Mori Building opent Toranomon Hills Station Tower komend najaar

Office Rental Space “magnet zone” (image) (Note: please be sure to state the copyright “ⒸDBOX for Mori Building Co., Ltd.” when using this image.) (Graphic: Business Wire)

Interactive Communication Facility TOKYO NODE SKY GARDEN and POOL (image) (Note: please be sure to state the copyright “ⒸDBOX for Mori Building Co., Ltd.” when using this image.) (Graphic: Business Wire)

Interactive Communication Facility TOKYO NODE HALL (image) (Note: please be sure to state the copyright “ⒸDBOX for Mori Building Co., Ltd.” when using this image.) (Graphic: Business Wire)

Interactive Communication Facility TOKYO NODE (image) (Note: please be sure to state the copyright “ⒸDBOX for Mori Building Co., Ltd.” when using this image.) (Graphic: Business Wire)

Station Atrium (Overlooking view; image) (Note: please be sure to state the copyright “ⒸDBOX for Mori Building Co., Ltd.” when using this image.) (Graphic: Business Wire)

Completion image of Toranomon Hills (Note: please be sure to state the copyright “©The Boundary” when using this image.) (Graphic: Business Wire)

Toranomon Hills Movie 2023 WELCOME TO TORANOMON HILLS (6 min 12s)

Toranomon Hills Movie 2023 WELCOME TO TORANOMON HILLS (6 min 12s)

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Mori Building Co., Ltd., de toonaangevende ontwikkelaar van stedelijk landschap in Japan, heeft vandaag bekendgemaakt dat de 49 verdiepingen tellende Toranomon Hills Station Tower dit najaar zal worden geopend. Dit project wordt geleid door de Toranomon 1 & 2-chome District Urban Redevelopment Association, waarvan Mori Building een prominente deelnemer is. Met de totstandkoming van de Toranomon Hills Station Tower, die momenteel grondig wordt geïntegreerd in Toranomon Hills Station, bereikt het Toranomon Hills-gebied, dat zich met een ongekende snelheid heeft uitgebreid en ontwikkeld tot een nieuwe internationale hub en een wereldwijd zakencentrum, als geheel haar voltooiing als 'stad' met een schaal en impact vergelijkbaar met die van Roppongi Hills.

Toranomon Hills Station Tower is een multifunctionele, 266 meter hoge toren met 49 verdiepingen boven de grond en 4 verdiepingen onder de grond. Dankzij de integratie van de ontwikkeling als geheel met Toranomon Hills Station op de Hibiya-metrolijn van Tokio, wordt de toren aangevuld met een groot en bruisend stationsplein en een voetgangersdek van 20 meter breed boven Sakurada-dori Avenue (National Route 1), die toegang biedt tot Toranomon Hills Mori Tower Oval Square. Doordat de Station Tower het meerlagige transportnetwerk ter plaatse - op de grond, ondergronds en op dekniveau - versterkt en uitbreidt, wint Toranomon Hills aanzienlijk aan kracht als transportknooppunt en wordt het gehele gebied verlevendigd dankzij de aanzienlijke verbetering van de voetgangersstromen.

De Station Tower biedt kantoorfaciliteiten van wereldklasse bieden, evenals winkelgelegenheden geïntegreerd in het stationsplein en een hotel dat voor het eerst haar deuren opent in Tokio. Het hoogste niveau van de toren wordt de thuisbasis van TOKYO NODE, een interactieve communicatiefaciliteit bestaande uit zalen, galerijen, een zwembad, restaurants en andere faciliteiten die allerlei mogelijkheden scheppen voor nieuwe waarden, ideeën en sectoroverstijgende domeinen, erop gericht om creatieve ideeën te delen met de wereld.

Met de opening van de Toranomon Hills Station Tower in het najaar van 2023 groeit Toranomon Hills uit tot een omvang van 7,5 ha en een totaal vloeroppervlak van 800.000 m2. Het gebied ontwikkelt zich gestaag als een complex voor gemengd gebruik, geïntegreerd met stedelijke infrastructuren zoals wegen en metrolijnen, met een impact die vergelijkbaar is met die van de baanbrekende Roppongi Hills van Mori Building.

Open en levendig 'Station Atrium', gecreëerd door geïntegreerde ontwikkeling van station en omgeving

Het Station Atrium (2000 m2) is een drie verdiepingen tellende gewelfde ruimte in atriumstijl waarin gecoördineerde en complementaire stedelijke en transportfuncties zijn gecombineerd.

De directe verbindingen in het Station Atrium tussen het stationsplein en nabijgelegen evenementencentra en winkelgelegenheden zorgen ervoor dat de ruimte van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bruist met een gestage stroom mensen.

20 m breed, uitgestrekt T-dek voor voetgangers boven verkeersader

Een 20 meter breed uitgestrekt T-dek voor voetgangers boven Sakurada-dori Avenue (National Route 1) vormt een verbinding met het Oval Square van de Toranomon Hills Mori Tower. De verhoogde wandelpromenade, die door de Station Tower loopt, is de hoofdroute voor oost-west voetgangersverkeer en strekt zich uit over districten en verkeersaders. De wandelpromenade verhoogt de veiligheid in de stedelijke ruimte door voetgangers en voertuigen in het gebied van elkaar te scheiden, en fungeert als een plein dat een verbinding vormt tussen de mensen in Toranomon Hills.

Interactieve communicatiefaciliteit die Tokio verbindt met de rest van de wereld: TOKYO NODE

De bovenste verdiepingen van de Toranomon Hills Station Tower (45e tot 49e verdieping en een deel van de 8e verdieping) worden de thuisbasis zijn van TOKYO NODE, een interactieve communicatiefaciliteit van 10.000 m2.

De grote zaal en drie galerijen kunnen afzonderlijk worden gebruikt of worden geïntegreerd tot één aaneengesloten locatie. Op het dak worden een sky garden, een zwembad en twee restaurants geopend, met menukaarten die zijn samengesteld door chef-koks van wereldklasse, waaronder een grillrestaurant onder de hoede van Kei Kobayashi, de eerste Aziatische chef-kok die drie Michelin-sterren in de wacht sleepte in Parijs. Het laboratorium op de 8e verdieping versterkt de mogelijkheden van de faciliteit als uiterst functionele en onderscheidende ruimte voor communicatie en kennisuitwisseling, in tegenstelling tot traditionele vergader- en congresfaciliteiten.

Bovendien zal TOKYO NODE dienen als een platform voor informatieverspreiding voor het gehele Toranomon Hills-gebied, waardoor Toranomon Hills zich kan ontwikkelen tot een 'communicatiehub' die zeer ervaren en invloedrijke mensen van over de hele wereld aantrekt voor het creëren van bedrijvigheid en om innovatie voor de hele wereld.

Nieuwe kantoorruimte voor het verbinden van mensen

inspelend op uiteenlopende behoeften en nieuwe manieren van werken

Kantoorruimten gelegen op de 9e, 10e en 15e tot 44e verdieping (in totaal 32 verdiepingen), bieden een totaal verhuuroppervlak van circa 107.000 m2 met standaard vloeroppervlak van 3400 m2, waaronder zuilvrije oppervlakken met een diepte van circa 18,5 m van middelpunt tot raamoppervlak, geschikt voor diverse werkstijlen en andere behoeften van internationale bedrijven.

Daarnaast zijn acht 'magneetzones' uitgerust met atriumruimtes en trappenhuizen die de verbinding vormen tussen boven- en benedenverdiepingen, om communicatie en samenwerking tussen werknemers te bevorderen en een meer dynamische en creatieve werkomgeving te creëren.

Winkelgelegenheden ondersteunen werken en wonen voor een internationaal publiek

Een winkeloppervlak van circa 14.400 m2 beslaat negen verdiepingen (B2 tot 7e) en biedt ruimte aan circa 80 winkels die het werken en leven van een internationaal publiek, waaronder kantoorpersoneel en bewoners, ondersteunen.

De T-Market (27 winkels, ca. 3000 m2) zal van 's morgens vroeg tot 's avonds laat (07.00 uur tot 23.00 uur) bruisen van het leven, met restaurants, deli's en winkels. De restaurants zullen kwalitatief hoogstaande maar redelijk geprijsde menu's aanbieden, waarvan vele zijn samengesteld door hoog aangeschreven chef-koks en patissiers, waaronder enkele met Michelin- of Bib Gourmand-onderscheidingen

Hotel Toranomon Hills: Tokio's eerste Unbound Collection by Hyatt

Op de 1e verdieping en de 11e tot 14e verdieping wordt Hotel Toranomon Hills gevestigd, met 205 kamers, waaronder standaardkamers van ongeveer 27 m2 tot 34 m2. Het hotel maakt deel uit van 'The Unbound Collection by Hyatt', en maakt zijn debuut in Tokio als onderdeel van de 'Independent Collection'.

Het zal gaan dienen als een 'stedelijke huiskamer van Toranomon' en zal een verscheidenheid aan gasten ontvangen in het restaurant, het café en de lounges die toegankelijk zijn voor de hele stad.

Alle eet- en drinkgelegenheden in het café en restaurant van het hotel staan onder toezicht van Sergio Herman. Herman is geboren in Nederland en al jarenlang actief als chef-kok, bekroon met Michelin-sterren. Dit wordt zijn eerste uitstapje naar Japan.

Internationaal toonaangevende architecten, ontwerpers en kunstenaars

Design: Shohei Shigematsu (OMA)

Het ontwerp van Toranomon Hills Station Tower is het eerste grootschalige bouwkundige project van OMA in Tokio.

Het design is gebaseerd op het concept 'THE ACTIVITY BAND', de stedelijke as die loopt van Shintora-dori Avenue naar het Akasaka/Toranomon-gebied, waardoor een symbolische ontmoetingsplaats wordt gecreëerd waar mensen langs de as samenkomen en met elkaar omgaan.

Hotel Design (interieur): Space Copenhagen

Het interieurontwerp van het hotel is van Space Copenhagen, een Deens interieurontwerpbureau. Dit wordt het eerste interieurontwerp van het bureau in Japan.

Meerdere wereldwijde milieucertificeringen toegekend

Het Toranomon Hills-gebied heeft een voorlopige Platinum-certificering ontvangen. Dit is het hoogste niveau in de categorie ND van het LEED-programma.

De kantoren en winkelgelegenheden van Station Tower hebben een voorlopige Platinum-certificering ontvangen in de categorie BD+C:CS, evenals een voorlopige WELL-certificering. Ze zullen naar verwachting de hoogste Platinum-certificering behalen zodra ze zijn voltooid. Het is na de Azabudai Hills het op een na grootste voorgecertificeerde vastgoedproject in Japan.

Bovendien zal Station Tower vanaf het moment van voltooiing voor 100% worden van energie worden voorzien door RE100-conforme duurzame energie.

