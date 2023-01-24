Graforce和川崎燃氣輪機歐洲有限公司就零碳熱電聯產解決方案展開合作

柏林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--德國領先的零碳氫機組供應商Graforce與歐洲燃氣輪機和熱電聯產企業川崎燃氣輪機歐洲有限公司（Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH，下稱「川崎」）正就零排放熱電聯產展開合作。聯合創新機組概念將Graforce的甲烷電解技術(plasmalysis)與川崎的氫氣渦輪機相結合。零碳熱電解決方案的首批客戶專案目前正在進行中。

Graforce技術長Jens Hanke博士解釋道：「我們的零排放聯合機組是化石燃料和製造業脫碳領域的一項突破。這項技術透過氫氣產生無二氧化碳的高溫熱能，炭黑被用作生產原料，而且最好的一點在於，這一過程能夠實現自給自足，啟動後不需要額外電力，這反過來又減輕了電網壓力。」

工業過程脫碳

新的機組解決方案透過甲烷電解技術從生物甲烷、天然氣、液化天然氣或液化石油氣中生成氫氣。碳氫化合物仍將是初始來源，但不會燃燒，而是由高頻電漿將其分解成不含二氧化碳的氫氣和炭黑。

氫氣在川崎的氫氣渦輪機中被轉化為電能，並在電漿電解槽中被重新用於製氫。氫氣渦輪機的無二氧化碳超高溫廢氣可用於各類產業的生產過程。以前使用天然氣生成高溫熱量的公司可以顯著提高其整體效率，同時降低天然氣成本，尤其是電力成本。

炭黑被用作工業生產的合成原料。透過這種方式，二氧化碳可以長期封存在鋼鐵、水泥或用於改良土壤。對於同時需要高溫和大量炭黑以進行生產的產業來說，這一過程在氣候保護和成本效益方面能夠帶來雙重收益。

除了工業之外，這種採用氫氣的熱電聯產機組還可以用於對周邊城市地區進行無二氧化碳供暖。

這兩項技術分別於2020年和2022年獲得德國天然氣產業創新獎(Innovation Award of the German Gas Industry)。

關於川崎燃氣輪機歐洲有限公司

這家德國企業是川崎重工業株式會社（日本）的獨資子公司，透過提供天然氣和氫燃氣輪機發電機組，幫助各行各業提高能源效率，並為全球環保做出貢獻。http://www.kawasaki-gasturbine.de/en

關於Graforce GmbH

Graforce是一家德國氫技術公司，從事電力多元化轉換(Power-to-X)機組的開發和製造，以對化石能源產業、工業以及供熱、運輸和建築業進行脫碳。為了在全球迅速推廣其氫技術，公司目前正在擴大與金融和策略投資人的策略合作夥伴關係。www.graforce.com/EN

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