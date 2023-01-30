森大廈主導興建的Toranomon Hills Station Tower將於今年秋季開業

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--日本領先的城市景觀開發商森大廈株式會社(Mori Building Co., Ltd.)今天宣布，49層高的虎之門Hills車站塔樓(Toranomon Hills Station Tower)將於今年秋天開業。該專案由虎之門一丁目和二丁目地區城市重建協會主導，森大廈為主要參與者。隨著目前已與虎之門Hills站徹底融合的Toranomon Hills Station Tower的開業，整個虎之門Hills地區正以前所未有的速度擴張和發展，力圖成為新的國際樞紐和全球商業中心，以及一座規模和影響力可與六本木Hills媲美的「城市」。

Toranomon Hills Station Tower是一座高266公尺的多功能塔樓，地上49層，地下4層。透過將整體開發與東京地鐵日比谷線的虎之門Hills站相結合，塔樓與繁華的大型車站廣場和位於櫻田大道（國道 1 號）上方20公尺寬的人行天臺相輔相成。人行天臺提供了通往Toranomon Hills Mori Tower橢圓形廣場的通道。透過加強和擴展地面、地下和天臺的當地多層次交通網絡，Toranomon Hills Station Tower將極大增強虎之門Hills作為交通樞紐的地位，並透過大幅改善行人流量來提高整個地區的活躍度。

Toranomon Hills Station Tower將提供世界一流的辦公設施，與車站廣場整合的零售設施，以及一家在東京首次亮相的飯店。塔樓最頂層將開設由大廳、畫廊、游泳池、餐廳等構成的互動交流設施TOKYO NODE，以及其他能夠創造超領域新價值、創意和業務的設施，旨在與整個世界分享創意。

隨著Toranomon Hills Station Tower於2023年秋季開業，虎之門Hills的面積將擴大到7.5公頃，總建築面積達80萬平方公尺。該地區正在穩步發展為一個與道路和地鐵等城市基礎建設相融合的綜合大樓，其影響力堪比森大廈旗下劃時代的六本木Hills。

站城融合，打造富有活力的開放式「車站中庭」

車站中庭（2,000平方公尺）是一個三層中庭式拱形空間，結合了協調互補的城市和交通功能。

車站中庭直接連接車站廣場和附近的活動和購物設施，使該空間從早到晚都熙熙攘攘，人流不斷。

主幹道上方20公尺寬大型人行T台

櫻田大道（國道1號線）上方的20公尺寬的大型人行T台，與Toranomon Hills Mori Tower的橢圓廣場相連。高架人行道貫穿Station Tower，是東西向步行交通、跨區交通和跨越主幹道的主要通道。人行T台透過分離行人和車輛來打造安全的城市空間，也是連接虎之門Hills地區人群的廣場。

連接東京與世界的互動交流設施：TOKYO NODE

Toranomon Hills Station Tower的頂層（45至49層及8層的一部分）將成為占地10,000平方公尺的互動交流設施TOKYO NODE的所在地。

主廳和三個畫廊可以單獨使用，也可以整合為一個連續場地。樓頂為即將開幕的空中花園、游泳池和兩家由世界級廚師籌畫的餐廳，其中一家為燒烤餐廳，由首位在巴黎獲得米其林三星的亞洲廚師小林圭(Kei Kobayashi)監督。位於8樓的實驗室將進一步增強該設施作為交流及知識分享的高度功能化獨特空間的功能，使其完全不同於傳統的會議和宴會設施。

此外，TOKYO NODE還將作為整個虎之門 Hills地區的資訊傳播平臺，將虎之門Hills打造成「溝通樞紐」，吸引世界各地經驗豐富和有影響力的人進行商業創造和創新，並在全球進行分享。

實現人際連接的新辦公空間

應對不同需求和新工作方式

辦公區位於第9層、第10層、第15-44層（共32層），總出租面積約10.7萬平方公尺，標準樓層面積約3,400平方公尺，包括無柱設計規劃，從核心到窗戶表面深度約18.5公尺，可滿足全球公司的不同工作方式和其他需求。

此外，八個「磁鐵區」配備中庭空間和樓梯，連接上下樓層，有助於促進員工之間的交流協作，從而建構更具活力和創造力的工作場所。

零售設施支援全球參與者的工作和生活

約14,400平方公尺的零售空間將佔據九層樓（B2-7層），約有80家商店，為全球化人士（包括上班族和居民）的工作和生活提供支援。

T-Market（大約27家店鋪，占地約3,000平方公尺）將是一個從早到晚（早7點到晚11點）充滿生活氣息的場所，配有餐廳、熟食店和商店。這裡的餐廳將提供高品質但價格合理的菜單，許多菜單由備受好評的廚師和糕點師策劃，其中一些人擁有米其林或「必比登推介」(Bib Gourmand)證書。

虎之門酒店：東京首家凱悅臻選系列飯店

虎之門Hills飯店位於1樓及11至14樓，擁有205間客房，包括面積約為27平方公尺至34平方公尺的標準客房。飯店品牌為「凱悅臻選」(The Unbound Collection by Hyatt)，作為獨立品牌系列(Independent Collection)中的一款品牌，將在東京首次推出。

虎之門飯店將定位為「虎之門的城市客廳」，將透過其面向整個城市開放的餐廳、咖啡館和休息室歡迎各種賓客。

飯店咖啡廳和餐廳的所有餐飲體驗都將由Sergio Herman監督。Herman是土生土長的荷蘭人，長期擔任米其林星級主廚，這將是他首次進軍日本。

世界領先的建築師、設計師和藝術家

設計：重松象平（大都會建築事務所，OMA）

Toranomon Hills Station Tower的設計是OMA在東京的第一個大型建築專案。

大廈的設計以THE ACTIVITY BAND概念為基礎，指的是從Shintora-dori大道到赤阪/虎之門地區的城市軸線，將為人們創造一個沿軸線聚集和交流的代表性場所。

飯店設計（室內）：Space Copenhagen

飯店室內設計由丹麥室內設計公司Space Copenhagen負責，這是該公司在日本的第一個室內設計專案。

獲得多項全球環境認證

虎之門Hills地區獲得了初步白金認證，這是LEED計畫中ND類別的最高等級。

Station Tower的辦公室和零售設施已獲得BD+C:CS類別的初步白金認證和WELL初步認證，預計興建完成後將獲得頂級白金認證。它是繼麻布台Hills之後日本第二大預認證建築。

此外，Station Tower從興建完成時起將100%使用符合RE100標準的可再生能源供電。

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