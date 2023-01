Andersen Global versterkt Australische aanwezigheid

SAN FRANCISCO, VS--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt haar Australische platform via een samenwerkingsovereenkomst met professionele dienstverlener BoardRoom en voegt drie locaties toe in Sydney, Melbourne en Brisbane. In de afgelopen zes maanden is de aanwezigheid van Andersen in Australië met meer dan 400 multidisciplinaire professionals gegroeid na de aankondiging van een samenwerking met Cornwalls minder dan vier maanden geleden.

BoardRoom is al meer dan 50 jaar actief en biedt haar klanten diensten met betrekking tot boekhouding, loonadministratie, bedrijfssecretariaat en aanverwante diensten aan zowel particuliere als openbare entiteiten. Het Australische bedrijf is een dochteronderneming van BoardRoom Business Solutions Pte. Ltd., een samenwerkingsverband van Andersen Global met vestigingen in Singapore, Maleisië, China en Hongkong.

"Wij zijn toegewijd aan het leveren van uitzonderlijke klantgerichte oplossingen, gedreven door innovatie en technologie," zei Office CEO Rhett Tregunna. "We kijken ernaar uit om ons bij onze BoardRoom-collega's aan te sluiten als samenwerkende firma van Andersen Global in de regio Azië-Pacific en onze wereldwijde capaciteiten te vergroten door samen te werken met de andere lidfirma's en samenwerkende firma's van de organisatie."

"De regio Azië-Pacific is een belangrijke markt voor onze wereldwijde organisatie en deze samenwerking met BoardRoom zal ons wereldwijde platform als one-stop-shop verder versterken", aldus Mark Vorsatz, voorzitter en CEO van Andersen Global. "Rhett en zijn team zullen synergetisch samenwerken met onze member firm en samenwerkende firmas in Australië om geïntegreerde, best-in-class service te bieden op een naadloze manier."

