Hydrogen turbines and methane electrolysis are game changers for an electricity-independent zero carbon heat-power cogeneration. (Photo: Business Wire)

Hydrogen turbines and methane electrolysis are game changers for an electricity-independent zero carbon heat-power cogeneration. (Photo: Business Wire)

BERLINO--(BUSINESS WIRE)--Graforce, fornitore leader in Germania di impianti a idrogeno a zero emissioni, e Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH (Kawasaki), azienda europea di turbine a gas e cogenerazione di calore ed energia, collaborano per la generazione di calore ed energia a zero emissioni. L'innovativo concetto di impianto congiunto combina la tecnologia di elettrolisi del metano (plasmalisi) di Graforce con le turbine a idrogeno di Kawasaki. I primi progetti dei clienti per questa soluzione di calore ed energia a zero emissioni sono in fase di realizzazione.

"Il nostro impianto congiunto a emissioni zero è una svolta per la decarbonizzazione sia dei combustibili fossili che delle industrie manifatturiere", spiega il dott. Jens Hanke, CTO di Graforce. "Il processo è autonomo e non necessita di ulteriore corrente elettrica dopo essere stato avviato."

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.