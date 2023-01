L&T Technology Services sélectionnée comme partenaire stratégique d'ingénierie d’Airbus pour ses capacités avancées et ses services de fabrication numérique

BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), l’une des principales sociétés mondiales de services d’ingénierie pure-play, annonce aujourd'hui avoir été sélectionnée par Airbus comme partenaire stratégique d'ingénierie pour fournir des capacités d'ingénierie avancées et des services de fabrication numérique dans le cadre d'un contrat pluriannuel.

Dans le cadre de cet accord, LTTS soutiendra Airbus dans des domaines verticaux et technologiques clés pour ses programmes commerciaux et d'innovation en cours.

Ce développement est une étape importante dans le partenariat de longue date entre LTTS et Airbus. LTTS est un fournisseur stratégique d'ingénierie pour Airbus dans le monde entier et pour la filiale indienne d'Airbus, fournissant des services d'ingénierie dans des secteurs verticaux tels que l'ingénierie, l'avionique et le numérique. La Société a également intégré le programme leader du secteur « Skywise Partner Program », et a été reconnue comme fournisseur stratégique d'ingénierie mondial dans le cadre du programme Airbus EMES3 (Engineering, Manufacturing Engineering and Services Strategic Suppliers) plus tôt en 2022.

Dans le cadre de ce nouveau contrat, les ingénieurs de LTTS prendront en charge le pôle programmation de commande numérique (CN) d'Airbus, qui couvre la production de composites, le détourage et la découpe, l’usinage conventionnel et avancé, le perçage et le rivetage, le contrôle et la métrologie, l’usinage rapide en atelier et le support technique.

LTTS pilotera également la conception de capacités avancées et la prise en charge des contraintes, qui comprend l'analyse thermique, l'évaluation de la vulnérabilité, l'analyse avancée des défaillances, les simulations de fabrication et les services de modélisation.

Le support technique sera fourni depuis les sites offshore de LTTS à Bangalore (Inde) et le Centre de conception technique récemment inauguré à Toulouse (France), ainsi que depuis les sites d'Airbus au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Espagne.

Amit Chadha, PDG et directeur général de L&T Technology Services déclare : « La sélection récente d'Airbus pour LTTS est une validation de notre vaste leadership sur le marché et de notre expertise de pointe dans la redéfinition du paysage mondial de l'ER&D. Alors que nous avançons vers notre objectif d'être l'une des plus grandes et des meilleures entreprises mondiales d'ER&D, la reconnaissance et le soutien d'un leader de l'industrie comme Airbus sont passionnants et nous inspirent pour la prochaine étape. »

Les offres de LTTS au secteur de l’aérospatiale englobent une large gamme de services, tels que la conception de structures et de systèmes aéronautiques, l’ingénierie de fabrication, l’avionique et le développement de logiciels, la conception de moteurs d’avion, les solutions d’ATM et les offres pour compagnies aériennes et services MRO, exploitant son portefeuille de solutions d'ingénierie numériques vaste et solide qui répond aux besoins de toutes les phases du cycle de vie des avions.

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d’ingénierie et de recherche et développement (ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle englobe 69 entreprises du classement Fortune 500 et 57 des principales entreprises ER&D à l’échelle mondiale, dans les secteurs des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications, de la haute technologie et des processus. Au 31 décembre 2022, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 21 600 employés répartis dans 22 centres mondiaux de conception, 28 bureaux de vente mondiaux, et 91 laboratoires d’innovation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.LTTS.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.