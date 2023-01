Wind River apporte son soutien à Airbus pour franchir l'étape cruciale de la certification pour les opérations de ravitaillement en vol automatique (A3R)

The Airbus A330 MRTT is the world’s first certified tanker capable to conduct automatic air-to-air refueling in daylight operations. (Graphic: Business Wire)

ALAMEDA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Wind River®, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels pour systèmes intelligents essentiels, a annoncé aujourd'hui avoir collaboré avec Airbus sur l'Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT), un avion de ravitaillement en vol automatique (Automatic Air-to-Air Refuelling, A3R). Ce MRTT est le premier ravitailleur au monde à avoir été certifié pour accomplir des opérations de ravitaillement en vol automatique par perche en plein jour.

Airbus utilise la plateforme VxWorks 653 pour le système de ravitaillement en vol automatique par perche (ARBS) de l'A330 MRTT. Ce système comprend différentes applications conformes au standard ARINC 653, adaptées à plusieurs niveaux de criticité et ayant obtenu la certification DO-178C avec sécurité de conception de niveau DAL A.

De ce fait, les capacités A3R de l'Airbus A330 MRTT ont eu l'honneur d'être certifiées par l'Institut national de technique aérospatiale (INTA) espagnol pour les différentes applications certifiées ED-12C/DO-178C DAL A fonctionnant simultanément sur plusieurs cœurs d'un processeur multicœur.

« L'A3R est une étape essentielle de l'évolution des systèmes de ravitaillement en vol. C'est un grand honneur de travailler avec Airbus et de jouer un rôle important dans sa récente réussite en matière d'A3R », a déclaré Avijit Sinha, responsable des produits chez Wind River. « L'utilisation de notre technologie à la pointe du secteur atteste du leadership permanent de Wind River dans les solutions logicielles en temps réel critiques pour la sécurité des systèmes essentiels aux missions. Wind River est en mesure d'aider ses clients à affronter avec succès les difficultés et les complexités liées à la certification. »

« Airbus est la première entreprise mondiale à faire certifier un équipement militaire aéroporté doté d'un processeur multicœur intégré conforme au niveau maximal de sécurité de conception DAL-A et correspondant aux exigences CAST-32A. Grâce à l'aide de Wind River, Airbus a traversé sans encombre son processus de certification multicœur pour finir par atteindre cet impressionnant résultat. En plus de fournir des technologies éprouvées figurant parmi les plus performantes du secteur, Wind River fut un précieux conseiller qui a contribué à identifier les obstacles potentiels et les jalons importants, ainsi qu'à mettre au point des indicateurs clés tout au long du processus pour s'assurer que l'architecture du système était adéquate », a déclaré Andrés Morán Valero, responsable de l'équipe de certification multicœur du groupe d'Airbus spécialisé dans les logiciels de ravitaillement en vol.

Le système automatisé A3R permet d'optimiser les opérations, de réduire la charge de travail de l'opérateur de ravitaillement en vol (ARO pour air refuelling operator), de réduire le risque inhérent à ce type d'opérations et de maximiser les taux de transfert des ravitaillements en vol automatiques. Grâce à l'A3R, des technologies de pointe sont capables d'identifier le réceptacle de ravitaillement et la forme de l'appareil à ravitailler, ainsi que de mettre en œuvre le contact et le transfert du carburant de manière automatisée en volant à haute altitude.

D'une efficacité attestée dans le cadre des applications critiques pour la sécurité les plus complexes, la plateforme VxWorks 653 permet aux fournisseurs de technologies de répondre plus aisément et à moindres coûts aux strictes exigences de certification de sécurité des normes EN 50128, IEC 61508, ISO 26262 et ED-12C/DO-178C.

