boomi屢獲殊榮的平臺來發現、管理和協調資料，同時將應用程式、流程和人員連結起來，以獲得更好、更快的結果。如需瞭解更多資訊，請造訪http://www.boomi.com。

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