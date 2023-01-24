Graforce和川崎燃气轮机欧洲有限公司就零碳热电联产解决方案展开合作

柏林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--德国领先的零碳氢机组供应商Graforce与欧洲燃气轮机和热电联产企业川崎燃气轮机欧洲有限公司（Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH，下称“川崎”）正就零排放热电联产展开合作。联合创新机组概念将Graforce的甲烷电解技术(plasmalysis)与川崎的氢气涡轮机相结合。零碳热电解决方案的首批客户项目目前正在进行中。

Graforce首席技术官Jens Hanke博士解释道：“我们的零排放联合机组是化石燃料和制造业脱碳领域的一项突破。这项技术通过氢气产生无二氧化碳的高温热能，炭黑被用作生产原料，而且最好的一点在于，这一过程能够实现自给自足，启动后不需要额外电力，这反过来又减轻了电网压力。”

工业过程脱碳

新的机组解决方案通过甲烷电解技术从生物甲烷、天然气、液化天然气或液化石油气中生成氢气。碳氢化合物仍将是初始来源，但不会燃烧，而是由高频等离子体将其分解成不含二氧化碳的氢气和炭黑。

氢气在川崎的氢气涡轮机中被转化为电能，并在等离子电解槽中被重新用于制氢。氢气涡轮机的无二氧化碳超高温废气可用于各类行业的生产过程。以前使用天然气生成高温热量的公司可以显著提高其整体效率，同时降低天然气成本，尤其是电力成本。

炭黑被用作工业生产的合成原料。通过这种方式，二氧化碳可以长期封存在钢铁、水泥或用于改良土壤。对于同时需要高温和大量炭黑以进行生产的行业来说，这一过程在气候保护和成本效益方面能够带来双重收益。

除了工业之外，这种基于氢气的热电联产机组还可以用于对周边城市地区进行无二氧化碳供暖。

这两项技术分别于2020年和2022年获得德国天然气行业创新奖(Innovation Award of the German Gas Industry)。

关于川崎燃气轮机欧洲有限公司

这家德国企业是川崎重工业株式会社（日本）的全资子公司，通过提供天然气和氢燃气轮机发电机组，帮助各行各业提高能源效率，并为全球环保做出贡献。http://www.kawasaki-gasturbine.de/en

关于Graforce GmbH

Graforce是一家德国氢技术公司，从事电力多元化转换(Power-to-X)机组的开发和制造，以对化石能源行业、工业以及供热、运输和建筑行业进行脱碳。为了在全球范围内迅速推广其氢技术，公司目前正在扩大与金融和战略投资者的战略合作伙伴关系。www.graforce.com/EN

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