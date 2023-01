Air Liquide a signé un nombre record de 52 nouveaux contrats pour de la production de gaz sur site dans l’Industriel Marchand en 2022

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

En 2022, Air Liquide (Paris:AI) a signé 52 nouveaux contrats de production sur site à long terme dans sa branche d’activité Industriel Marchand, après un nombre record de 48 nouveaux contrats en 2021 et une progression régulière depuis plus de cinq ans. Les solutions de production sur site constituent une solution compétitive et respectueuse de l’environnement pour les clients nécessitant une fourniture de gaz locale et fiable. Elles contribuent à la résilience de l’activité Industriel Marchand et, plus généralement, aux objectifs du plan stratégique ADVANCE du Groupe, qui intègrent performance financière et extra-financière.

Les 52 nouveaux contrats signés en 2022 permettront d’approvisionner en azote, oxygène ou hydrogène nos clients présents en particulier sur les marchés en croissance du verre, des métaux, du traitement de l’eau et des déchets, et de l’électronique secondaire. En 2022, le Groupe a également lancé une nouvelle génération d'unités de production d'oxygène sur site, dont l'innovation technologique permet d'économiser 10% d'énergie par rapport à la génération précédente. Le nombre de contrats à long terme liés à des installations sur site signés chaque année par Air Liquide a doublé entre 2015 et 2022.

Utilisant des technologies propriétaires et développées par le Groupe, les unités de production de gaz sur site sont installées, opérées et entretenues directement sur les sites des clients. Elles permettent de ne pas liquéfier les gaz en vue de leur transport et de réduire le nombre de camions ainsi que les kilomètres à parcourir pour livrer les clients, ce qui génère des économies d’énergie et réduit les émissions de CO 2 . Signés typiquement pour une durée de 10 à 15 ans, les contrats liés à des installations sur site contribuent à la stabilité des ventes de l’Industriel Marchand sur le long terme.

Matthieu Giard, Vice-Président, membre du comité exécutif du groupe Air Liquide et Directeur de la branche d’activité Industriel Marchand, a déclaré : « Les solutions de production de gaz sur site permettent d’assurer à nos clients de l’Industriel Marchand une fourniture locale fiable en petites molécules essentielles telles que l’azote, l’oxygène et l’hydrogène. Elles remportent un succès croissant, en particulier dans les marchés qui font face aux challenges mondiaux de la transition énergétique et du numérique. Air Liquide innove sans cesse pour les rendre toujours plus compétitives, économes en énergie et respectueuses de l’environnement. Elles contribuent à la mise en œuvre de la stratégie ADVANCE du Groupe, qui associe étroitement performance financière et développement durable. »

L’activité Industriel Marchand d’Air Liquide

La branche d’activité Industriel Marchand d’Air Liquide fournit des gaz industriels et des solutions innovantes, incluant des technologies d’application, des équipements et des services. Présents dans 62 pays, nos 33 000 collaborateurs accompagnent au quotidien plus de deux millions de clients, de l’artisan indépendant aux grandes sociétés industrielles. En 2021, le chiffre d’affaires s’est élevé à 9 487 millions d’euros.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 75 pays avec 66 400 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique -avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 23 milliards d’euros en 2021. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

