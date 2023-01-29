MSCI與Google Cloud合作，將在雲端上建置安全的全球投資資料平臺

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為踐行其透過技術和不懈創新改善客戶體驗的承諾，MSCI Inc. (NYSE: MSCI)今天宣布與Google Cloud建立策略聯盟，以建置雲端原生投資資料擷取和開發平臺，提供資料、見解和解決方案，從而支援更好更快的投資決策。

該投資資料平臺在Google Cloud中原生建置，將幫助MSCI建立解決方案，以便為其客戶提供更好的服務，包括資產管理公司、資產所有者、銀行、企業、保險公司和財富管理公司等。MSCI使用Google Cloud的人工智慧(AI)和自然語言處理(NLP)技術，以及BigQuery、VertexAI和Document AI等進階分析工具，旨在幫助MSCI以前所未有的規模和速度擷取、吸收和處理結構化和非結構化資料。MSCI將擁有一致的資料，從而能更容易地創新解決方案套件，並快速解鎖新見解。

此外，Google Cloud將為MSCI提供Earth Engine和BigQuery Geospatial等地理空間分析工具，幫助量化證券、地理和市場的實體性和過渡性氣候風險指標。將地理空間資料整合到MSCI產品和解決方案中，旨在使投資人能夠更準確、更有效率地依位置對氣候風險進行建模，從而實現更為明智的分析、預測和決策。

MSCI董事長兼執行長Henry Fernandez表示：「投資行業的資料呈指數級成長。在當今快速發展的世界中，投資人需要有能力分析新的和替代資料來源，以保持競爭力和知情性，評估不斷變化的投資挑戰和機會，分離噪音，提高營運效率。」

他補充道：「新聯盟將支援MSCI的世界級解決方案，幫助我們的客戶快速將資料轉化為跨資產類別和問題（如氣候風險）的相關與可行見解。Google Cloud與MSCI同樣致力於推動資料測量和標準化，我們期待著與他們合作，繼續幫助解決投資人的關鍵挑戰。」

Google Cloud執行長Thomas Kurian表示：「Google Cloud制定了幫助客戶從自身資料中獲得見解的獨特策略。我們使客戶能夠在單一系統中分析結構化和非結構化資料，並將資料湖、資料倉儲和機器學習統一到單一平臺中。我們與MSCI的合作將使其能夠建置智慧的雲端原生資料平臺，改善其客戶做出投資決策的方式。」

MSCI技術長Jigar Thakkar表示：「我們很高興與Google Cloud合作，打造一流的AI和NLP驅動的投資資料平臺，此舉將幫助我們的研究團隊加速建立分析產品的能力，為金融市場提供動力。結合我們更廣泛的一系列技術措施，此次行動象徵著我們向著使命邁出了新的一步，有助於我們透過相關資料和先進技術，幫助客戶將投資組合與投資目標保持一致。」

關於MSCI

MSCI是一家為全球投資界提供關鍵決策支援工具和服務的領先公司。我們擁有超過50年的研究、資料和技術專長，致力於幫助客戶理解和分析風險與報酬的主要驅動因素，並且充滿自信地建立更加有效的投資組合，從而做出更加明智的投資決策。我們建立了業界領先的研究增強型解決方案，客戶可以利用這些解決方案深入瞭解整個投資過程並提高其透明度。如需瞭解更多資訊，請造訪www.msci.com。

關於Google Cloud

Google Cloud致力於加速組織以數位化方式進行業務轉型的能力。我們提供利用Google尖端技術的企業級解決方案，所有解決方案都仰賴業界最純淨的雲端技術。200多個國家和地區的客戶將Google Cloud視為他們值得信賴的合作夥伴，透過Google Cloud實現成長並解決至為關鍵的業務問題。

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