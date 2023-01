Lenovo s’engage à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, un engagement validé par l’initiative Science Based Targets

Lenovo is proud to announce its commitment to net-zero emissions by 2050 after having its net-zero target validated by the Science Based Targets initiative (SBTi).

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) a annoncé son objectif d’atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2050, un objectif validé et approuvé par l’initiative Science Based Targets (SBTi), qui est née d’un partenariat entre le Pacte mondial des Nations Unies, le Carbon Disclosure Project (CDP) et le Fonds mondial pour la nature (WWF). Lenovo devient ainsi le tout premier fabricant de PC et de smartphones et l’une de seulement 139 entreprises dans le monde à se fixer un objectif de neutralité carbone validé par la SBTi.

En collaborant avec la SBTi et en s’alignant sur leur norme Net-Zero (la première au monde), Lenovo est en train d’adopter une approche scientifique, collaborative et responsable pour réduire ses émissions.

« En tant que leader technologique à l’échelle mondiale, Lenovo est engagée dans la réduction de ses émissions depuis plus d’une décennie », a déclaré le président de Lenovo, Yuanqing Yang. « Dans la lutte contre le changement climatique, nous estimons que la collaboration et la responsabilisation sont les deux éléments essentiels au succès collectif. Nous restons déterminés à respecter la climatologie, à standardiser nos évaluations et à obtenir une validation régulière de nos objectifs et de nos progrès », ajoute-t-il.

En alignant leurs objectifs sur la SBTi, les entreprises peuvent mieux assumer leurs responsabilités en matière de réduction des émissions. Sans cet alignement sur les normes de la SBTi, il est difficile de valider ou de savoir quand un objectif zéro émission sera atteint. Voici pourquoi :

Standardisation : la SBTi est le premier organisme à standardiser la définition du concept « zéro émission nette » dans le contexte des efforts visant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius. Adaptation : les normes de la SBTi sont évolutives et tiennent compte de l'effort collectif des entreprises et de l'évolution de la température de la planète. Responsabilité : bien que 2050 semble être une échéance lointaine pour beaucoup, plusieurs dirigeants qui prennent des engagements aujourd’hui n’occuperont peut-être plus leur poste dans 27 ans. Le fait d’aligner les objectifs de réduction des effets du changement climatique sur les normes d’un organisme externe permet ainsi de garantir un certain degré de responsabilité et de continuité.

« La climatologie nous indique que nous devons rapidement et sensiblement réduire nos émissions si nous souhaitons atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’échelle mondiale et contourner les effets les plus néfastes du changement climatique », a déclaré le président-directeur général de l’initiative Science Based Targets, Luiz Amaral. « Les objectifs de neutralité carbone de Lenovo répondent à la gravité de cette crise climatique et sont un exemple à suivre pour leurs homologues. »

Les objectifs à long terme de Lenovo pour 2050 coïncident avec ses objectifs de réduction des émissions à court terme pour 2030, qui ont été validés par la SBTi. En voici la liste :

Objectif global zéro émission nette

Lenovo s’engage à atteindre des émissions nettes de GES sur l’ensemble de sa chaîne de valeur d’ici les exercices 2049/2050.

Objectifs à court terme

Lenovo s’engage à réduire de 50 % ses émissions totales de GES pour les catégories 1 et 2 d’ici les exercices 2029/2030, et ce par rapport à l’année de référence 2018/2019. Lenovo s’engage aussi à réduire ses émissions de GES de catégorie 3 provenant de l’utilisation des produits vendus de 35 % en moyenne pour des produits comparables au cours de la même période, tout en réduisant ses émissions de GES de catégorie 3 dans le cadre de l’achat de biens et de services de 66,5 % pour chaque million de dollars de bénéfice brut au cours de la même période. Enfin, Lenovo s’engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de catégorie 3 liées au transport et à la distribution en amont de 25 % par tonne-km de produit transporté au cours de la même période.

Objectifs à long terme

Lenovo s'engage à réduire ses émissions totales de GES (catégories 1, 2 et 3) de 90 % d'ici l'exercice 2049/50 par rapport à l'exercice 2018/19.

Lenovo fait partie des premières entreprises à adopter une approche scientifique pour la réduction de ses émissions, et ce après avoir obtenu en 2020 l’approbation des objectifs de réduction des émissions à court terme pour 2030, et après avoir participé au test pratique de la première norme zéro émission nette de ce genre.

« Le succès de la réalisation des objectifs d’émission nette zéro passe par l’adoption d’un cadre transparent et collaboratif basé sur des données scientifiques qui permet de responsabiliser les sociétés sur le long terme. SBTi a élaboré ce cadre qui permettra aux entreprises d’accélérer leur réduction des émissions », a déclaré la fondatrice de The Heart of Tech, une société de conseil spécialisée dans les questions environnementales, sociales et de gouvernance, Carolina Milanesi.

Les principales stratégies pour réduire les émissions de Lenovo consistent à atténuer l’impact environnemental de ses produits, à tirer profit de l’innovation pour augmenter la durabilité de ses produits et à réduire les émissions pour l’ensemble de ses opérations et de sa chaîne de valeur. Ces stratégies ont été énoncées dans la série de vidéos Journey to Net-Zero (Notre parcours vers la neutralité carbone), qui explique comment les experts de Lenovo sont en train de transformer les processus commerciaux pour atteindre les objectifs de zéro émission nette.

La quantification des émissions de Lenovo alimentera un ensemble plus large de données collaboratives qui permettront de comprendre et de limiter les effets du changement climatique, conformément à l’objectif de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement de planète à un maximum de 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels. Plus de 4 000 entreprises à travers le monde sont en train d’aligner leurs objectifs de réduction des émissions sur les méthodes scientifiques et les processus de validation de la SBTi.

Au-delà de ses efforts pour réduire les émissions, Lenovo figure désormais sur la liste des 25 premiers fournisseurs mondiaux établie par Gartner, au classement des entreprises les plus admirées au monde établi par Fortune, et a été reconnue par le CDP comme une société pionnière du changement climatique et de la sécurité hydrique. Pour en savoir plus sur les efforts de Lenovo de créer un avenir plus intelligent et plus durable pour tous, veuillez consulter le rapport ESG de l’entreprise pour l’exercice 2021-22.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le StoryHub de Lenovo.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) est une puissance technologique mondiale dont le chiffre d’affaires s’élève à 70 milliards de dollars américains. Classée au 171e rang de la liste Fortune Global 500, Lenovo emploie 82 000 personnes dans le monde, qui servent chaque jour des millions de clients sur 180 marchés. Animée par une vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo s’appuie sur son succès en tant que numéro un mondial du secteur des PC pour se déployer dans des domaines de croissance stratégiques comme les serveurs, le stockage, la téléphonie mobile, les solutions et services. Combinée à l’innovation révolutionnaire de Lenovo, cette transformation crée une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable pour tous, partout. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.lenovo.com , et suivez notre actualité sur le StoryHub.

