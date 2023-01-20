太平洋电信理事会宣布2023年PTC大奖获得者

檀香山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--在昨晚于夏威夷檀香山PTC’23年会期间举行的2023年PTC大奖颁奖典礼上，太平洋电信理事会(PTC)庆祝了信息和通信技术(ICT)行业在提高太平洋地区个人和企业能力方面取得的杰出成就。

XFORMA LLC创始人及负责人、2023年PTC大奖委员会主席Joe Weinman评论道：“如今，PTC大奖走到了第五个年头，无论是从该奖项收到的提名数量，还是从行业正在取得的优秀成果来看，PTC奖项计划都正在继续保持卓越地位。通过PTC大奖表彰个人和组织的成就，特别是那些支持PTC非营利使命的成就，具有非凡的意义，有助于推动信息和通信技术以符合道德准则的方式得到发展和利用，从而促进合作、知识分享和行业扩展。”

2023年PTC大奖的获奖者如下：

网络和以网络为中心的解决方案奖

杰出卫星或海底电缆公司：南十字星光缆网络(Southern Cross Cable Network)

杰出有线和/或无线公司：研科(TELUS)

杰出应用公司：Swarmio Media

杰出边缘/云服务公司：亚马逊网络服务(AWS)

杰出数据中心/主机托管/互连公司：Equinix

杰出创新或转型公司：中信国际电讯CPC

杰出初创公司：AdaniConneX

PTC愿景和使命奖

PTC愿景和使命杰出支持奖：Pacific Dataport

领导力奖

杰出高管：Zenlayer首席执行官Joe Zhu

杰出女性高管：Colt首席执行官Keri Gilder

杰出多元和包容倡导者：EdgeConneX首席营销和产品官Phillip Marangella

杰出新秀领导人：Bankai集团副总裁Nicky Peshwani

此外，Asian Century Equity董事长William “Bill” Barney凭借其为PTC提供的逾25年卓越服务而荣获“Richard J. Barber PTC杰出服务奖”(Richard J. Barber PTC Distinguished Service Award)。

关于太平洋电信理事会

太平洋电信理事会(PTC)是一家全球领先的非营利性会员组织，致力于促进环太平洋地区信息和通信技术(ICT)行业的进步。环太平洋地区是世界最具活力的地区，覆盖40多个国家。PTC年会每年1月在檀香山举行，是环太平洋地区首屈一指的电信活动，也充当着全球通信行业的战略跳板。

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