NHOA : Atlante acquiert la division e-mobilité de Ressolar et ajoute de nouveaux points de recharge à son réseau dans le nord de l'Italie

Atlante, la Société du Groupe NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS) dédiée à l’infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, annonce l'acquisition de la division mobilité électrique de Ressolar S.r.l. ("Ressolar").

Avec 60 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie, Ressolar représente une excellence italienne et, depuis son siège de Bergame, construit depuis 2006 des systèmes de production d'énergie propre (photovoltaïque, hydroélectrique et géothermique) et, il y a quelques années, Ressolar a commencé à développer un réseau de stations de recharge pour véhicules électriques, qui fera désormais partie du réseau Atlante, et une solution logicielle qui lui est dédiée.

Grâce à cette acquisition, Atlante obtiendra de nouveaux points de recharge situés principalement dans les provinces de Bergame, Brescia et Milan, pas loin de l'autoroute A4, l'un des plus importants axes logistiques d'Italie. L'acquisition de nouvelles stations dans une zone qui représente le centre industriel de l'Italie, parcourue quotidiennement par plusieurs dizaines de milliers de véhicules, représente un tournant pour la mobilité électrique dans la région. En effet, Atlante a l’intention de transformer le réseau acquis avec des points de recharge rapides et ultra-rapides, accélérant encore le développement de l'infrastructure dans le nord de l'Italie.

Après l'acquisition, Atlante et Ressolar vont tout d'abord coopérer pour l'exploitation et la maintenance de l'infrastructure. De plus, pour les trois prochaines années, Ressolar continuera à collaborer avec Atlante pour le développement de nouveaux sites. Enfin, les utilisateurs du réseau Atlante pourront bénéficier des services de Wroom, l’e-Mobility Service Provider de Ressolar, qui fournit des informations complètes sur les différentes étapes de la recharge, depuis la recherche du point de recharge le plus proche jusqu'au paiement en temps réel par différents systèmes.

"C'est un grand plaisir de pouvoir collaborer avec Atlante, un partenaire d'excellence au niveau européen, et d'avoir l'opportunité de partager la même vision de l'avenir de la mobilité durable. Grâce à cette importante opération, le réseau de recharge des voitures électriques, auquel nous avons tant cru ces dernières années, pourra faire un grand pas en avant qui améliorera l'expérience de recharge des utilisateurs tout en apportant de nouvelles attractions pour les citoyens et le tourisme dans ces zones. Grâce à la rénovation et aux investissements qu'Atlante pourra mettre en place et au dialogue continu avec les administrations, il y aura un développement plus durable et, en même temps, concret de l'infrastructure de recharge rapide au niveau local, ce qui sera un énorme avantage pour les individus, les familles et les entreprises. Je suis certain qu'avec la technologie et l'engagement d'Atlante, nous serons en mesure de laisser notre marque dans le monde de la mobilité durable et d'apporter un grand bénéfice à notre région ! " a commenté Gianluigi Piccinini, Président de Ressolar.

"L'acquisition du portefeuille de stations de recharge de Ressolar est d'une grande importance pour le développement d'Atlante en Italie, parfaitement en phase avec notre mission d'accélérer l'adoption de la conduite à zéro émission. Ressolar est une entreprise italienne d'excellence, composée de personnes qui s'engagent depuis longtemps à soutenir la transition énergétique et qui ont courageusement investi dans le développement de la mobilité électrique. Chez Atlante, nous continuerons fièrement le travail commencé par Ressolar, en améliorant le réseau acquis avec des dispositifs de recharge rapide et ultra-rapide, également couplés à des systèmes de stockage d'énergie, afin de mieux servir les communautés et les voyageurs de cette zone stratégique pour notre pays. Ressolar continuera à nous soutenir dans l'expansion de notre réseau, tout en développant d'autres initiatives louables toujours dans le contexte de la transition énergétique", a commenté Stefano Terranova, CEO d'Atlante.

Après la récente acquisition de KLC au Portugal, Atlante réaffirme son leadership sur la voie de la transition énergétique, en poursuivant l'expansion de son réseau en Italie et en Europe du Sud.

La clôture de la transaction est soumise aux conditions préalables habituelles pour les transactions de ce type, notamment le consentement à la vente de la division par les principales parties concernées.

RESSOLAR

DEPUIS LES ANNÉES 1950, NOUS ACCOMPAGNONS L'ÉVOLUTION DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES.

Une histoire d'efficacité énergétique à faible impact environnemental. Notre histoire dans le monde de l'énergie compte près de 70 ans d'expérience et de professionnalisme, ce qui a permis à notre entreprise de suivre avec succès toutes les étapes de développement du secteur. Le pas gagnant a commencé avec la création de Sobergas S.p.A., un groupe leader dans la construction et la gestion de réseaux de gaz méthane.

En 2000, nous avons créé RESS, la première société italienne à commercialiser du gaz et de l'électricité sur le marché libre.

Depuis 2006, avec la création des sociétés RESSOLAR, EFFEPI SOLAR et RESET SOLAR, nous sommes entrés dans le monde des énergies renouvelables, en développant et en construisant des installations de toutes tailles dans les secteurs photovoltaïque, hydroélectrique, géothermique et solaire thermique.

En 2010, nous avons commencé une nouvelle aventure dans le domaine de la mobilité électrique durable, en devenant le premier opérateur dans la région de Bergame et parmi les 5 premiers en Lombardie.

Simultanément à la croissance de notre réseau de recharge de véhicules électriques, nous avons développé un logiciel dédié à la mobilité électrique, appelé Wroom, pour la gestion et le contrôle à distance des stations de recharge publiques et privées.

Web site: www.ressolar.it

NHOA

NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d’énergie, la mobilité électrique et l’infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.

NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, aux Etats-Unis et en Australie, maintient entièrement en Italie les fonctions recherche, développement et production de ses technologies. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy.

Atlante

Atlante est une société du Groupe NHOA (NHOA.PA), précédemment Engie EPS, acteur mondial dans le stockage d’énergie et la mobilité électrique, qui développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Atlante développe le plus grand réseau de recharge rapide et ultra-rapide de l’Europe du Sud, 100% intégré au réseau (vehicle-grid-integrated, VGI), activé par les énergies renouvelables et le stockage d'énergie.

Atlante a pour objectif d'installer en Italie, France, Espagne et Portugal 5.000 points de recharge rapides et ultra-rapides d'ici 2025 et plus de 35.000 d'ici 2030.

Atlante nait de la collaboration du Groupe NHOA, qui développe et investit dans le réseau en tant que propriétaire et opérateur, avec Free2move eSolutions, fournisseur de la technologie de recharge, et Groupe automobile Stellantis. Le réseau de recharge Atlante sera ouvert à tous, avec un accès privilégié pour les clients Stellantis.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.atlante.energy.

