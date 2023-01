KBI Biopharma kondigt onderaannemingscontract aan met Mapp Biopharmaceutical voor behandeling van Soedan-ebolavirus

DURHAM, N.C.--(BUSINESS WIRE)--KBI Biopharma, Inc. (KBI), een JSR Life Sciences-bedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat het een onderaannemingscontract is aangegaan met Mapp Biopharmaceutical, Inc. (Mapp) voor de verdere ontwikkeling en productie van MBP134, een experimentele combinatiebehandeling met monoklonale antilichamen voor het Soedan-ebolavirus (SUDV)*.

Met de recente uitbraak in Oeganda werd Mapp gecontracteerd door de Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), onderdeel van de Administration for Strategic Preparedness and Response binnen het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Welzijn, om nooddoses van MBP134 te ontwikkelen teneinde aan deze kritieke medische behoefte te voldoen. Momenteel zijn er geen door de FDA goedgekeurde medische tegenmaatregelen beschikbaar voor SUDV. KBI speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van de inspanningen van Mapp door versnelde productontwikkelingsondersteuning te bieden, inclusief analytische en productiebijdragen op meerdere wereldwijde locaties.

"SUDV is een dringende gezondheidscrisis en KBI is verheugd om een onderaannemingscontract aan te gaan met Mapp, waardoor de beschikbaarheid van MBP134 wordt versneld om impact te maken," aldus Dr. Abdelaziz Toumi, Chief Business Officer van KBI Biopharma en Selexis SA. "De technische expertise van onze wetenschappers, technici, analisten en ingenieurs maakt de ontwikkeling van geavanceerde workflows mogelijk die kostbare tijd en middelen besparen. We zijn er trots op dat we onze cross-continentale teams snel kunnen mobiliseren om deze volksgezondheidscrisis aan te pakken.” geslacht. Daarentegen biedt MBP134 ongekende bescherming tegen antigeen diverse ebolavirussen bij een enkele dosering.

In september 2022 verkondigden de volksgezondheidsautoriteiten in de Republiek Oeganda een uitbraak van de ebolaziekte veroorzaakt door SUDV. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er op 5 december 2022 142 bevestigde gevallen en 55 doden. Momenteel is er geen remedie voor de ziekte van het Soedan-ebolavirus, die een sterftecijfer heeft van ongeveer 50%.

Hoewel er geen algemeen beschikbare remedie is, zijn veelbelovende therapeutische opties zoals MBP134 in ontwikkeling. MBP134 is een therapeutische kandidaat met twee antilichamen waarvan de werkzaamheid van het pan-ebolavirus is aangetoond in niet-klinische onderzoeken. Alternatieve therapeutische benaderingen zijn vaak beperkt tot een enkel lid van het Ebolavirus-geslacht. Daarentegen biedt MBP134 ongekende bescherming tegen antigeen diverse ebolavirussen bij een enkele dosering.

Abdel voegde toe: "Toekomstige uitbraken van de ebolavirusziekte zijn onvermijdelijk, maar toegang bieden tot een therapeutische kandidaat die meerdere virussoorten kan behandelen, zal een dramatische invloed hebben op de behandelkracht. KBI ondersteunt met trots de belangrijke ontwikkeling van MBP134 door Mapp."

Over KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc., een JSR Life Sciences-bedrijf, is een wereldwijde contractontwikkelings- en productieorganisatie (CDMO) die volledig geïntegreerde, versnelde geneesmiddelenontwikkeling en biologische productiediensten en -expertise levert aan biowetenschappelijke bedrijven. Met elk van zijn meer dan 500 klantpartners werkt KBI nauw samen om programma's voor de ontwikkeling van geneesmiddelen te personaliseren en in hoog tempo te versnellen. Gebouwd op een fundament van analytische capaciteiten van wereldklasse en uitgebreide wetenschappelijke en technische expertise, levert KBI robuuste procesontwikkeling en klinische en commerciële cGMP-productiediensten voor zoogdier-, microbiële en celtherapieprogramma's. KBI staat bekend om zijn kwaliteitsproductie en helpt partners om kandidaat-geneesmiddelen naar de kliniek en de markt te brengen. KBI bedient haar wereldwijde partners met acht locaties in Europa en de VS. Meer informatie is beschikbaar op www.kbibiopharma.com.

Over Mapp Biopharmaceutical, Inc.

Mapp Biopharmaceutical, Inc. (San Diego, CA) is een particulier biotechbedrijf dat nieuwe antilichaamgeneesmiddelen ontwikkelt om infectieziekten te voorkomen en te behandelen, met de nadruk op onvervulde behoeften op het gebied van wereldwijde gezondheid en biologische verdediging. www.mappbio.com

* Deze onderaannemingsovereenkomst wordt geheel of gedeeltelijk gefinancierd met federale fondsen van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Welzijn, Administration for Strategic Preparedness and Response, Biomedical Advanced Research and Development Authority, onder contractnummer 75A50122C00061.

