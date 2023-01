Mori Building ouvrira la Toranomon Hills Station Tower cet automne

Office Rental Space “magnet zone” (image) (Note: please be sure to state the copyright “ⒸDBOX for Mori Building Co., Ltd.” when using this image.) (Graphic: Business Wire)

Toranomon Hills Movie 2023 WELCOME TO TORANOMON HILLS (6 min 12s)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Mori Building Co., Ltd., le principal développeur de paysages urbains au Japon, a annoncé aujourd’hui que la Toranomon Hills Station Tower de 49 étages ouvrira cet automne. Ce projet est mené par la Toranomon 1 & 2-chome District Urban Redevelopment Association, dont Mori Building est l’un des principaux acteurs. Avec l’inauguration de la Toranomon Hills Station Tower, qui est actuellement complètement intégrée à la station Toranomon Hills, l’ensemble de la région de Toranomon Hills, qui s’est développée et a évolué à une vitesse sans précédent vers la réalisation d’un nouveau hub international et d’un centre d’affaires mondial, va devenir une « ville » d’une échelle et d’un impact comparables à ceux de Roppongi Hills.

La Toranomon Hills Station Tower est une tour polyvalente de 266 mètres de haut avec 49 étages hors sol et 4 étages souterrains. En intégrant le développement global avec la station Toranomon Hills sur la ligne Hibiya du métro de Tokyo, la tour sera complétée par un grand parvis de station animé et une plateforme piétonne mesurant 20 mètres de large au-dessus de Sakurada-dori Avenue (Route nationale 1), offrant ainsi un accès au Toranomon Hills Mori Tower Oval Square. En renforçant et en élargissant le réseau de transport local à plusieurs niveaux au sol, sous terre et au niveau de la plateforme, la tour de la station améliorera considérablement Toranomon Hills en tant que nœud de transport et animera l’ensemble du quartier en améliorant grandement les flux de piétons.

La Station Tower offrira des bureaux de classe mondiale, ainsi que des installations commerciales intégrées au parvis de station et un hôtel qui fera ses débuts à Tokyo. Le niveau le plus élevé de la tour abritera TOKYO NODE, une installation de communication interactive composée de halls, de galeries, d’une piscine, de restaurants et d’autres installations entièrement capables de créer de nouvelles valeurs, idées et domaines d’activité transcendants, visant à partager sa créativité avec le monde.

Avec l’ouverture de la Toranomon Hills Station Tower à l’automne 2023, Toranomon Hills atteindra 7,5 ha et une surface au sol totale de 800 000 m2. Le quartier évolue régulièrement en tant que complexe à usage mixte intégré aux infrastructures urbaines telles que la route et le métro, avec un impact comparable à celui de Roppongi Hills de Mori Building.

Un « Station Atrium » ouvert et animé, créé grâce au développement intégré de la station et du quartier

Le Station Atrium (2 000 m2) est un espace voûté de style atrium à trois étages combinant des fonctions urbaines et de transport coordonnées et complémentaires.

Les connexions directes du Station Atrium entre le parvis de station et les installations à proximité pour les événements et le shopping maintiennent l’espace animé avec un flux constant de personnes du matin au soir.

Plateforme piétonne en T à grande échelle de 20 m de large au-dessus de l’axe routier

La plateforme piétonne en T à grande échelle de 20 m de large au-dessus de Sakurada-dori Avenue (Route nationale 1) et reliée à l’Oval Square de la Toranomon Hills Mori Tower. La passerelle surélevée, qui traverse la Station Tower, est la principale voie de circulation piétonne est-ouest, traversant les quartiers et l’axe routier. Elle crée des espaces urbains sûrs en séparant les piétons et les véhicules dans le quartier et fonctionnera en tant que lieu reliant les habitants de Toranomon Hillls.

Installation de communication interactive reliant Tokyo au monde : TOKYO NODE

Les étages supérieurs de la Toranomon Hills Station Tower (du 45e au 49e étage, et en partie du 8e) abriteront TOKYO NODE, une installation de communication interactive de 10 000 m2.

Le hall principal et les trois galeries peuvent être utilisés individuellement ou intégrés comme un lieu contigu. Sur le toit, un jardin, une piscine et deux restaurants dirigés par des chefs de renommée mondiale ouvriront leurs portes, dont un restaurant grill supervisé par Kei Kobayashi, le premier chef asiatique à avoir obtenu trois étoiles Michelin à Paris. Le laboratoire au 8e étage renforcera davantage la capacité de l’installation en tant qu’espace hautement fonctionnel et distinctif pour la communication et le partage de connaissances, contrairement aux installations de conférence et de banquet traditionnelles.

TOKYO NODE servira en outre de plateforme de diffusion d’informations pour l’ensemble de la région de Toranomon Hills, lui permettant d’évoluer en un « centre de communication » qui attire des personnes hautement expérimentées et influentes du monde entier pour la création d’entreprises et l’innovation partagées à l’échelle mondiale.

Nouvel espace de bureaux pour connecter les gens

Répondre aux divers besoins et aux nouveaux modes de travail

La zone de bureaux située aux 9e, 10e, 15-44e étages (pour un total de 32 étages) offre une surface locative totale d’environ 107 000 m2 et des étages standards d’environ 3 400 m2, y compris des plans sans colonnes avec des profondeurs du noyau à la surface des fenêtres d’environ 18,5 m, pour répondre aux divers styles de travail et autres besoins des entreprises mondiales.

De plus, huit « zones magnétiques » sont équipées d’espaces d’atrium et d’escaliers, reliant les étages supérieurs et inférieurs pour favoriser la communication et la collaboration entre les travailleurs et créer des lieux de travail plus dynamiques et créatifs.

Les installations de vente au détail soutiennent le travail et la vie des acteurs mondiaux

Un espace commercial d’environ 14 400 m2 occupera neuf étages (B2-7e) avec quelque 80 magasins qui soutiennent le travail et la vie d’acteurs mondiaux, y compris des employés de bureau et des résidents.

Le T‐Market (27 boutiques, env. 3 000 m2) s’animera du matin au soir (de 7h à 23h) avec restaurants, épiceries fines et magasins. Les restaurants proposeront des menus de haute qualité, bien qu’à des prix raisonnables, beaucoup desquels seront préparés par des chefs et des pâtissiers de renom, dont certains avec des références Michelin ou Bib Gourmand.

Hôtel Toranomon Hills : La première collection Unbound de Tokyo par Hyatt

Le 1er étage et les 11e à 14e étages abriteront l’hôtel Toranomon Hills avec 205 chambres, dont des chambres standards mesurant environ 27 m2 à 34 m2. La marque hôtelière « The Unbound Collection by Hyatt » fera ainsi ses débuts à Tokyo dans le cadre de la « Independent Collection ».

Elle servira de « salon urbain de Toranomon », accueillant une clientèle variée avec son restaurant, son café et ses salons ouverts sur la ville.

Toutes les expériences de restauration dans le café et le restaurant de l’hôtel seront supervisées par Sergio Herman. Sergio Herman est originaire des Pays-Bas et chef étoilé Michelin de longue date, et ce sera sa première incursion au Japon.

Architectes, designers et artistes de renommée mondiale

Conception : Shohei Shigematsu (OMA)

La conception de la Toranomon Hills Station Tower est le premier projet architectural à grande échelle d’OMA à Tokyo.

Sa conception est basée sur le concept « THE ACTIVITY BAND », un axe urbain allant de Shintora-dori Avenue au quartier Akasaka/Toranomon, créant ainsi un lieu symbolique pour que les gens se rassemblent et interagissent le long de cet axe.

Design de l’hôtel (intérieur) : Space Copenhagen

La décoration intérieure de l’hôtel a été réalisée par Space Copenhagen, une société danoise de design d’intérieur, dont ce sera la première réalisation au Japon.

Plusieurs certifications environnementales mondiales reçues

Le quartier de Toranomon Hills a reçu la certification préliminaire Platinum, le rang le plus élevé dans la catégorie ND du programme LEED.

Les bureaux et les installations de vente au détail de la Station Tower ont reçu la certification préliminaire Platinum dans la catégorie BD+C:CS ainsi que la certification préliminaire WELL et devraient obtenir la meilleure certification Platinum une fois terminés. Il s’agit de la deuxième plus grande propriété précertifiée du Japon après Azabudai Hills.

La Station Tower sera en outre alimentée à 100 % par des énergies renouvelables conformes RE100 dès son achèvement.

