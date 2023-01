Les tracteurs de pelouse Iseki adoptent le système de batterie ultra-polyvalent ZEN 8 SLIM de Forsee Power

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), expert des systèmes de batteries intelligentes pour l'électromobilité durable, annonce qu'Iseki –leader japonais des machines agricoles – a choisi d'équiper son premier modèle de tracteur tondeuse électrique avec les systèmes de batterie de Forsee Power.

Les véhicules intègreront ZEN 8 SLIM, une batterie polyvalente et ultra-mince développée par les ingénieurs de Forsee Power pour le marché off-highway.

Iseki lancera ses tondeuses autoportées électriques SXGE2 en Europe en 2023

Les tracteurs de pelouse sont utilisés pour l'aménagement paysager, l'entretien des terrains de sport et des espaces verts.

Iseki bénéficie d'une forte part de marché en Europe pour les tondeuses autoportées dédiées aux utilisateurs professionnels. En décembre dernier, l'équipementier a lancé son nouveau modèle électrique, le SXGE2.

Il sera introduit en Europe, où les réglementations environnementales entraînent une électrification rapide des équipements. SXGE2 a été conçu sur la base de la version SXG216, à moteur diesel, qui a rencontré un grand succès sur le marché européen de l'entretien paysager. Iseki s'attend à une forte demande pour sa version zéro émission.

ZEN 8 SLIM poursuit son succès commercial sur le marché du off-highway

Chaque tondeuse autoportée Iseki intègrera une batterie ZEN 8 SLIM, positionnée verticalement et située dans le bloc moteur à l'avant du véhicule. Le pack batterie embarque 8 kWh, permettant des opérations pour les paysagistes qui peuvent profiter de faibles vibrations et d'un faible niveau de bruit avec des performances équivalentes à celles d'un moteur diesel.

L'offre batterie ZEN 8 SLIM de Forsee Power a été conçue pour électrifier les véhicules off-highway et légers en mode 100% batterie. Les batteries ne mesurent que 128 mm d'épaisseur et peuvent être intégrées aussi bien en position verticale qu'horizontale, ce qui est un formidable atout pour électrifier des véhicules le plus souvent conçus pour accueillir un moteur thermique. ZEN 8 SLIM est très modulaire et évolutif : il est possible d'installer jusqu'à 32 modules en série et en parallèle, prenant en charge une multitude de combinaisons allant de 48 V/8 kWh à 800 V/250 kWh, avec de futures mises à niveau jusqu'à 800 V/1,2 MWh. Pour adapter parfaitement l'énergie embarquée à la tension du système, il intègre des modules 48V et 72V ainsi qu'un pack 48V avec son propre BMS intégré.

Par ailleurs, les batteries ZEN 8 SLIM offrent une excellente densité d'énergie de 251 Wh/L –parmi les meilleures du marché – pour assurer des opérations toute la journée avec une seule charge. La charge d'opportunité est également possible grâce à une compatibilité de charge jusqu'à 1C qui peut charger la batterie à 100% en seulement une heure. Le coût total de possession et la robustesse sont essentiels sur le segment de marché off-highway, c'est pourquoi Forsee Power s'est assuré d'offrir un produit à très longue durée de vie de 5 000 cycles, certifié IP67 pour la résistance à l'air et à l'eau.

Les systèmes de batteries Forsee Power sont entièrement conçus par les équipes Forsee Power et fabriqués en Europe, en Asie-Pacifique et bientôt en Amérique du Nord.

À propos de Forsee Power

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries intelligents pour un transport électrique durable (véhicules légers, camions, bus, trains, navires). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le Groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. Plus de 1 600 bus et 100 000 véhicules légers électriques sont équipés de batteries Forsee Power. Le Groupe propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport.

Forsee Power et ses 650 collaborateurs sont engagés pour le développement durable ; le Groupe a obtenu la médaille d’Or de l’agence de notation internationale EcoVadis. Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower