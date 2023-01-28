Cepton, Inc.宣佈完成由Koito Manufacturing提供的1億美元融資

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--矽谷高性能雷射雷達解決方案的創新者和領導者Cepton, Inc. (“Cepton”) (Nasdaq: CPTN)今天宣佈，公司於2023年1月19日完成之前宣佈的由長期汽車一級合作夥伴和當前股東Koito Manufacturing Co., Ltd. (“Koito”) (TSE: 7276)提供的1億美元融資。這筆投資以可轉換優先股的形式進行，在2023年1月11日的Cepton股東特別會議上獲得批准，從發行日期的一週年開始可轉換為Cepton的普通股，初始轉換價格約為每股2.585美元。

Cepton共同創辦人兼執行長Jun Pei博士表示：「隨著我們加深與Koito的合作關係，我們欣然宣佈完成此次優先股投資，我們計畫部署額外的資金來幫助我們開啟下一階段的成長，繼續執行批量生產，並擴大我們的合作範圍，以贏得更多的汽車OEM計畫。」

Koito總裁Michiaki Kato先生表示：「我們很高興完成了對Cepton的第三輪投資，此項投資鞏固了我們對雷射雷達以及為全球駕駛人提高汽車安全的承諾。今年對我們來說是重要的一年，我們將致力於雷射雷達產品的商業化和規模化生產。我們與Cepton擁有穩固的合作記錄，並期待達成成為雷射雷達領域領導者的共同目標。」

有關完成本次融資的更多詳細資訊，將包含在Cepton遞交給美國證券交易委員會的Form 8-K文件中。

顧問

ICR Capital LLC擔任Cepton的獨家財務顧問，美邁斯律師事務所(O’Melveny & Myers LLP)擔任Cepton的法律顧問。SMBC Nikko擔任Koito的獨家財務顧問，Davis Polk & Wardwell LLP和Nishimura & Asahi擔任Koito的法律顧問。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法》之「安全港」條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以從諸如「估計 」、「目的 」、「計畫 」、「預計 」、「預測 」、「打算 」、「將 」、「期望 」、「預期 」、「認為 」、「尋求 」、「目標 」、「里程碑 」、「旨在 」、「擬議 」等詞語的使用，以及預測或暗示未來事件、趨勢、條款和/或條件或非歷史事件陳述的其他類似表達形式而加以識別。Cepton提醒此新聞稿的讀者，這些前瞻性陳述會受到風險和不確定性的影響，其中大多數是難以預測的，而且許多是Cepton無法控制的，可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。這些前瞻性陳述包括但不限於關於此次投資潛在利益的陳述，包括Cepton的財務狀況和執行商業化和大眾市場部署目標的能力。這些前瞻性陳述不應被視為代表Cepton在本新聞稿發佈日期之後的任何日期的評估。因此，讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述。Cepton沒有義務更新任何前瞻性陳述來反映陳述發表日期之後的事件或情況或反映意外事件的發生。

關於Cepton

Cepton是位於矽谷的創新企業，為汽車（自動駕駛/輔助駕駛）、智慧城市、智慧空間和智慧工業應用提供採用雷射雷達的解決方案。憑藉其獲得專利的雷射雷達技術，Cepton旨在使雷射雷達成為主流，獲致性能、成本和可靠性的平衡，同時為各行各業提供可擴充和智慧3D感知解決方案。

Cepton與Koito一起獲得通用汽車業務的重要ADAS雷射雷達系列產品訂單。Cepton還與所有其他十大原始設備製造商合作。

Cepton成立於2016年，由在先進雷射雷達和影像科技領域擁有數十年集體經驗的業界資深人士領導。公司專注於高性能、高品質的雷射雷達解決方案的大眾市場商業化。Cepton總部位於美國加州聖荷西，在密西根州特洛伊設有卓越中心設施，為大底特律地區的汽車客戶提供在地支援。公司在德國、加拿大、日本、印度和中國也設有辦事處，為快速成長的全球客戶群提供服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.cepton.com，並在Twitter和LinkedIn上關注Cepton。

關於Koito

Koito Manufacturing Co., Ltd. (Koito)以「為您的安全提供照明」為企業口號，自1915年成立以來，在汽車照明領域一直居於領先地位。目前，Koito集團由分佈在全球13個國家的31家公司組成，透過由五個主要地區（日本、美洲、歐洲、中國和亞洲）領導的全球網路，為世界各地的客戶提供產品和服務。其產品因其高品質和先進科技而受到肯定，被世界各地的汽車製造商廣泛使用。該公司正在開發下一代照明技術和相關設備、控制系統及環保產品、材料和生產方法，以因應未來的運輸轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.koito.co.jp/english。

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