Mastercard renova patrocínio da CONMEBOL Libertadores até 2026 e inclui torneio feminino

Reforçando o compromisso da marca com o futebol, seus fãs e diversidade e inclusão, a Mastercard anuncia a renovação de seu contrato de patrocínio com a CONMEBOL até 2026. Como parte de seus esforços para aprimorar as experiências dentro do esporte mais popular do mundo, o patrocínio engloba as categorias de serviços financeiros e serviços de pagamentos da CONMEBOL Libertadores e, pela primeira vez, também a CONMEBOL Libertadores Feminina – os campeonatos de futebol mais emblemáticos na América do Sul.

A CONMEBOL Libertadores é o torneio mais prestigiado da América do Sul e reúne os clubes com melhor desempenho dos dez países da região mais apaixonada pelo futebol. A disputa começa em janeiro com a fase classificatória e vai até novembro, mês em que acontecerá a final, com mais de 150 partidas transmitidas para todo o mundo.

“Para a Mastercard, o futebol é uma paixão que não conhece fronteiras e que une as pessoas para além de suas diferenças e geografias. O apoio à CONMEBOL é consistente com o compromisso da Mastercard de conectar as pessoas com suas paixões, desde a emoção do gol até a alegria da ocasião de uma partida”, disse Roberto Ramírez Laverde, Vice-Presidente Sênior de Marketing e Comunicação da Mastercard para a América Latina e o Caribe.

A Mastercard, como patrocinadora oficial na categoria de serviços financeiros e serviços de pagamentos da CONMEBOL Libertadores e da CONMEBOL Libertadores Feminina, trabalhará junto à CONMEBOL ao longo do ano para criar campanhas e promoções com seus clientes, além de ativações especiais e experiências Priceless para portadores de cartões Mastercard e fãs de futebol.

“A CONMEBOL valoriza o apoio de uma empresa global como a Mastercard para dois de seus torneios mais importantes, a CONMEBOL Libertadores e a CONMEBOL Libertadores Feminina. Esta associação é o resultado da visão que a CONMEBOL tem em comum com essa prestigiada empresa sobre a importância de promover o futebol sul-americano e proporcionar aos torcedores de todo o mundo uma experiência única”, disse Alejandro Domínguez, Presidente da CONMEBOL.

Uma marca que conecta

Alinhados com seus esforços inclusivos, o desempenho esportivo das jogadoras de futebol feminino e a clara contribuição da Mastercard para a igualdade de oportunidades no esporte já são amplamente reconhecidos. Este novo patrocínio da CONMEBOL Libertadores Feminina se soma ao patrocínio da CONMEBOL Copa América Feminina, na qual o Brasil sagrou-se campeão na edição de 2022, na Colômbia.

A parceria também fortalece o trabalho que a CONMEBOL vem realizando para continuar desenvolvendo o futebol feminino em todas as suas categorias e reforça sua campanha FUTEBOL É FUTEBOL: não importa quem joga, todos sentimos a mesma paixão.

Já para a Mastercard, esse patrocínio faz parte do compromisso da empresa em apoiar o futebol da região e as mulheres em diferentes áreas e fases de suas vidas, bem como a igualdade no esporte; e reflete o propósito de sua marca de conectar pessoas com possibilidades que não têm preço.

Melhorar as condições do esporte feminino é mais uma forma de promover um futuro igualitário, e a equidade de gênero é condição necessária para a construção de uma sociedade mais justa e de uma economia mais próspera – é o que acredita a Mastercard. É fato comprovado que a participação da mulher em todos os âmbitos constrói a diversidade e melhora o desempenho humano e econômico de qualquer grupo social.

Na última década, a Mastercard desenvolveu um dos portfólios esportivos femininos mais abrangentes do mundo. Esse investimento inclui parcerias no tênis, golfe, futebol e rugby, bem como patrocínios de jogadoras, times e eventos.

A CONMEBOL Libertadores Feminina se soma aos patrocínios da Mastercard com a CONMEBOL, além da CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Copa América e CONMEBOL Copa América Feminina.

Sobre a Mastercard

A Mastercard é uma empresa global de tecnologia do setor de pagamentos. Nossa missão é conectar e impulsionar uma economia digital inclusiva que beneficie a todos, em todos os lugares, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Usando dados e redes seguras, parcerias e paixão, as nossas inovações e soluções ajudam indivíduos, instituições financeiras, governos e empresas a alcançar seu maior potencial. Nosso quociente de decência, ou DQ, impulsiona a nossa cultura e tudo o que fazemos dentro e fora de nossa empresa. Com conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que abre possibilidades Priceless para todos.

Sobre a CONMEBOL

Fundada em 1916, a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) é o órgão dirigente do futebol sul-americano e a mais antiga confederação continental de futebol do mundo. A CONMEBOL, formada por dez associações-membro, incluindo Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, é responsável pela organização e governança dos principais torneios internacionais de futebol da América do Sul, como o CONMEBOL Copa América, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sul-Americana e CONMEBOL Recopa, entre outros.