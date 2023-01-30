Andersen Global扩大澳大利亚业务版图

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global通过与专业服务公司BoardRoom的合作协议加强了其澳大利亚业务平台，在悉尼、墨尔本和布里斯班增加了三个网点。在过去六个月中，继不到四个月前宣布与Cornwalls合作后，Andersen在澳大利亚的业务已经增加了400多名多学科专业人士。

BoardRoom经营了50多年，为客户提供会计、薪资、公司秘书和相关服务，服务对象包括私营和公共实体。这家澳大利亚公司是Andersen Global的合作公司BoardRoom Business Solutions Pte. Ltd.的关联公司，业务遍及亚太区的新加坡、马来西亚、中国大陆和香港。

办事处首席执行官Rhett Tregunna表示：“我们致力于提供由创新和技术驱动的以客户为中心的卓越解决方案。我们期待与BoardRoom同事一起成为Andersen Global在亚太区的合作公司，并通过与该组织的其他成员公司和合作公司合作来增强我们的全球能力。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“亚太区是我们全球组织的重要市场，此次与BoardRoom的合作将进一步巩固我们作为一站式服务平台的全球平台。Rhett和他的团队将与我们在澳大利亚的成员公司和合作公司协同合作，以无缝方式提供一流的综合服务。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾13,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾390个地点开展业务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。