L&T Technology Services入选空客战略工程合作伙伴，将提供先进能力和数字制造服务

印度班加罗尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的纯工程服务公司L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS)今天宣布，该公司已入选空客战略工程合作伙伴，将按照一份多年期合同提供先进的工程能力和数字制造服务。

根据这份协议，LTTS将在关键垂直领域和技术领域为空客正在进行的商业和创新计划提供支持。

这一进展是LTTS和空客长期合作关系向前迈出的重要一步。LTTS是空客在全球范围内及空客印度子公司的战略工程供应商，提供工程、航空电子和数字等垂直领域的工程服务。该公司还加入了行业领先的“Skywise合作伙伴计划”，并于2022年早些时候荣获空客EMES3（工程、制造工程和服务战略供应商）计划的“全球战略工程供应商”称号。

根据新合同，LTTS工程师将支持空客的数控编程(NCP)集群，包括复合材料生产、修整和切割、标准加工、高级加工、钻孔和铆接、控制和计量、快速车间加工和技术支持。

LTTS还将推动先进能力的设计和应力支持，包括热分析、脆弱性评估、高级故障分析、制造模拟和建模服务。

工程支持将在LTTS位于印度班加罗尔的离岸工作地点，以及不久前在法国图卢兹落成的近岸中心执行，并在英国、德国、法国和西班牙的空客据点提供现场支持。

L&T Technology Services首席执行官兼董事总经理Amit Chadha在评论此次合作时表示：“空客近期选择LTTS作为合作伙伴，再次证明了我们在推动重新定义全球ER&D格局方面雄厚的领域领导力和行业领先的专长。我们将继续努力成为全球规模首屈一指和杰出的ER&D公司，能够得到空客这样的行业领导者的认可和支持，令人倍感振奋，也激励着我们迈向下一个里程碑。”

LTTS提供多种航空航天领域服务，包括航空结构和系统设计、制造工程、航空电子设备和软件开发、航空发动机设计、空中交通维护解决方案，以及航空公司和MRO相关服务，这些服务利用公司强大而丰富的数字工程解决方案组合，来满足飞机生命周期所有阶段的需求。

关于L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS)是Larsen & Toubro Limited旗下的一家上市子公司，专注于工程和研发(ER&D)服务。我们提供咨询、设计、开发和测试服务，覆盖整个产品和流程研发的生命周期。我们的客户包括69家《财富》500强企业和57家世界顶级ER&D公司，领域涵盖工业产品、医疗器械、交通运输、电信和高科技以及加工行业。LTTS总部位于印度，截至2022年12月31日，在全球设有22个设计中心、28个销售办事处和91个创新实验室，员工总数逾21,600万名。如需了解更多信息，请访问www.LTTS.com

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