Cepton, Inc. Anuncia Conclusão de Investimento de US$ 100 Milhões da Koito Manufacturing

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Cepton, Inc. ("Cepton") (Nasdaq: CPTN), um inovador do Vale do Silício e líder em soluções lidar de alto desempenho, anunciou hoje a finalização de seu investimento previamente anunciado de US$ 100 milhões (o "Investimento") de sua parceria automotiva de nível 1 a longo prazo e atual acionista da Koito Manufacturing Co., Ltd. ("Koito") (TSE: 7276) em 19 de janeiro de 2023. O Investimento, na forma de ações preferenciais conversíveis, foi aprovado em assembleia especial de acionistas da Cepton em 11 de janeiro de 2023, sendo conversível a partir do primeiro aniversário da data de emissão, em ações ordinárias da Cepton a um preço de conversão inicial de US$ 2,585 por ação.

"Estamos felizes em anunciar a conclusão do investimento em ações preferenciais à medida que aprofundamos nossa parceria com a Koito", disse o Dr. Jun Pei, cofundador e diretor executivo da Cepton. "Planejamos implantar o capital adicional para ajudar a financiar nosso próximo estágio de crescimento, continuar a execução da produção em série e expandir nossos esforços de cooperação para ganhar programas OEM automotivos adicionais."

"Estamos empolgados por finalizar nosso terceiro investimento na Cepton, que consolida nosso compromisso com a lidar e aumentar a segurança automotiva para motoristas em todo o mundo", disse o Sr. Michiaki Kato, presidente da Koito. "Este é um ano importante para nós, pois trabalhamos para comercializar e fabricar nossos produtos lidar em escala. Temos um forte histórico com a Cepton como parceria e esperamos atingir nossa meta mútua de nos tornarmos líderes na lidar".

Detalhes adicionais sobre a conclusão do investimento serão incluídos em um Formulário 8-K a ser apresentado pela Cepton à SEC (Securities and Exchange Commission).

Consultorias

A ICR Capital LLC atuou como consultoria financeira exclusiva da Cepton e a O'Melveny & Myers LLP atuou como consultoria jurídica da Cepton. A SMBC Nikko atuou como consultoria financeira exclusiva da Koito, bem como a Davis Polk & Wardwell LLP e a Nishimura & Asahi atuaram como consultorias jurídicas da Koito.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui "declarações prospectivas" dentro do significado das disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos EUA de 1995. Declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "estimar", "objetivo", "planejar", "projetar", "prever", "pretender", "irá", "esperar", "antecipar", "acreditar", "buscar", "alvo", "marco", "concebido para", "proposto" ou outras expressões semelhantes que preveem ou implicam eventos futuros, tendências, termos e/ou condições ou que não são declarações de temas históricos. A Cepton adverte os leitores deste comunicado à imprensa de que estas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, a maioria dos quais são difíceis de prever e muitos dos quais estão fora do controle da Cepton, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos resultados esperados. Estas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre os benefícios potenciais do investimento, inclusive quanto à posição financeira da Cepton e capacidade de executar metas de comercialização e implantação no mercado de massa. Estas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representando as avaliações da Cepton em qualquer data posterior à data deste comunicado à imprensa. Como consequência, confiança indevida não deve ser depositada nas declarações prospectivas. A Cepton não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva para refletir eventos ou circunstâncias após a data em que a declaração é feita ou refletir a ocorrência de eventos imprevistos.

Sobre a Cepton

A Cepton é uma empresa inovadora do Vale do Silício de soluções baseadas em lidar para o setor automotivo (ADAS/AV), cidades inteligentes, espaços inteligentes e aplicações industriais inteligentes. Com sua tecnologia lidar patenteada, a Cepton visa conduzir a tendência dominante lidar e obter uma abordagem equilibrada para desempenho, custo e confiabilidade, enquanto permite soluções de percepção 3D escaláveis e inteligentes em todos os setores.

A Cepton recebeu um importante prêmio de produção em série ADAS lidar com a Koito no negócio da General Motors. A Cepton também está envolvida com todos as 10 principais fabricantes de equipamentos originais mundiais.

Fundada em 2016 e liderada por veteranos do setor com décadas de experiência coletiva em uma ampla gama de tecnologias avançadas de lidar e imagem, a Cepton tem foco na comercialização do mercado de massa de soluções lidar de alto desempenho e alta qualidade. A Cepton tem sede em San José, CA e possui um centro de excelência em Troy, MI, que fornece suporte local a clientes automotivos na área metropolitana de Detroit. A Cepton também está presente na Alemanha, Canadá, Japão, Índia e China para atender a uma base mundial de clientes em rápido crescimento. Para mais informação, acesse www.cepton.com e siga a Cepton no Twitter e LinkedIn.

Sobre a Koito

Sob a mensagem corporativa "Iluminação para sua Segurança", a Koito Manufacturing Co., Ltd. (Koito) vem marcando uma história de liderança em iluminação automotiva desde sua fundação em 1915. Hoje, o Grupo Koito é composto por 31 empresas localizadas em 13 países, fornecendo produtos e serviços a clientes ao redor do mundo, mediante uma rede internacional liderada por cinco grandes regiões (Japão, Américas, Europa, China e Ásia). Seus produtos, reconhecidos pela alta qualidade e tecnologia avançada, são amplamente utilizados pelas montadoras do mundo todo. A empresa vem respondendo à futura transformação da mobilidade através do desenvolvimento de tecnologias de iluminação de última geração e equipamentos relacionados, sistemas de controle e produtos, materiais e métodos de produção ecologicamente corretos. Para mais informação, acesse www.koito.co.jp/english.

