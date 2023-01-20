L&T Technology Services入選空中巴士策略工程合作夥伴，將提供先進能力和數位製造服務

印度班加羅爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的純工程服務公司L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS)今天宣布，該公司已入選空中巴士(Airbus)策略工程合作夥伴，將按照一份多年期合約提供先進的工程能力和數位製造服務。

根據這份協議，LTTS將在關鍵垂直領域和技術領域為空中巴士正在進行的商業和創新計畫提供支援。

這一進展是LTTS和空中巴士長期合作關係向前邁出的重要一步。LTTS是空中巴士在全球及空中巴士印度子公司的策略工程供應商，提供工程、航空電子和數位等垂直領域的工程服務。該公司還加入了產業領先的「Skywise合作夥伴計畫」，並於2022年稍早榮獲空中巴士EMES3（工程、製造工程和服務策略供應商）計畫的「全球策略工程供應商」稱號。

根據新合約，LTTS工程師將支援空中巴士的數控程式設計(NCP)集群，包括複合材料生產、修整和切割、標準加工、先進加工、鑽孔和鉚接、控制和計量、快速車間加工和技術支援。

LTTS還將推動先進能力的設計和應力支援，包括熱分析、脆弱性評估、進階故障分析、製造模擬和建模服務。

工程支援將在LTTS位於印度班加羅爾的離岸工作地點，以及不久前在法國圖盧茲落成的近岸中心執行，並在英國、德國、法國和西班牙的空中巴士據點提供現場支援。

L&T Technology Services執行長兼董事總經理Amit Chadha在評論這次合作時表示：「空中巴士近期選擇LTTS作為合作夥伴，再次證明了我們在推動重新定義全球ER&D格局方面雄厚的領域領導力和產業領先的專長。我們將繼續努力成為全球規模首屈一指和傑出的ER&D公司，能夠得到空中巴士這樣的產業領導者的認可和支持，令人倍感振奮，也激勵著我們邁向下一個里程碑。」

LTTS提供多種航空航太領域服務，包括航空結構和系統設計、製造工程、航空電子設備和軟體開發、航空引擎設計、空中交通維護解決方案，以及航空公司和MRO相關服務，這些服務利用公司強大而豐富的數位工程解決方案組合，來滿足飛機生命週期所有階段的需求。

關於L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS)是Larsen & Toubro Limited旗下的一家上市子公司，專注於工程和研發(ER&D)服務。我們提供諮詢、設計、開發和測試服務，涵蓋整個產品和流程研發的生命週期。我們的客戶包括69家《財星》500大企業和57家世界頂尖ER&D公司，領域涵蓋工業產品、醫療器材、交通運輸、電信和高科技以及加工業。LTTS總部位於印度，截至2022年12月31日，在全球設有22個設計中心、28個銷售辦事處和91個創新實驗室，員工總數逾21,600萬名。如需瞭解更多資訊，請造訪www.LTTS.com

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