MSCI与谷歌云合作，将在云上构建安全的全球投资数据平台

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为践行其通过技术和不懈创新改善客户体验的承诺，MSCI Inc. (NYSE: MSCI)今天宣布与谷歌云(Google Cloud)建立战略联盟，以构建云原生投资数据采集和开发平台，提供数据、见解和解决方案，从而支持更好更快的投资决策。

该投资数据平台在谷歌云中原生构建，将帮助MSCI创建解决方案，以便更好地服务其客户，包括资产管理公司、资产所有者、银行、企业、保险公司和财富管理公司等。MSCI使用谷歌云的人工智能(AI)和自然语言处理(NLP)技术，以及BigQuery、VertexAI和Document AI等高级分析工具，旨在帮助MSCI以前所未有的规模和速度获取、吸收和处理结构化和非结构化数据。MSCI将拥有一致的数据，从而能更容易地创新解决方案套件，并快速解锁新见解。

此外，谷歌云将为MSCI提供Earth Engine和BigQuery Geospatial等地理空间分析工具，帮助量化证券、地理和市场的物理性和过渡性气候风险指标。将地理空间数据集成到MSCI产品和解决方案中，旨在使投资者能够更准确、更高效地按位置对气候风险进行建模，从而实现更为明智的分析、预测和决策。

MSCI董事长兼首席执行官Henry Fernandez表示：“投资行业的数据呈指数级增长。在当今快速发展的世界中，投资者需要有能力分析新的和替代数据来源，以保持竞争力和知情性，评估不断变化的投资挑战和机遇，分离噪音，提高运营效率。”

他补充道：“新联盟将支持MSCI的世界级解决方案，帮助我们的客户快速将数据转化为跨资产类别和问题（如气候风险）的相关和可操作见解。谷歌云与MSCI同样致力于推进数据测量和标准化，我们期待着与他们合作，继续帮助解决投资者的关键挑战。”

谷歌云首席执行官Thomas Kurian表示：“谷歌云制定了帮助客户从自身数据中获得见解的独特战略。我们使客户能够在单个系统中分析结构化和非结构化数据，并将数据湖、数据仓库和机器学习统一到单一平台中。我们与MSCI的合作将使其能够构建智能的云原生数据平台，改善其客户做出投资决策的方式。”

MSCI首席技术官Jigar Thakkar表示：“我们很高兴与谷歌云合作，打造一流的AI和NLP驱动的投资数据平台，此举将帮助我们的研究团队加速建立分析产品的能力，为金融市场提供动力。结合我们更广泛的一系列技术举措，此次行动标志着我们向着使命迈出了新的一步，有助于我们通过相关数据和先进技术，帮助客户将投资组合与投资目标保持一致。”

关于MSCI

MSCI是一家为全球投资界提供关键决策支持工具和服务的领先公司。我们拥有超过50年的研究、数据和技术专长，致力于帮助客户理解和分析风险与回报的主要驱动因素，并且充满自信地建立更加有效的投资组合，从而做出更加明智的投资决策。我们创建了业界领先的研究增强型解决方案，客户可以利用这些解决方案深入了解整个投资过程并提高其透明度。如需了解更多信息，请访问www.msci.com。

关于谷歌云

谷歌云致力于加速组织以数字化方式进行业务转型的能力。我们提供利用谷歌尖端技术的企业级解决方案，所有解决方案都依托业内最清洁的云技术。200多个国家和地区的客户将谷歌云视为他们值得信赖的合作伙伴，借助谷歌云实现增长并解决至为关键的业务问题。

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