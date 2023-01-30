Andersen Global擴大澳洲業務版圖

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global透過與專業服務公司BoardRoom的合作協定強化其澳洲業務平臺，在雪梨、墨爾本和布里斯班增加了三個據點。在過去六個月中，繼不到四個月前宣佈與Cornwalls合作後，Andersen在澳洲的業務已經增加了400多名多學科專業人士。

BoardRoom經營了50多年，為客戶提供會計、薪資、公司秘書和相關服務，服務對象包括私人和公共實體。這家澳洲公司是Andersen Global的合作公司BoardRoom Business Solutions Pte. Ltd.的關係企業，業務遍及亞太地區的新加坡、馬來西亞、中國大陸和香港。

辦事處執行長Rhett Tregunna表示：「我們致力於提供由創新和科技驅動、以客戶為中心的卓越解決方案。我們期待與BoardRoom同事一起成為Andersen Global在亞太地區的合作公司，並與該組織的其他成員公司和合作公司合作，以增強我們的全球能力。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「亞太地區是我們全球組織的重要市場，此次與BoardRoom的合作將進一步鞏固我們作為一站式服務平臺的全球平臺。Rhett和他的團隊將與我們在澳洲的成員公司和合作公司協同合作，以無縫方式提供一流的整合式服務。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾13,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾390個地點發展業務。

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