SWTCH Energy s'associe à Bectrol pour déployer des bornes de recharge pour véhicules électriques partout au Québec

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--SWTCH Energy, un fournisseur de solutions de recharge pour véhicules électriques (VE) pour les immeubles à logements multiples en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Bectrol, un intégrateur québécois de bornes de recharge pour VE et fournisseur d'automatisation industrielle, de distribution et de fabrication de panneaux de contrôle.

Cette annonce marque le premier partenariat majeur de SWTCH au Québec et contribue à augmenter le nombre d’infrastructures de recharge pour VE pour les locataires d’immeubles résidentiels à logements multiples (IRLM) et d’immeubles commerciaux dans la province.

La plateforme de recharge ouverte et la solution de gestion de l’énergie de SWTCH sont déjà interopérables avec le Circuit électrique d’Hydro-Québec, qui est présent au Québec et ailleurs. Cette interopérabilité fait de SWTCH un fournisseur de recharge de choix pour les installateurs régionaux, tels que Bectrol.

« SWTCH est honoré de s'associer à Bectrol, un chef de file des projets d'installation de recharge de VE au Québec », a déclaré Carter Li, PDG et cofondateur de SWTCH Energy. « Bectrol est devenu un chef de file régional en tant qu'intégrateur de bornes de recharge pour VE, et nous sommes ravis d'étendre notre solution et notre équipe pour le déploiement de bornes de recharge à travers le Québec ensemble. »

À l'heure actuelle, 46 % de tous les VE immatriculés au Canada sont situés au Québec. Pionnier de longue date de l'électrification, le Québec s'est engagé en 2020 à interdire la vente de tous les nouveaux véhicules à essence dans la province après 2035, plusieurs mois avant que le Canada ne s'engage à atteindre le même objectif à l'échelle nationale, et a l'objectif ambitieux d'avoir 1,5 million de véhicules électriques sur la route d'ici 2030. Ces plans d'électrification nécessitent toutefois de solides infrastructures de recharge qui seront disponibles grâce à ce nouveau partenariat.

« Nous avons décidé de nous associer à SWTCH, une entreprise canadienne, parce que sa solution de gestion de l'énergie est efficace, fiable et économique », a déclaré Jean Nicolas Dupéré, co-directeur stratégique chez Bectrol. « La technologie SWTCH est entièrement personnalisable et facile à installer, sans limiter les utilisateurs à un seul fabricant de matériel ou un réseau de charge spécifique. Nous sommes impatients d'électrifier le Québec ensemble, tout en partageant nos relations avec les fabricants et les entrepreneurs électrique. »

Bien que le Québec ne dispose actuellement d'aucune réglementation provinciale pour rendre les IRLM prêts pour les VE, la ville de Laval exige déjà que les nouveaux IRLM fournissent des structures électriques pour les recharges de VE. D'autres villes devraient suivre le mouvement dans les mois et les années à venir, ce qui rend cette annonce particulièrement séduisante.

Le partenariat entre Bectrol et SWTCH s’inscrit dans la foulée de l’entente d’itinérance 2022 de SWTCH avec le Circuit Électrique, le plus grand réseau public de recharge de VE au Québec. Par conséquent, les titulaires de comptes SWTCH et du Circuit Électrique ont l’opportunité de charger sur l'un ou l'autre des réseaux, permettant ainsi aux conducteurs SWTCH d'avoir accès à 3 800 bornes de recharge supplémentaires, dont 600 bornes de recharge rapide. En contrepartie, les électromobilistes du Circuit Électrique ont eu accès à 2750 bornes de recharge supplémentaires dans des propriétés à locataires multiples en Amérique du Nord.

À propos de SWTCH Energy Inc.

SWTCH, dont le siège social est situé à Toronto, en Ontario, et qui a des bureaux à Brooklyn et à Boston, est une pionnière dans le domaine des solutions de recharge pour VE pour les immeubles commerciaux et multifamiliaux en Amérique du Nord. SWTCH exploite les dernières technologies disponibles pour aider les propriétaires et les exploitants d'immeubles à déployer la recharge de VE en puisant dans leur infrastructure de réseau existante. Grâce à une innovation constante et à un vaste réseau de partenariats, SWTCH fournit le modèle d'affaires le plus rentable avec une proposition de valeur unique pour que les immeubles à locataires multiples restent compétitifs. Pour en savoir plus, consultez le site www.swtchenergy.com.

À propos de Bectrol

Bectrol est basée à Saint-Hyacinthe au Québec. L’entreprise a été créée en 1979 et se compose d'une équipe de 90 personnes dédiées à l'automatisation industrielle et à la fabrication de panneaux de contrôle. Bectrol Électrification est devenu un chef de file dans les projets d'électrification des transports au Québec, avec plus de 9 ans d'expérience dans l'installation de projets de recharge de VE. Bectrol offre une expérience clé en main pour les projets de recharge de VE de toutes tailles – accompagnant les clients de la phase de conception initiale, jusqu'à l'installation et à la maintenance continue. Pour en savoir plus, consultez le site www.bectrolelectrification.com.