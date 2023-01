SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Cepton, Inc. ('Cepton') (Nasdaq: CPTN), een Silicon Valley-innovator en leider in hoogwaardige lidar-oplossingen, kondigde vandaag de voltooiing aan van zijn eerder aangekondigde investering van $ 100 miljoen (de 'Investering') van zijn langdurige Tier 1-automobielpartner en huidige aandeelhouder, Koito Manufacturing Co., Ltd. ('Koito') (TSE: 7276) op 19 januari 2023. De investering, in de vorm van converteerbare preferente aandelen, werd goedgekeurd tijdens een speciale vergadering van Cepton-aandeelhouders op 11 januari 2023, en is vanaf de eerste verjaardag van de uitgiftedatum converteerbaar in gewone aandelen van Cepton tegen een initiƫle conversieprijs van $ 2.

