Andersen Global renforce sa présence en Australie

Andersen Global renforce sa plateforme australienne grâce à un accord de collaboration avec la société de services professionnels BoardRoom, comptant ainsi trois sites supplémentaires, à Sydney, Melbourne et Brisbane. Au cours des six derniers mois, la présence d'Andersen en Australie s'est élargie avec plus de 400 professionnels multidisciplinaires, suite à l'annonce d'une collaboration avec Cornwalls, il y a moins de quatre mois.

En activité depuis plus de 50 ans, BoardRoom fournit à ses clients d'entités privées et publiques, des services de comptabilité, de paie, de secrétariat d'entreprise et autres services connexes. L'entreprise australienne est une filiale de BoardRoom Business Solutions Pte. Ltd, un cabinet collaborateur d'Andersen Global présent dans la région Asie-Pacifique, à Singapour, en Malaisie, en Chine et à Hong Kong.

« Nous sommes déterminés à fournir des solutions exceptionnelles orientées client, axées sur l'innovation et la technologie », a déclaré le CEO, Rhett Tregunna. « Nous nous réjouissons de rejoindre nos collègues de BoardRoom en tant que société collaborative d'Andersen Global dans la région Asie-Pacifique et de renforcer nos capacités mondiales en travaillant avec les autres sociétés membres et collaboratives de l'organisation ».

« La région Asie-Pacifique est un marché important pour notre organisation mondiale et cette collaboration avec BoardRoom renforcera notre plateforme mondiale devant servir de guichet unique », a déclaré Mark Vorsatz, président du conseil d'administration et CEO d'Andersen Global. « Rhett et son équipe travailleront en synergie avec notre société membre et notre société collaborative en Australie afin de fournir un service intégré de premier ordre et de manière harmonieuse ».

Andersen Global est une association internationale de sociétés membres juridiquement distinctes et indépendantes, composées de professionnels de la fiscalité et du droit du monde entier. Créée en 2013 par le société membre américaine, Andersen Tax LLC, Andersen Global compte désormais plus de 13 000 professionnels dans le monde et est présente dans plus de 390 sites par le biais de ses sociétés membres et collaboratives.

