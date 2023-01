Graforce e Kawasaki Gas Turbine Europe cooperam em soluções de cogeração de calor e energia com carbono zero

Hydrogen turbines and methane electrolysis are game changers for an electricity-independent zero carbon heat-power cogeneration. (Photo: Business Wire)

BERLIM--(BUSINESS WIRE)--A Graforce, líder alemã no fornecimento de usinas de hidrogênio com carbono zero, e a Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH (Kawasaki), uma empresa europeia de turbinas a gás e cogeração de calor e energia, vêm cooperando para geração de calor e energia com emissão zero. O conceito inovador conjunto da planta combina a tecnologia de eletrólise de metano da Graforce (plasmalise) com turbinas de hidrogênio da Kawasaki. Os primeiros projetos de clientes para esta solução de geração de calor e energia com zero carbono estão em curso.

"Nossa planta conjunta de emissão zero é um avanço para a descarbonização de combustíveis fósseis e setores fabris", explica o Dr. Jens Hanke, Diretor de Tecnologia da Graforce. "Esta tecnologia gera calor de alta temperatura isento de CO 2 via hidrogênio, sendo o negro de fumo utilizado como matéria-prima na produção e, o melhor de tudo, o processo é autossuficiente e não precisa de mais eletricidade após iniciado. Por sua vez, isto alivia a tensão nas redes elétricas."

Decarbonização de processos industriais

A nova solução da planta gera hidrogênio a partir de biometano, gás natural, GNL ou GLP pela tecnologia de eletrólise do metano. Os hidrocarbonetos continuarão sendo a fonte inicial, mas em vez de serem queimados, um plasma de alta frequência divide os hidrocarbonetos em hidrogênio isento de CO 2 e negro de fumo.

O hidrogênio é convertido em eletricidade na turbina a gás de hidrogênio da Kawasaki e reutilizado para produzir hidrogênio no eletrolisador de plasma. O gás de exaustão isento de CO 2 em temperatura extremamente alta da turbina a gás de hidrogênio pode ser empregado em processos de produção em diversas indústrias. As empresas que anteriormente geravam calor em alta temperatura com gás natural podem aumentar significativamente sua eficiência geral, reduzindo seus custos de gás e sobretudo de eletricidade.

O negro de fumo é utilizado como matéria-prima sintética para a produção industrial. Deste modo, o CO 2 pode ser extraído a longo prazo do aço, cimento ou para melhoria do solo. Para indústrias que requerem altas temperaturas e grandes quantidades de negro de fumo para produção, este processo compensa duas vezes: em termos de proteção do clima e rentabilidade.

Além da indústria, esta planta de cogeração de energia térmica baseada em hidrogênio pode ser utilizada para aquecimento isento de CO 2 em áreas urbanas adjacentes.

Ambas as tecnologias foram premiadas com o Prêmio de Inovação da Indústria Alemã de Gás, em 2020 e 2022.

Sobre

Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH

A empresa alemã, subsidiária 100% da Kawasaki Heavy Industries, LTD. (Japão), fornece o conjunto gerador de turbina a gás natural e hidrogênio para melhorar a eficiência energética de várias indústrias e contribuir com a conservação ambiental em todo o mundo. http://www.kawasaki-gasturbine.de/en

Graforce GmbH

A Graforce é uma empresa alemã de tecnologia de hidrogênio que desenvolve e fabrica plantas Power-to-X para descarbonizar energias fósseis, setores industriais e setores de aquecimento, transporte e construção. Atualmente, a empresa está em um processo de ampliar suas parcerias estratégicas com investidores financeiros e estratégicos, a fim de expandir com rapidez sua tecnologia de hidrogênio a nível mundial. www.graforce.com/EN

