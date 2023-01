OneStream et PwC France annoncent un partenariat pour aider à accélérer la transformation financière des entreprises en France et dans toute la région EMEA

BIRMINGHAM, Michigan--(BUSINESS WIRE)--OneStream, leader des solutions de gestion de la performance d’entreprise (CPM) au service des plus grandes organisations, et PwC France annoncent aujourd’hui avoir conclu une alliance stratégique pour le marché français. Le partenariat tirera parti de l’expertise de PwC en tant que fournisseur de services de conseil commerciaux et technologiques de premier plan et de la plateforme EPM Cloud de OneStream pour soutenir des activités allant de la livraison de projets au marketing, en passant par la collaboration commerciale stratégique.

« La France est un marché stratégique pour OneStream, et nous sommes ravis d’accueillir PwC France dans notre écosystème partenaire », a déclaré Matt Rodgers, Executive Vice President EMEA chez OneStream. « Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec PwC pour aider les entreprises en France et dans toute la région EMEA à transformer leurs processus financiers en s'appuyant sur notre plateforme financière intelligente pour remplacer la multitude d'applications existantes, ainsi que les solutions ponctuelles et les feuilles de calcul. »

Dans le cadre de ce partenariat, PwC France développera sa pratique de mise en œuvre OneStream et s'appuiera sur le réseau PwC pour servir des clients communs en France et dans la région EMEA. PwC France mettra également en œuvre son expertise sectorielle et fonctionnelle pour créer des solutions puissantes avec OneStream pour les clients de toute industrie.

« Nous sommes ravis de signer ce partenariat avec OneStream pour étendre nos pratiques EPM et CPM. Combinée à la plateforme unifiée de OneStream, notre connaissance des besoins des entreprises et du secteur aidera nos clients à poursuivre leur parcours de transformation », déclare José Baghdad, associé, PwC France et Maghreb.

« Nous sommes ravis de notre alliance avec PwC France, notamment en raison de l’expertise des domaines et des bonnes pratiques que cette collaboration apportera aux clients OneStream sur ce marché important », déclare Eric Vidal, directeur régional des ventes EMEA, OneStream Software. « Ce partenariat permettra à OneStream de renforcer ses capacités d'exécution dans la région EMEA et de soutenir sa mission d’offrir 100 % de réussite client à l'échelle mondiale. »

Pour plus d’informations sur l’alliance PwC France-OneStream, visitez : www.onestreamsoftware.com/about/onestream-partners.

À propos de OneStream Software

OneStream Software fournit une plateforme financière intelligente leader sur le marché qui réduit la complexité des opérations financières. OneStream libère la puissance de la finance en unifiant les processus de gestion de la performance d’entreprise (CPM) tels que la planification, la clôture et la consolidation financière, le reporting et l’analyse grâce à une solution unique et évolutive. Nous autonomisons l’entreprise avec des informations financières et opérationnelles pour soutenir une prise de décision plus rapide et plus éclairée. Le tout dans une plateforme Cloud conçue pour évoluer continuellement avec votre organisation.

OneStream est une société de logiciels indépendante avec plus de 1 100 clients, 230 partenaires de mise en œuvre et près de 1 300 employés. Notre mission principale est de fournir 100% de succès client. Pour en savoir plus, visitez www.onestream.com.

À propos de PwC France et Maghreb

En France et au Maghreb, PwC fournit des services de conseil et d’audit ainsi qu’une expertise fiscale et juridique à des entreprises de toutes tailles évoluant dans tous les secteurs d’activité. Avec plus de 6 000 collaborateurs, nos équipes pluridisciplinaires mettent en commun leur expertise au sein d’un réseau international de plus de 328 000 personnes dans 152 pays.

L’ambition stratégique de PwC France et Maghreb est de montrer la voie dans le renforcement de la confiance et la transformation durable des entreprises, conformément à la stratégie mondiale de PwC, baptisée The New Equation.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.pwc.fr

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.