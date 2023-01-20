联想承诺到2050年实现净零排放，该目标已获科学碳目标倡议组织认证

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--联想(HKSE: 992) (ADR: LNVGY)今日宣布，公司在2050年前实现温室气体(GHG)净零排放的目标已获得科学碳目标倡议组织(SBTi)的认证和批准，该倡议是联合国全球契约组织、全球环境信息研究中心(CDP)和世界自然基金会之间达成的一项合作伙伴关系。这一认证和批准使联想成为第一家获得这项认证的个人电脑和智能手机制造商，也是全球仅有的139家净零碳排放目标已获得SBTi认证的企业之一。

通过与SBTi合作并遵守他们的全球首个净零排放标准，联想正在采取科学、协作和负责任的方法来减少碳排放。

联想集团董事长杨元庆表示：“作为全球技术领导者，联想十多年来一直致力于减排。在应对气候变化的斗争中，我们相信协作和问责制是集体成功所需的两个关键要素。我们仍然致力于遵循气候科学，使我们的测量标准化，并对我们的目标和进展进行持续验证。”

使目标与SBTi保持一致有助于使公司对其减排负责。如果不与SBTi接轨，就很难验证或知晓何时能达到净零排放目标。原因如下：

标准化：SBTi是第一个将净零的含义标准化的机构，因为它涉及到将全球变暖限制在1.5摄氏度的举措和行动。 适应性：SBTi的标准是动态的，能够及时响应公司的集体举措和地球不断变化的温度。 问责制：2050年对许多人来说似乎还很遥远，今天做出承诺的许多领导者在27年后可能不再担任相应的职务。将减缓气候变化的目标与一个外部机构接轨可以实现问责制和连续性。

科学碳目标倡议组织首席执行官Luiz Amaral表示：“气候科学告诉我们，如果我们要实现全球净零排放并防止气候变化造成最具破坏性的影响，我们就需要快速而深入地减排。联想的净零目标与气候危机的紧迫性相匹配，并树立了同行必须效仿的明确榜样。”

联想的2050年长期目标与其经过SBTi认证的2030年近期减排目标一致，所有这些目标概述如下：

总体净零目标

联想承诺到2049/2050财年在整个价值链中实现温室气体净零排放。

近期目标

联想承诺，到2029/2030财年，将范围1和范围2的绝对温室气体排放量从2018/2019财年基线水平减少50%。联想还承诺，在同一时间段内，比照同类产品，将因使用联想售出的产品而产生的范围3温室气体排放量平均减少35%。联想承诺，在同一时间段内，对于每百万美元毛利，将所购商品和服务产生的范围3温室气体排放量减少66.5%。联想还承诺，在同一时间段内，对于每吨公里运输产品，将因上游运输和配送而产生的范围3温室气体排放量减少25%。

长期目标

联想承诺，到2049/50财年，将范围1、2和3的绝对温室气体排放量从2018/19财年基线水平减少90%。

联想是科学减排方法的早期采用者，公司在2020年获得了2030年近期减排目标的批准，并帮助试行了首个此类净零排放标准。

专注于ESG的咨询公司The Heart of Tech的创始人Carolina Milanesi评论道：“成功实现净零排放取决于一个透明的、以科学为基础的合作框架，该框架将使各组织承担长期的责任。SBTi已经创建了这一框架，并将使公司能够加快减排速度。”

联想减少排放的主要策略包括减少其产品对环境的影响，利用创新来提高其生产的可持续性，以及减少其整个运营和价值链中的排放量。公司的净零之旅系列视频中概述了这些策略，展示了联想专家如何改变业务流程以实现净零目标。

根据《巴黎协定》将升温幅度限制在工业化前水平以上不超过1.5摄氏度的目标，联想的排放量测量将有助于提供更广泛的协作数据，以了解和限制气候变化。全球有4,000多家公司正在根据SBTi的科学方法和验证流程调整其减排目标。

除了致力于减少排放外，联想还被Gartner评为全球供应链25强，入围《财富》杂志全球最受赞赏公司榜单，并入选CDP气候变化和水安全领域领导者。如需详细了解联想为所有人创造更智能、更可持续未来所采取的行动和举措，请参阅联想2021-22财年ESG报告。

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关于联想

联想(HKSE: 992) (ADR: LNVGY)是一家年收入700亿美元的全球化科技公司，位列《财富》世界500强第171名，在世界各地共有82,000名员工，服务遍布全球180个市场数以百万计的客户。为实现“智能，为每一个可能”的公司愿景，我们在不断夯实个人电脑全球市场冠军地位的基础上，向包括基础设施、手机、服务和解决方案在内的新增长领域拓展。这种变革与联想改变世界的创新共同为世界各地的人成就一个更加包容、值得信赖和可持续发展的数字化社会。欢迎访问联想官方网站https://www.lenovo.com，并在联想StoryHub获取最新动态。

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