Cepton, Inc. gibt Abschluss einer Investition von Koito Manufacturing in Höhe von 100 Millionen US-Dollar bekannt

SAN JOSE, Kalifornien, USA--(BUSINESS WIRE)--Cepton, Inc. („Cepton“) (Nasdaq: CPTN), ein innovatives Silicon-Valley-Unternehmen und Marktführer bei leistungsstarken Lidar-Lösungen, gab heute den Abschluss der bereits angekündigten Investition in Höhe von 100 Millionen US-Dollar (die „Investition“) seines langjährigen Tier-1-Partners und derzeitigen Anteilseigners Koito Manufacturing Co., Ltd. („Koito“) (TSE: 7276) am 19. Januar 2023 bekannt. Der Investition in Form von wandelbaren Vorzugsaktien haben die Cepton-Aktionäre am 11. Januar 2023 auf einer außerordentlichen Versammlung zugestimmt. Die Vorzugsaktien sind ab dem ersten Jahrestag des Ausgabedatums zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 2,585 US-Dollar je Aktie in Cepton-Stammaktien wandelbar.

„Es ist uns eine Freude, den Abschluss der Vorzugsaktien-Investition mitteilen zu können, durch die wir unsere Partnerschaft mit Koito weiter vertiefen“, so Dr. Jun Pei, Mitbegründer und CEO von Cepton. „Das zusätzliche Kapital werden wir einsetzen, um unsere nächste Wachstumsphase zu finanzieren, die Serienproduktion fortzusetzen und unsere Kooperationsbemühungen zu erweitern, um zusätzliche OEM-Programme in der Automobilindustrie zu gewinnen.“

„Wir sind sehr erfreut über den Abschluss unserer dritten Investition in Cepton, die unser Engagement für Lidar und die Verbesserung der Sicherheit von Autofahrern weltweit untermauert“, kommentiert Michiaki Kato, President bei Koito. „Dies ist ein wichtiges Jahr für uns, da wir die Kommerzialisierung und Serienfertigung unserer Lidar-Produkte vorbereiten. Wir haben eine überzeugende Erfolgsbilanz mit Cepton als Partner und freuen uns darauf, unser gemeinsames Ziel zu verwirklichen, Marktführer im Bereich Lidar zu werden.“

Weitere Einzelheiten über den Abschluss der Investition werden in einem Formblatt 8-K aufgeführt sein, das Cepton bei der Securities and Exchange Commission einreichen wird.

Berater

ICR Capital LLC fungierte als exklusiver Finanzberater von Cepton, und O‘Melveny & Myers LLP unterstützte Cepton als Rechtsberater. SMBC Nikko trat als exklusiver Finanzberater von Koito auf, und Davis Polk & Wardwell LLP sowie Nishimura & Asahi fungierten als Rechtsberater von Koito.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „schätzen“, „Ziel“, „planen“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „werden“, „erwarten“, „vermuten“, „glauben“, „anstreben“, „anvisieren“, „Meilenstein“, „ausgelegt für“, „vorschlagen“ oder ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet sein, die zukünftige Ereignisse, Trends, Bedingungen und/oder Zustände vorhersagen oder implizieren und die keine Aussagen über historische Sachverhalte sind. Cepton weist Leser dieser Pressemitteilung darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, die zumeist schwer vorhersehbar sind und in vielen Fällen außerhalb des Einflussbereichs von Cepton liegen. Dies kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen zu den möglichen Vorteilen der Investition, einschließlich der finanziellen Position von Cepton und seiner Fähigkeit, die Ziele der Kommerzialisierung und der Einführung auf dem Massenmarkt zu erreichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten von Cepton nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder. Aus diesen Gründen sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Cepton ist nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum der Aussage eingetreten sind, oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen.

Über Cepton

Cepton ist ein innovatives Silicon Valley-Unternehmen für Lidar-basierte Systeme zum Einsatz in der Automobilindustrie (ADAS/AV), in Smart Cities, Smart Spaces und Smart Industrial-Anwendungen. Mit seiner patentierten Lidar-Technologie zielt Cepton darauf ab, Lidar zum Mainstream zu machen, einen ausgewogenen Ansatz in Bezug auf Leistung, Kosten und Zuverlässigkeit zu verfolgen und gleichzeitig skalierbare und intelligente 3D-Wahrnehmungssysteme für alle Branchen zu ermöglichen.

Cepton wurde beim Geschäft mit General Motors zusammen mit Koito ein bedeutender Preis für ihre ADAS-Lidar-Serienproduktion verliehen. Cepton arbeitet auch mit allen Top 10 der globalen OEMs zusammen.

Cepton wurde 2016 gegründet und wird von Branchenveteranen geleitet, die gemeinsam über jahrzehntelange Erfahrung in einem breiten Spektrum erweiterter Lidar- und Bildgebungstechnologien verfügen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Kommerzialisierung hochleistungsfähiger und hochwertiger Lidar-Lösungen für den Massenmarkt. Cepton hat seinen Sitz in San Jose, US-Bundesstaat Kalifornien, und betreibt ein Kompetenzzentrum in Troy, US-Bundesstaat Michigan, um Kunden aus der Automobilindustrie im Großraum Detroit vor Ort unterstützen zu können. Außerdem unterhält Cepton Niederlassungen in Deutschland, Kanada, Japan, Indien und China vertreten, um einen schnell wachsenden globalen Kundenstamm zu bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.cepton.com. Folgen Sie Cepton auf Twitter und LinkedIn.

Über Koito

Ganz im Sinne seiner Unternehmensbotschaft „Lighting for Your Safety“ blickt Koito Manufacturing Co., Ltd. (Koito) auf eine langjährige Tradition als Marktführer im Bereich der Automobilbeleuchtung seit seiner Gründung im Jahr 1915 zurück. Heute umfasst die Koito Group 31 Unternehmen aus 13 Ländern weltweit und liefert Produkte und Dienstleistungen an Kunden in allen Teilen der Welt über ein globales Netzwerk, das von fünf großen Regionen (Japan, Amerika, Europa, China und Asien) angeführt wird. Seine Produkte, die für ihre hohe Qualität und richtungweisende Technologie bekannt sind, werden von Automobilherstellern auf der ganzen Welt verwendet. Das Unternehmen reagiert auf die künftige Transformation der Mobilität durch die Entwicklung von Beleuchtungstechnologien der nächsten Generation und den damit verbundenen Geräten und Steuerungen sowie umweltfreundlichen Produkten, Werkstoffen und Produktionsmethoden. Weitere Informationen finden Sie unter www.koito.co.jp/english.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.