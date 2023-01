Graforce et Kawasaki Gas Turbine Europe collaborent pour fournir des solutions de cogénération chaleur-électricité zéro carbone

Hydrogen turbines and methane electrolysis are game changers for an electricity-independent zero carbon heat-power cogeneration. (Photo: Business Wire)

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Graforce, le principal fournisseur allemand d’installations de production d’hydrogène zéro carbone, et Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH (Kawasaki), une entreprise européenne spécialisée dans les turbines à gaz et la cogénération chaleur-énergie, coopèrent pour produire de la chaleur et de l’électricité zéro émission. Leur concept innovant conjoint combine la technologie de l’électrolyse du méthane (plasmalyse) de Graforce et les turbines à hydrogène de Kawasaki. Les premiers projets clients pour cette solution de chaleur-électricité sans carbone sont en cours de préparation.

«Notre système commun zéro émission représente une avancée majeure en matière de décarbonation des combustibles fossiles et des industries manufacturières, explique Jens Hanke, directeur technique de Graforce. Cette technologie permet de générer de la chaleur à haute température sans CO 2 à partir de l’hydrogène, le noir de carbone étant utilisé comme matière première. Autre avantage, le processus est autosuffisant et ne nécessite pas d’électricité supplémentaire une fois qu’il a démarré, ce qui allège la pression exercée sur les réseaux électriques.»

Décarbonation des processus industriels

Cette nouvelle solution utilise la technologie de l’électrolyse du méthane pour générer de l’hydrogène à partir de biométhane, de gaz naturel, de GNL ou de GPL. Si les hydrocarbures restent la source initiale, ils ne sont plus brûlés: un plasma à haute fréquence les décompose en hydrogène sans CO 2 et en noir de carbone.

L’hydrogène est converti en électricité dans la turbine à gaz alimentée à l’hydrogène de Kawasaki, puis réutilisé pour produire de l’hydrogène dans l’électrolyseur à plasma. Les gaz d’échappement sans CO 2 à ultra haute température de la turbine à gaz alimentée à l’hydrogène peuvent être utilisés dans les processus de production de diverses industries. Les entreprises qui produisaient auparavant de la chaleur à haute température avec du gaz naturel peuvent augmenter considérablement leur efficacité globale tout en réduisant leurs coûts de gaz et surtout d’électricité.

Le noir de carbone est utilisé comme matière première synthétique pour la production industrielle. Le CO 2 peut ainsi être séquestré à long terme dans l’acier, le ciment ou pour améliorer les sols. Dans les processus industriels nécessitant à la fois des températures élevées et de grandes quantités de noir de carbone, ce procédé est doublement avantageux: il et rentable à la fois en termes de protection du climat et de rentabilité.

Outre ses applications industrielles, cette technologie de cogénération chaleur-électricité basée sur l’hydrogène peut être utilisée pour le chauffage zéro CO 2 des zones urbaines environnantes.

Les deux technologies ont été récompensées en 2020 et 2022 par le Prix de l’innovation de l’industrie gazière allemande.

À propos de

Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH

Filiale à 100% de Kawasaki Heavy Industries Ltd (Japon), Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH est une société allemande qui produit des groupes électrogènes à turbine à gaz naturel et à hydrogène permettant d’améliorer l’efficacité énergétique de divers secteurs industriels et de contribuer à la préservation de l’environnement mondial. http://www.kawasaki-gasturbine.de/en

Graforce GmbH

Graforce est une société allemande de technologie de l’hydrogène qui développe et fabrique des installations power-to-X pour décarboner les énergies fossiles, diverses industries et les secteurs de la chaleur, des transports et du bâtiment. La Société cherche actuellement à renforcer ses partenariats stratégiques avec des investisseurs financiers essentiels pour accélérer l’évolution de sa technologie de l’hydrogène dans le monde entier. www.graforce.com/EN

