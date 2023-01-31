日本自动导引车领域的领导者Geekplus选择Boomi来实现智能物流平台的自动化

东京和宾夕法尼亚州切斯特布鲁克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--智能连接和自动化领域的领导者Boomi™今天宣布，Geekplus Co., Ltd. (Geekplus)已选择Boomi AtomSphere™平台来实现其新一代智能物流平台的自动化。Geekplus的自动导引车(AGV)市场占有率已连续四年高居日本首位。

Geekplus于2017年在日本成立，是北京极智嘉科技股份有限公司与日本资本的合资公司。北京极智嘉科技股份有限公司是一家独角兽公司，在全球自主移动机器人(AMR)市场中拥有第一大份额。Geekplus提供销售、安装、全天候维护和生产力改善咨询等服务，致力于提升物流公司的企业价值。

Geekplus拥有零售、服装、制药、汽车、锂电池、光伏、电子等领域的客户，分布在全球数千个地点，在日本拥有约100家客户。Geekplus希望拓展和创造新的收入来源，以引领公司进入下一个增长阶段。利用其在供应链行业的优势，该公司正致力于在内部为其托运人和第三方物流(3PL)供应商网络建立一个智能物流平台。面对各种复杂的数据格式以及物联网(IoT)等技术的引入，Geekplus需要一款工具来简化和精简其所有应用和数据的整合。

Geekplus系统开发组的Yusuke Arima先生表示：“我们的目标是利用新一代机器人技术来共创新的物流标准，解决日本日益严重的劳动力短缺问题，以及电子商务需求增长与实物供应增长之间的差距。在评估了各种集成平台后，Geekplus选择了Boomi的智能、低代码、云原生平台，主要缘于该平台的多功能性、开发速度和易用性。Boomi平台将使我们的业务与托运人、供应商和合作伙伴相关联，同时能够缓解潜在的实时供应链问题。”

Boomi日本总监Kazunori Hori表示：“Geekplus正在引领智能物流革命，需要一款统一的集成解决方案来消除各种复杂性。我们的平台为他们整个全球合作伙伴网络的所有技术和流程提供了单一的数据集通道，使Geekplus能够快速、轻松地使用其货运和3PL的运营和仓库系统。”

作为一家业界领先的跨国软件即服务(SaaS)公司，Boomi的客户群在所有系统集成商中名列前茅。Boomi拥有一个成员超过10万名且日益壮大的社区、一个约800家合作伙伴组成的全球网络，以及集成平台即服务(iPaaS)领域首屈一指的全球系统集成商(GSI)阵容之一。公司最近在日本市场扩展全球业务，以满足整个亚太地区不断增长的需求，同时入选德勤高科技高成长500强(Deloitte Technology Fast 500™)和《Inc.》5000强企业名单，是美国发展速度和创新能力首屈一指的技术公司之一。

Boomi还获得了年度公司和产品创新两项国际史蒂夫奖(Stevie® Awards)、Globee®平台即服务(PaaS)金奖(Gold Globee® Award)、云服务技术Merit奖、2022年度云计算全球领导者Stratus奖(Stratus Award)，并在《CRN合作伙伴计划指南》中获得了久负盛名的五星评级。

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关于Boomi

Boomi致力于通过帮助每个人与世界万物建立连接，让世界变得更加美好。作为基于云计算的集成平台即服务(iPaaS)先驱、如今全球软件即服务(SaaS)类别的领先公司，Boomi在集成平台供应商中拥有规模首屈一指的客户群，以及由大约800家合作伙伴组成的全球网络——包括埃森哲、凯捷、德勤、SAP和Snowflake。全球各大组织竞相选择Boomi屡获殊荣的平台来发现、管理和编排数据，同时将应用、流程和人员联系起来，以获得更好、更快的结果。如需了解更多信息，请访问http://www.boomi.com。

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