太平洋電信理事會宣佈2023年PTC大獎得獎者

檀香山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在昨晚於夏威夷檀香山PTC’23年會期間舉行的2023年PTC大獎頒獎典禮上，太平洋電信理事會(PTC)慶祝了資通訊科技(ICT)產業在增進太平洋地區個人和企業能力方面取得的傑出成就。

XFORMA LLC創辦人及負責人、2023年PTC大獎委員會主席Joe Weinman評論道：「如今，PTC獎項計畫已是第五年，無論是從該獎項收到的報名數量，還是從業界正在取得的優秀成果來看，PTC獎項計畫都正在繼續保持卓越地位。透過PTC大獎表揚個人和組織的成就，特別是那些支持PTC非營利使命的成就，具有非凡的意義，有助於推動資通訊科技以合乎道德準則的方式發展和利用，從而促進合作、知識分享和推廣。」

2023年PTC大獎的得獎者如下：

網路和以網路為中心的解決方案獎

傑出衛星或海底電纜公司：南十字星光纜網路(Southern Cross Cable Network)

傑出有線和/或無線公司：研科(TELUS)

傑出應用公司：Swarmio Media

傑出邊緣/雲端服務公司：亞馬遜網路服務(AWS)

傑出資料中心/主機託管/互連公司：Equinix

傑出創新或轉型公司：中信國際電訊CPC

傑出初創公司：AdaniConneX

PTC願景和使命獎

PTC願景和使命傑出支援獎：Pacific Dataport

領導力獎

傑出高階主管：Zenlayer執行長Joe Zhu

傑出女性高階主管：Colt執行長Keri Gilder

傑出多元和包容宣導者：EdgeConneX行銷和產品長Phillip Marangella

傑出新秀領導人：Bankai集團副總裁Nicky Peshwani

此外，Asian Century Equity董事長William “Bill” Barney憑藉其為PTC提供了逾25年的卓越服務而榮獲「Richard J. Barber PTC傑出服務獎」(Richard J. Barber PTC Distinguished Service Award)。

關於太平洋電信理事會

太平洋電信理事會(PTC)是全球首屈一指的非營利性會員組織，致力於促進環太平洋地區資通訊科技(ICT)產業的進步。環太平洋地區是世界最具活力的地區，涵蓋40多個國家。PTC年會每年1月在檀香山舉行，是環太平洋地區首屈一指的電信活動，也是全球通訊產業的策略性跳板。

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