Juniper Networks choisi pour mettre à niveau le réseau dorsal IP de Virgin Media O2 en vue d'une compatibilité 800G

SUNNYVALE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Juniper Networks (NYSE : JNPR), un chef de file des réseaux sécurisés optimisés par l'IA, annonce aujourd'hui que Virgin Media O2, un des plus grands fournisseurs de services fixes et mobiles du Royaume-Uni avec environ 50 millions de connexions médias en ligne, a réussi à mettre à niveau son réseau dorsal IP avec Juniper — capable de supporter 800G. Virgin Media O2 investit dans des infrastructures durables à long terme qui peuvent répondre à une croissance soutenue des données et aux demandes de bande passante. Son investissement sous-tend l’introduction rapide de services générateurs de revenus tout en offrant une réduction sensible en termes d’énergie, de refroidissement et d'espace.

Une bonne expérience utilisateur est un vecteur fondamental du succès. Alors que son expansion 5G et réseau se poursuit, Virgin Media O2 s’est tournée vers Juniper pour construire un réseau compatible 400G et 800G afin de créer une base numérique pérenne pour ses clients. Virgin Media O2 a choisi Juniper comme partenaire technologique de cette mise à niveau stratégique pour de nombreuses raisons, y compris son bilan éprouvé en tant que fournisseur de réseau clé depuis plus de dix ans avec Virgin Media et O2 avant leur joint-venture en 2021. Un autre facteur important a été la capacité de Juniper à fournir des atouts économiques à Virgin Media O2. Ceux-ci incluent la protection des investissements à long terme grâce à une innovation informatique continue et personnalisée en suivant le rythme des demandes du marché, l’utilisation planifiée d’outils d’automatisation pour aider à réduire les coûts opérationnels et un coût total de possession favorable avec une consommation énergétique réduite.

Faits saillants

Au cours de la dernière année, Virgin Media O2 a connu une croissance de 32 % du trafic sur son réseau mobile, une croissance de 16 % des téléchargements de données à large bande et une charge de trafic maximale de 22 To, soulignant la nécessité d’une capacité de données accrue et d’une évolutivité flexible

Virgin Media O2 a migré avec succès tout le trafic de base dans ses six sites dorsaux à travers le Royaume-Uni avec les PTX10008 Packet Transport Routers de Juniper Networks, qui sont spécialement conçus pour fournir une transformation réseau optimisée dans le cloud, à grande échelle et avec une flexibilité opérationnelle

Les routeurs modulaires PTX10008 offrent une consommation réduite des ressources grâce à des caractéristiques de conception intrinsèquement durables, y compris un refroidissement avant-arrière, des alimentations flexibles pouvant utiliser des modes de haute ou de faible puissance et une capacité de port haute densité qui permet un débit optimisé dans un facteur de forme compact

La capacité 400G évolutive et sécurisée est obtenue grâce à une densité de port ultra-haute, un cryptage MACSec natif en ligne sur tous les ports, couplé à la dernière génération d’innovation ASIC qui optimise toute une gamme de cartes de ligne

Les routeurs PTX10008 prennent en charge les émetteurs-récepteurs optiques cohérents 400G (400G ZR et ZR+) sans perte de densité, et sont prêts pour une évolutivité à 800G avec des composants innovants et des cartes de ligne facilement échangées dans le châssis

L’infrastructure de Virgin Media O2 sera soutenue par le système d’exploitation unique de Juniper, Junos® OS Evolved. Cette approche assurera la continuité des opérations rationalisées.

Citations

« L’ambition déclarée de Virgin Media O2 est de mettre à niveau le Royaume-Uni, en fournissant un accès rapide et fluide à large bande et des services mobiles au plus grand nombre de foyers et d’entreprises. Cela nécessite une innovation et un investissement responsables et stratégiques pour créer une infrastructure de réseau souple qui peut évoluer simultanément en phase avec notre activité, tenir compte de la consommation de ressources et offrir un cycle de vie prolongé qui protège notre investissement. Juniper est un partenaire technologique de longue date, il est donc très rassurant d'avoir la même vision de la croissance durable, de l’expérience utilisateur et de l’importance fondamentale du numérique dans nos communautés et notre économie. »

- Jeanie York, responsable de la technologie, Virgin Media O2

« Sans la bonne approche, les prestataires de services sont confrontés à un ensemble complexe de défis techniques et commerciaux qui peuvent être contradictoires, voire insolubles et susceptibles de se multiplier à l’avenir. Virgin Media O2 a choisi de tirer parti des innovations de Juniper au niveau des composants, des logiciels et de l'automatisation qui peuvent éliminer la complexité pour fournir une base de réseau simplifiée, plus fiable et plus durable pour son activité. Cela signifie que l’entreprise peut adopter et accélérer la croissance et l’évolution des services, en sachant que ses millions d’utilisateurs continueront de profiter des meilleures expériences numériques, quelles que soient les exigences futures. »

- Raj Yavatkar, responsable de la technologie, Juniper Networks

