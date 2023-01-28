Cepton, Inc.宣布完成由Koito Manufacturing提供的1亿美元融资

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--硅谷高性能激光雷达解决方案的创新者和领导者Cepton, Inc. (“Cepton”) (Nasdaq: CPTN)今天宣布，公司于2023年1月19日完成由之前宣布的长期汽车一级合作伙伴和当前股东Koito Manufacturing Co., Ltd. (“Koito”) (TSE: 7276)提供的1亿美元融资。这笔投资以可转换优先股的形式进行，在2023年1月11日的Cepton股东特别会议上获得批准，从发行日期的一周年开始可转换为Cepton的普通股，初始转换价格约为每股2.585美元。

Cepton联合创始人兼首席执行官Jun Pei博士表示：“随着我们加深与Koito的合作关系，我们很高兴地宣布完成此次优先股投资，我们计划部署额外的资金来帮助我们开启下一阶段的增长，继续执行批量生产，并扩大我们的合作范围，以赢得更多的汽车OEM项目。”

Koito总裁Michiaki Kato先生表示：“我们很高兴完成了对Cepton的第三轮投资，此项投资巩固了我们对激光雷达以及为全球司机提高汽车安全的承诺。今年对我们来说是重要的一年，我们将致力于实现激光雷达产品的商业化和规模化生产。我们与Cepton有着良好合作历史，并期待实现成为激光雷达领域领导者的共同目标。”

有关完成本次融资的更多详细信息，将包含在Cepton向美国证券交易委员会提交的Form 8-K文件中。

顾问

ICR Capital LLC担任Cepton的独家财务顾问，美迈斯律师事务所(O’Melveny & Myers LLP)担任Cepton的法律顾问。SMBC Nikko担任Koito的独家财务顾问，Davis Polk & Wardwell LLP和Nishimura & Asahi担任Koito的法律顾问。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法》之“安全港”条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用诸如“估计”、“目的”、“计划”、“预计”、“预测”、“打算”、“将”、“期望”、“预期”、“认为”、“寻求”、“目标”、“里程碑”、“旨在”、“拟议”等词语，以及预测或暗示未来事件、趋势、条款和/或条件或非历史事件陈述的其他类似表达形式而加以识别。Cepton提醒此新闻稿的读者，这些前瞻性陈述会受到风险和不确定性的影响，其中大多数是难以预测的，而且许多是Cepton无法控制的，可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。这些前瞻性陈述包括但不限于关于此次投资潜在利益的陈述，包括Cepton的财务状况和执行商业化和大众市场部署目标的能力。这些前瞻性陈述不应被视为代表Cepton在本新闻稿发布日期之后的任何日期的评估。因此，读者不应过度依赖这些前瞻性陈述。Cepton没有义务更新任何前瞻性陈述来反映陈述发表日期之后的事件或情况或反映意外事件的发生。

关于Cepton

Cepton是一家硅谷创新企业，为汽车（自动驾驶/辅助驾驶）、智慧城市、智慧空间和智慧工业应用提供基于激光雷达的解决方案。凭借其获得专利的激光雷达技术，Cepton旨在使激光雷达成为主流，实现性能、成本和可靠性的平衡，同时提供跨行业的可扩展和智能三维感知解决方案。

Cepton与Koito一起获得了通用汽车业务的重要ADAS激光雷达系列产品订单。Cepton还与所有其他前十大原始设备制造商合作。

Cepton成立于2016年，由在先进激光雷达和成像技术领域拥有数十年集体经验的行业资深人士领导。公司专注于高性能、高质量的激光雷达解决方案的大众市场商业化。Cepton总部位于美国加州圣何塞，在密歇根州特洛伊设有卓越中心设施，为大底特律地区的汽车客户提供本地支持。公司在德国、加拿大、日本、印度和中国也设有办事处，为快速增长的全球客户群提供服务。如需了解更多信息，请访问www.cepton.com，并在Twitter和LinkedIn上关注Cepton。

关于Koito

Koito Manufacturing Co., Ltd. (Koito)以“为您的安全提供照明”为企业口号，自1915年成立以来在汽车照明领域一直处于领先地位。目前，Koito集团由分布在全球13个国家的31家公司组成，通过由五个主要地区（日本、美洲、欧洲、中国和亚洲）领导的全球网络为世界各地的客户提供产品和服务。其产品因其高质量和先进技术而得到认可，被世界各地的汽车制造商广泛使用。该公司正在通过开发下一代照明技术和相关设备、控制系统及环保产品、材料和生产方法来应对未来的交通转型。如需了解更多信息，请访问www.koito.co.jp/english。

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