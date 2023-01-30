森大厦牵头建设的Toranomon Hills Station Tower将于今年秋季开业

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--日本领先的城市景观开发商森大厦株式会社(Mori Building Co., Ltd.)今天宣布，49层高的虎之门Hills车站塔楼(Toranomon Hills Station Tower)将于今年秋天开业。该项目由虎之门一丁目和二丁目地区城市重建协会牵头，森大厦为主要参与者。随着目前已与虎之门Hills站彻底融合的Toranomon Hills Station Tower的开业，整个虎之门Hills地区正以前所未有的速度扩张和发展，力图成为新的国际枢纽和全球商业中心，以及一座规模和影响力可与六本木Hills媲美的“城市”。

Toranomon Hills Station Tower是一座高266米的多功能塔楼，地上49层，地下4层。通过将整体开发与东京地铁日比谷线的虎之门Hills站相结合，塔楼与繁华的大型车站广场和位于樱田大道（国道 1 号）上方20米宽的人行天台相辅相成。人行天台提供了通往Toranomon Hills Mori Tower椭圆形广场的通道。通过加强和扩展地面、地下和天台的当地多层次交通网络，Toranomon Hills Station Tower将极大增强虎之门Hills作为交通枢纽的地位，并通过大幅改善行人流量来提高整个地区的活跃度。

Toranomon Hills Station Tower将提供世界一流的办公设施，与车站广场整合的零售设施，以及一家在东京首次亮相的酒店。塔楼最顶层将开设由大厅、画廊、游泳池、餐厅等构成的互动交流设施TOKYO NODE，以及其他能够创造超领域新价值、创意和业务的设施，旨在与整个世界分享创意。

随着Toranomon Hills Station Tower于2023年秋季开业，虎之门Hills的面积将扩大到7.5公顷，总建筑面积达80万平方米。该地区正在稳步发展为一个与道路和地铁等城市基础设施相融合的综合体，其影响力堪比森大厦旗下划时代的六本木Hills。

站城融合，打造富有活力的开放式“车站中庭”

车站中庭（2,000平方米）是一个三层中庭式拱形空间，结合了协调互补的城市和交通功能。

车站中庭直接连接车站广场和附近的活动和购物设施，使该空间从早到晚都熙熙攘攘，人流不断。

主干道上方20米宽大型人行T台

樱田大道（国道1号线）上方的20米宽的大型人行T台，与Toranomon Hills Mori Tower的椭圆广场相连。高架人行道贯穿Station Tower，是东西向步行交通、跨区交通和跨越主干道的主要通道。人行T台通过分离行人和车辆来打造安全的城市空间，也是连接虎之门Hills地区人群的广场。

连接东京与世界的互动交流设施：TOKYO NODE

Toranomon Hills Station Tower的顶层（45至49层及8层的一部分）将成为占地10,000平方米的互动交流设施TOKYO NODE的所在地。

主厅和三个画廊可以单独使用，也可以整合为一个连续场地。楼顶为即将开业的空中花园、游泳池和两家由世界级厨师筹划的餐厅，其中一家为烧烤餐厅，由首位在巴黎获得米其林三星的亚洲厨师Kei Kobayashi监督。位于8楼的实验室将进一步增强该设施作为交流及知识共享的高度功能化独特空间的功能，使之完全不同于传统的会议和宴会设施。

此外，TOKYO NODE还将作为整个虎之门 Hills地区的信息传播平台，将虎之门Hills打造成“沟通枢纽”，吸引世界各地经验丰富和有影响力的人进行商业创造和创新，并在全球范围内进行分享。

实现人际连接的新办公空间

应对不同需求和新工作方式

办公区位于第9层、第10层、第15-44层（共32层），总出租面积约10.7万平方米，标准楼层面积约3,400平方米，包括无柱设计规划，从核心到窗户表面深度约18.5米，可满足全球公司的不同工作方式和其他需求。

此外，八个“磁铁区”配备中庭空间和楼梯，连接上下楼层，有助于促进员工之间的交流协作，从而构建更具活力和创造力的工作场所。

零售设施支持全球参与者的工作和生活

约14,400平方米的零售空间将占据九层楼（B2-7层），约有80家商店，为全球化人士（包括上班族和居民）的工作和生活提供支持。

T-Market（大约27家店铺，占地约3,000平方米）将是一个从早到晚（早7点到晚11点）充满生活气息的场所，配有餐厅、熟食店和商店。这里的餐厅将提供高品质但价格合理的菜单，许多菜单由备受好评的厨师和糕点师策划，其中一些人拥有米其林或“必比登推介”(Bib Gourmand)证书。

虎之门酒店：东京首家凯悦臻选系列酒店

虎之门Hills酒店位于1楼及11至14楼，拥有205间客房，包括面积约为27平方米至34平方米的标准间。酒店品牌为“凯悦臻选”，作为“独立品牌系列”中的一款品牌，将在东京首次亮相。

虎之门酒店将定位为“虎之门的城市客厅”，将依托其面向整个城市开放的餐厅、咖啡馆和休息室欢迎各种宾客。

酒店咖啡厅和餐厅的所有餐饮体验都将由Sergio Herman监督。Herman是土生土长的荷兰人，长期担任米其林星级主厨，这将是他首次进军日本。

世界领先的建筑师、设计师和艺术家

设计：Shohei Shigematsu（大都会建筑事务所，OMA）

Toranomon Hills Station Tower的设计是OMA在东京的第一个大型建筑项目。

大厦的设计基于“THE ACTIVITY BAND”概念，指的是从Shintora-dori大道到赤坂/虎之门地区的城市轴线，将为人们创造一个沿轴线聚集和交流的标志性场所。

酒店设计（室内）：Space Copenhagen

酒店室内设计由丹麦室内设计公司Space Copenhagen负责，这是该公司在日本的首个室内设计项目。

获得多项全球环境认证

虎之门Hills地区获得了初步白金认证，这是LEED计划中ND类别的最高等级。

Station Tower的办公室和零售设施已获得BD+C:CS类别的初步白金认证和WELL初步认证，预计建成后将获得顶级白金认证。它是继麻布台Hills之后日本第二大预认证建筑。

此外，Station Tower从建成时起将100%使用符合RE100标准的可再生能源供电。

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